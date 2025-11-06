freundlich
Iran

Iranische Schauspielerin macht sexuelle Belästigung öffentlich

MeToo-Fall im Iran – Schauspielerin macht Klage öffentlich

06.11.2025, 14:0806.11.2025, 14:08

Eine junge iranische Schauspielerin hat sich nach langen Spekulationen im MeToo-Fall um den Filmstar Pejman Dschamschidi (48) als Klägerin zu erkennen gegeben.

180 Degree Rule 2020 - filmstill Pejman Jamshidi 180 Degree Rule 2020 EDITORIAL USE ONLY Copyright: xHabibxMajidix
Pejman Dschamschidi am Filmset.Bild: www.imago-images.de

«Ich will nicht, dass das Leben irgendeines Mädchens oder einer Frau durch ähnliche Erfahrungen bedroht wird», schrieb Melika Parsadust auf Instagram, wie iranische Medien berichteten. «Deshalb verteidige ich mein Recht bis zum Ende – nicht aus Rachsucht, sondern damit solches Verhalten nicht zur Regel wird und andere nicht gezwungen sind, Ähnliches zu ertragen.»

Die Schauspielerin, die iranischen Medien zufolge 20 Jahre alt sein soll, hatte Dschamschidi vor rund zwei Wochen wegen Vergewaltigung anonym angezeigt. Der bekannte Filmstar wurde kurzzeitig festgenommen – verliess jedoch das Land, als er auf Kaution freikam. Er wies die Anschuldigungen vehement zurück. Der Fall hat eine landesweite Debatte über Macht und sexuelle Gewalt ausgelöst. (sda/dpa)

