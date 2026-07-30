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Kuwait: Ein Toter nach iranischem Angriff auf chinesisches Unternehmen

251218 -- KUWAIT CITY, Dec. 18, 2025 -- A drone photo taken on Dec. 17, 2025 shows a city view with clouds rolling over Kuwait City, Kuwait. Photo by /Xinhua KUWAIT-KUWAIT CITY-CITY VIEWS Asad PUBLICA ...
Kuwait: Laut dem Verteidigungsministerium des Golfstaats forderte ein iranischer Angriff ein Todesopfer. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Kuwait: Ein Toter nach iranischem Angriff

30.07.2026, 14:0230.07.2026, 14:02

Bei einem iranischen Angriff auf ein Gebäude eines chinesischen Unternehmens im Norden des Golfstaats Kuwait ist nach Regierungsangaben ein Arbeiter getötet worden. Das Gebäude sei zudem erheblich beschädigt worden, teilten die kuwaitischen Streitkräfte unter Berufung auf das Verteidigungsministerium mit.

Die zuständigen Behörden hätten unmittelbar nach dem Vorfall mit den notwendigen Massnahmen zur Bewältigung der Lage begonnen, hiess es in der Mitteilung.

Seit der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran stand Kuwait erneut mehrfach unter Beschuss. In dem Golfstaat sind wie in anderen Ländern der Region US-Truppen stationiert, die wiederholt Ziel iranischer Vergeltungsangriffe geworden sind. (sda/dpa)

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