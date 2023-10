Der «Friends»-Star Matthew Perry wurde am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in seinem Whirlpool aufgefunden. . (Archivbild) Bild: keystone

Trauer um Matthew Perry: «Friends»-Stars brechen ihr Schweigen mit gemeinsamem Statement

Mehr «International»

Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry steht Klarheit über die genaue Todesursache noch immer aus. Perrys Co-Stars aus der Erfolgsserie «Friends» haben sich inzwischen in einer gemeinsamen Erklärung geäussert.

Demnach nehmen sich die Darsteller von «Friends» Zeit, um den Tod ihres ehemaligen Co-Stars zu «trauern und zu verarbeiten». In einer Erklärung, die dem Magazin «People» am Montag zur Verfügung gestellt und von den fünf Schauspielern unterschrieben wurde, schrieben Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc: «Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew.» Und:

«Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie.»

Die 90er-Jahre-Hit-Serie «Friends», in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.

«Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten», heisst es in dem Statement weiter. «Zu gegebener Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.»

Perrys Tod

Der «Friends»-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden, wie US-Medien berichteten. Perry wurde 54 Jahre alt.

Die Gerichtsmedizin in Los Angeles hat eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte laut «People.com» am Sonntag (Ortszeit) mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe.

Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die «New York Times» und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles. Die Todesursache werde wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können. In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben. US-Medien meldeten am Sonntag ebenfalls, dass keine illegalen Drogen vor Ort gefunden worden seien.

Co-Friends-Star Lisa Kudrow soll einer Quelle zufolge trotzdem davon ausgehen, dass Perrys Tod im Zusammenhang mit den Pillen gegen Angstzustände und Depression stehe, die bei ihm zu Hause gefunden wurden. «Sie glaubt, dass er etwas genommen haben muss, das sich nicht mit dem warmen Wasser vertrug», zitiert die «Daily Mail» die Quelle.

Perry hinterlässt seine Eltern und Geschwister.

Trauernde stehen am Sonntag vor dem Haus von Matthew Perry in den Pacific Palisades in Los Angeles. Bild: keystone

Sein Werdegang

Perry wurde in Williamstown, Massachusetts, als Sohn eines Schauspielers und einer Journalistin geboren. Nach der Trennung seiner Eltern zog er als Jugendlicher zu seiner Mutter nach Ottawa in Kanada.

Als Jugendlicher verfolgte Perry zunächst seine Leidenschaft für Tennis und wurde zu einem der besten Tennisspieler in Kanada. Wie sein Vater entwickelte aber auch der jüngere Perry ein Interesse an der Schauspielerei – nachdem er als Teenager zurück in die USA, zu seinem Vater nach Los Angeles, gezogen war.

Matthew Perry in Los Angeles, 2005. Bild: keystone

Perrys erste anerkannte Rolle war eine kleine Rolle in dem Drama «240-Robert» im Jahr 1979. Von da an folgten weitere kleine Rollen in diversen Serien, später auch Filmrollen.

Der ganz grosse Durchbruch erfolgte allerdings erst in den 90er-Jahren: Perry erhielt die Rolle als Chandler Bing in der Erfolgsserie «Friends». Insgesamt zehn Staffeln wurden zwischen 1994 und 2004 mit der immer gleichen Besetzung gedreht. Die beliebte Rolle als schrulliger, komischer, aber liebenswerter Chandler brachte Matthew Perry 2002 eine Nominierung für den Primetime Emmy ein.

Eine Szene aus «Friends». Matthew Perry (Zweiter von rechts) spielte von 1994 bis 2004 Chandler Bing. Bild: AP WARNER BROS

In «Friends» spielte Perry an der Seite von Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow die Hauptrolle in der Komödie über eine eng verbundene Gruppe von Freunden in New York City. Die Gruppe der sechs Schauspieler, die sich auch abseits des Bildschirms als enge Freunde zusammengeschweisst hatten, erlangte einen Bekanntheitsgrad, wie man ihn bis dahin selten im Fernsehen gesehen hatte.

Wie später bekannt wurde, hatte Matthew Perry allerdings mit seinem Erfolg zu kämpfen: In seiner Biografie «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» aus dem Jahr 2022 berichtete Perry über seinen lebenslangen Kampf mit der Abhängigkeit von Alkohol und Opioiden.

«Was mich am meisten überrascht, ist meine Widerstandsfähigkeit.» Matthew Perry in seiner Autobiografie

Seine Sucht führte zu mehreren Aufenthalten in der Reha, aber auch zu einer Reihe von ernsten Gesundheitsproblemen. So musste er im Jahr 2018 nach einem Darmdurchbruch fünf Monate im Krankenhaus verbringen.

