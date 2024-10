Der Palästinenser Ariz Salha nach dem Lynchmord an einem israelischen Soldaten: Seine Tat sorgte für die Eskalation der Zweiten Intifada. x/@idf

Für Lynchmord verantwortlich: Israel tötet berüchtigten Palästinenser in Gaza

Die israelische Armee hat einen Palästinenser getötet, der im Jahr 2000 am Lynchmord von Hebron beteiligt war. Sein Foto ging um die Welt.

Die israelische Armee hat in Gaza den Palästinenser Aziz Salha getötet. Salha war 2000 an einem brutalen Lynchmord an zwei israelischen Soldaten in Ramallah beteiligt. Dieser Vorfall hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Weltbekannt wurde Ariz Salha durch ein Bild, das ihn mit blutverschmierten Händen winkend an einem Fenster zeigt. Das Foto hat sich tief ins kollektive israelische Gedächtnis eingebrannt.

Im Jahr 2000 bog ein israelischer Reservist falsch ab und fuhr nach nach Ramallah. Dort wurde dort zusammen mit einem Kameraden von einer wütenden Menschenmenge ermordet. Israel versprach damals, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Dieser Vorfall führte zur Eskalation der sogenannten Zweiten Intifada. Die israelische Armee reagierte auf den Lynchmord mit Angriffen auf verschiedene palästinensische Städte. Dabei wurden mehrere Ziele, darunter Polizeistationen und eine Fernsehstation, zerstört. Auch Gaza-Stadt, Hebron und Jericho wurden damals von der israelischen Armee attackiert.

Salha wurde am 25. Juni 2001 festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt, jedoch 2011 im Austausch gegen den israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen. Medienberichten zufolge starb er bei einem Angriff im Zentrum des Gazastreifens. Ob er gezielt angegriffen wurde, ist unklar.

