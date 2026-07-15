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Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen

Red Cross teams examined the mass grave in the Deir al-Balah DEIR AL-BALAH, GAZA, PALESTINE - JULY 7: International Committee of the Red Cross ICRC teams inspect a mass grave, where unidentified victi ...
Massengrab in Deir al-Balah, Gaza, am 7. Juli 2026.Bild: www.imago-images.de

Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen

Trotz geltender Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge am Morgen erneut Tote gegeben. Die Al-Aksa-Klinik in der Stadt Deir al-Balah meldete vier Todesopfer, darunter ein sechs Jahre altes Mädchen und seine Eltern.
15.07.2026, 13:2315.07.2026, 13:23

Berichten zufolge wurde das Wohnhaus der Familie getroffen. Ein weiteres Kind überlebte demnach. Israels Armee bestätigte auf Anfrage einen Angriff in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets. Dieser habe einem Kämpfer der Hamas gegolten. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Armee tötet laut eigenen Angaben immer wieder Hamas-Leute

Trotz der seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe gibt es derzeit fast täglich Berichte über Tote im Gazastreifen bei israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen. Israels Armee meldet derzeit auch immer mal wieder gezielte Tötungen von mutmasslichen Mitgliedern der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen.

Seit Beginn der Waffenruhe kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 1'000 Palästinenser in dem vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen ums Leben. Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023. (sda/dpa)

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