Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache im Logistikzentrum eines Paketdienstleisters aus. Bild: www.imago-images.de

Feuer in Logistikzentrum: Dichte Rauchwolken über Mailand

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Wegen eines Grossbrands in Mailand haben die Behörden Zehntausende Menschen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache im Logistikzentrum eines Paketdienstleisters aus, das im Norden der italienischen Grossstadt liegt.

Auch Explosionen waren zu hören. Über dem Viertel standen dichte schwarze Rauchschwaden, die kilometerweit zu sehen waren. Mehrere Fahrzeuge brannten aus.

Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Behörden appellierten jedoch sicherheitshalber an die Bevölkerung, nicht hinaus auf die Strasse zu gehen. Das Betriebsgelände und mehrere Strassenzüge in der Umgebung wurden gesperrt.

In dem Lager befanden sich zahlreiche Pakete mit elektronischen Geräten, die ein Opfer der Flammen wurden. Die Feuerwehr war mit mehreren Dutzend Fahrzeugen im Einsatz. (sda/dpa)