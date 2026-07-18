Drei Männer besprühen Rialtobrücke in Venedig mit Farbe – Anzeige erstattet

Drei Männer sind in Venedig angezeigt worden. Die Touristen sollen die historische Rialtobrücke mit grüner und rosafarbener Sprühfarbe beschmiert haben.

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Die drei pakistanischen Staatsangehörigen im Alter von 20, 21 und 22 Jahren leben nach Angaben der Stadt in Mailand und waren mit weiteren Freunden zum Feiern eines Geburtstags nach Venedig gereist. Die Stadtpolizei wurde in der Nacht auf Samstag gegen 4.40 Uhr nach Hinweisen von Passanten alarmiert.

Um diese Brücke handelt es sich. (Archivbild) Bild: keystone

Einsatzkräfte kontrollierten zunächst fünf Personen in der Nähe der Brücke. Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den drei Tatverdächtigen, gegen die Anzeige erstattet wurde.

Die Stadt Venedig kündigte an, Schadenersatz zu verlangen. Dies solle neben den Kosten für die Beseitigung der Schmierereien auch den Imageschaden für die Lagunenstadt umfassen. Vizebürgermeisterin Francesca Zaccariotto sprach von einem schwerwiegenden und nicht hinnehmbaren Vorfall. Wer nach Venedig komme, um die Stadt zu beschädigen, müsse damit rechnen, identifiziert und strafrechtlich verfolgt zu werden.

Die Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Rialto-Brücke ist die älteste und bekannteste Brücke über den Canal Grande in Venedig. Sie zählt zu den wichtigsten Wahrzeichen der Lagunenstadt und gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens. (hkl/sda/apa)