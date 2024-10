Nach 10 Jahren: Vom IS entführte Jesidin aus dem Gazastreifen gerettet

Im August 2014 hatte der IS die Region Sindschar überfallen und Tausende jesidische Frauen gefangen genommen, um sie als Sex-Sklavinnen zu missbrauchen. Obwohl die irakische Regierung den Sieg über den IS verkündet hatte, gelten laut Aktivisten noch immer viele Frauen als vermisst. (sda/dpa)

Das irakische Aussenministerium bestätigte die Befreiung der 21-Jährigen. Sie sei nach mehr als vier Monate andauernden Bemühungen und in enger Abstimmung mit den US-Botschaften in Bagdad und Amman sowie jordanischen Behörden befreit worden. Die Entführte sei vor ihrer Befreiung «durch mehrere Länder» transportiert worden. Weitere Details nannte das irakische Aussenministerium zunächst nicht.

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

Melania stellt sich gegen Donald Trumps Abtreibungspolitik

Ein Auszug aus Melania Trumps bevorstehendem Buch sorgt für Aufsehen: Sie bezieht darin überraschend Stellung gegen die Abtreibungspolitik ihres Mannes.

Knapp einen Monat vor den US-Präsidentschaftswahlen sorgt eine überraschende Enthüllung in den Memoiren von Melania Trump für politischen Zündstoff. In ihrem am 8. Oktober erscheinenden Buch «Melania» spricht die ehemalige First Lady sich klar für das Recht auf Abtreibung aus. Davon berichtet die britische Zeitung «The Guardian», die aus einem Vorabexemplar zitiert.