«Was mich am meisten überrascht, ist meine Widerstandsfähigkeit», sagte er letztes Jahr gegenüber «People» in Bezug auf seine Autobiografie. «Die Art und Weise, wie ich mich von all diesen Qualen und Schrecklichkeiten erholen kann. Ich wollte die Geschichte erzählen, auch wenn es ein bisschen beängstigend ist, alle seine Geheimnisse in einem Buch zu erzählen, aber ich habe nichts ausgelassen. Alles ist da drin.»

Perry erzählte auch davon, wie ihm seine Sucht durch die Dreharbeiten von «Friends» ein ständiger Begleiter war: «Ich nahm 55 Vicodin pro Tag, wog 128 Pfund, war bei ‹Friends› und wurde von 30 Millionen Menschen gesehen – und deshalb kann ich die Serie nicht sehen, weil ich brutal dünn war», sagte Perry letztes Jahr in einem CBC-Interview. Er habe die Show auch deshalb nicht geschaut, weil er jeweils genau sagen konnte, wann er wovon abhängig war: «Trinken, Opiate, Trinken, Kokain (...) Ich konnte es von Staffel zu Staffel an meinem Aussehen erkennen.»

Die Reaktionen

Perrys Mutter, sein leiblicher Vater und sein Stiefvater waren am Samstagabend laut «TMZ.com» am Haus des Schauspielers eingetroffen. «Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders», teilten die Angehörigen dem amerikanischen «People»-Magazin in einem Statement mit. Weiter heisst es dort: «Matthew hat so viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund. Ihr alle habt ihm so viel bedeutet, und wir sind dankbar für die liebevolle Anteilnahme.»

Zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod, darunter die Schauspielerinnen Shannen Doherty (52) Selma Blair (51) und Mira Sorvino (56). Gwyneth Paltrow (51) teilte am Sonntag auf Instagram ihre Erinnerungen an eine Romanze mit Perry im Jahr 1993, noch bevor er als Chandler Bing in der Kultserie «Friends» berühmt wurde. «Es war ein magischer Sommer», schrieb die Oscar-Preisträgerin. Er sei «so lustig und so süss» gewesen. Sie sei nun «super traurig», wie so viele andere Menschen auch.

Gegenüber der LAT hat die Warner Bros. Television Group, die «Friends» produziert, eine Erklärung abgegeben: «Wir sind erschüttert über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry», so die Produktionsfirma. «Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Warner-Bros.-Television-Group-Familie. Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren, und sein Vermächtnis wird in den Herzen so vieler Menschen weiterleben. Dies ist ein herzzerreissender Tag, und wir senden unsere Liebe an seine Familie, seine Angehörigen und alle seine treuen Fans.»

Auf Instagram lässt der offizielle «Friends»-Kanal verkünden: «Wir sind erschüttert über den Tod von Matthew Perry. Er war ein wahres Geschenk an alle von uns.»

Die Schauspielerin Maggie Wheeler spielte in «Friends» Perrys On-and-Off-Freundin. Auf Instagram schreibt sie: «Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen. Die Freude, die du während deines kurzen Lebens so vielen Menschen brachtest, wird weiterleben. Ich fühle mich gesegnet von jedem kreativen Moment, den wir geteilt haben.»

Auch der kanadische Premierminister meldet sich auf der Plattform X. Justin Trudeau und Matthew Perry gingen gemeinsam zur Schule. Trudeau schreibt: «Matthew Perrys Tod ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir gespielt haben, und ich weiss, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen gebracht hat. Danke für die vielen Lacher, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen.»

Ein gemeinsames Bild mit Perry teilt auch Schauspielerin Selma Blair. Es scheint aus den jüngst vergangenen Jahren zu sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Selma Blair (@selmablair) «Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry, und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich.»

Auf Instagram teilt die Schauspielerin Alyssa Milano eine kurze gemeinsame Szene aus der Serie «Wer ist hier der Boss?», in der Perry 1990 in einer Folge einen Gastauftritt hatte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alyssa Milano (@milano_alyssa) «Matty war immer der lustigste Mensch im Raum. Und der freundlichste. Er war freundlich. Matty, weisst du noch, wie wir in der Kirche im Tal Bingo gespielt haben? Du hast mich so zum Lachen gebracht, dass es schon wehtat und mich heulen liess. Du hast mich zum Wein-Lachen gebracht. Mein Beileid an alle, die ihn geliebt haben.»

(lak, mit Material der SDA)