Bedrohlicher Anblick für Passagiere während Angriff

Der Iran hat Israel am Dienstag mit rund 180 ballistischen Raketen beschossen. Der Vorfall hat nicht nur die bereits extrem angespannte Situation im Nahen Osten weiter angeheizt, sondern hätte auch zu einem internationalen Zwischenfall führen können. Videos aus dem Cockpit eines Passagierflugzeugs zeigen, wie nah die Raketenbatterie dem Flugzeug gekommen ist. Auch ein Passagier filmte den bedrohlichen Vorfall.

Raketenstarts ohne Warnung

Dem Iran wird vorgeworfen, einen schweren internationalen Zwischenfall in Kauf genommen zu haben. Zum Zeitpunkt, als der Raketenangriff gestartet war, wurden keine Warnungen für die zivile Luftfahrt ausgesprochen. Die Situation weckt Erinnerungen an den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeuges im Januar 2020. Alle 176 Insassen kamen dabei ums Leben. Einige iranische Militärangehörige wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Zwischenfall wird auf «menschliches Versagen» zurückgeführt, aber es gibt bis heute Stimmen, die von einem absichtlichen Abschuss sprechen. Auch damals befand sich der Iran in einer extrem angespannten aussenpolitischen Situation.

Flugverkehr weiter eingeschränkt

Wie der Aerotelegraph schreibt, ist es zu grossen Einschränkungen im Luftverkehr gekommen. Die Lufträume über dem Iran, Irak und Jordanien seien geschlossen worden. Auch wenn über den Irak und Jordanien inzwischen wieder geflogen werden könnte, mieden viele Airlines das Gebiet und würden stattdessen über Saudi-Arabien und Ägypten fliegen. Das führt zu Stau im Luftraum und zu längeren Wartezeiten und Verspätungen an den Flughäfen.

