Die italienische Feuerwehr musste den brennenden Ferrari löschen - für die Insassen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Bild: vigili del fuoco

Ferrari mit Schweizer Kennzeichen verbrennt in Italien – nun ist klar, wer Insassen waren

Mehr «International»

Flammen steigen den Himmel empor, die Leitplanke ist demoliert, ein Ferrari wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört und auf der Strasse liegen Blech- und Reifenteile, die sich von dem Auto gelöst haben. Diese Szenen spielten sich am vergangenen Sonntag um 12.30 Uhr auf einer italienischen Autobahn Richtung Mailand ab.

Grund: Der Fahrer des Autos mit Schweizer Kennzeichen crashte möglicherweise aufgrund der nassen Strasse mit über 200 km/h in die Leitplanke – das Auto fing Feuer. Aufgrund des lauen Verkehrs wurde kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Das ist über die Insassen bekannt

Die italienische Feuerwehr und der Rettungsdienste wurden an die Unfallstelle gerufen, doch für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät – sie starben noch am Unfallort. Die Bergung der Körper gestaltete sich als Herausforderung: Das Blech des Autos musste von der Feuerwehr aufgeschnitten werden.

Zeitgleich begannen die Ermittlungen der italienischen Polizei. Sie konnte den Fahrer anhand des Nummernschilds, welches sie der Waadtländer Kantonspolizei übermittelten, identifizieren. Wer die Frau war, blieb lange unklar, da die Frau des Fahrers und seine Kinder zur Unfallzeit laut verschiedenen italienischen Medien im Kosovo gewesen seien.

Die Identitäten beiden Insassen sind nun bekannt: Der Fahrer ist laut verschiedenen italienischen Medienberichten ein vierzigjähriger in Villeneuve VD lebender Kosovare, der als DJ in verschiedenen Ländern Auftritte hatte – etwa der Schweiz, Deutschland, Osteuropa und den USA. Laut «Blick» war er mit einem ukrainischen Model – dem zweiten Todesopfer – unterwegs. Wenige Stunden vor dem Crash hatte der DJ im Wallis noch einen Auftritt in einem Club. In welchem Verhältnis die beiden stehen, ist nicht bekannt.

Der Bruder des männlichen Opfers sagte gegenüber «Blick»: «Es ist schwer, diesen tollen und positiven Menschen in Worte zu fassen. Aber müsste ich ihn mit einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, dass er der liebevollste Mensch war, den ich kenne.» (jub)