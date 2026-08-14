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Im Canal Grande von Venedig ist ein Delfin unterwegs

Im Canal Grande von Venedig ist ein Delfin unterwegs – Bürgermeister mahnt zu Vorsicht

Im Wasser der norditalienischen Lagunenstadt Venedig nahe der berühmten Rialto-Brücke ist ein Delfin gesichtet worden.
14.08.2026, 10:4114.08.2026, 10:41

In einem Video, das der Bürgermeister Simone Venturini in den sozialen Medien postete, ist zu sehen, wie immer wieder eine Flosse auftaucht. Die Aufnahme stammt von Donnerstag, seitdem gab es keine Berichte über weitere Sichtungen.

Venturini schrieb bei Instagram: «Ein Delfin an der Rialto-Brücke.» Nach seinen Angaben gab es Meldungen über den Delfin im zentralen Canal Grande. Noch sei unklar, ob es sich um Mimmo handelt, den Delfin, der sich seit einiger Zeit vor Venedig aufhält. Venturini nennt ihn Nane – so nennen ihn die meisten Venezianer. Mimmo wird er von Forschern und Medien genannt.

Der Bürgermeister rief zu grösstmöglicher Vorsicht bei der Schifffahrt auf. Der Delfin schwamm zwischen Gondeln, Wassertaxis und Motorbooten, wie auf den Aufnahmen zu sehen ist. Der Bereich nahe der Rialto-Brücke gehört zu den stark befahrenen Abschnitten des Canal Grande. Venturini mahnte: «Bitte achten wir besonders aufmerksam darauf, seine Unversehrtheit zu schützen!» (dab/sda/dpa)

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