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Frau und Tochter des ecuadorianischen Bandenchefs Fito festgenommen

Polizei nimmt Frau und Tochter des ecuadorianischen Bandenchefs «Fito» fest

Kolumbianische Ermittler haben die Ehefrau und Tochter des Bandenchefs gefasst. Beide werden in Ecuador wegen Geldwäsche gesucht.
28.09.2026, 08:5828.09.2026, 08:58

Die kolumbianische Polizei hat nach eigenen Angaben die Ehefrau und die Tochter des berüchtigten ecuadorianischen Bandenchefs José Adolfo Macías Villamar, genannt «Fito», festgenommen. Die beiden Frauen seien in einem von der US-amerikanischen Bundespolizei FBI und den ecuadorianischen Behörden unterstützten Einsatz in Sabana de Torres im Nordosten Kolumbiens gefasst worden. In Ecuador würden sie wegen Geldwäsche gesucht. «Kolumbien wird kein sicherer Hafen für die Finanzen transnationaler krimineller Gruppen sein», teilte Präsident Abelardo de la Espriella am Sonntag (Ortszeit) auf X mit. Die beiden Frauen sollen der ecuadorianischen Justiz überstellt werden.

epa12198026 Drug trafficker Jose Adolfo Macias Villamar &#039;Fito&#039; (R) is guarded as he is moved in Guayaquil, Ecuador, 25 June 2025. &#039;Fito&#039; arrived at the Guayaquil Air Base after bei ...
«Fito» sitzt nach seiner Auslieferung in den USA und muss sich wegen Kokainhandels verantworten.Bild: keystone

Macías Villamar war im Januar 2024 aus einem Gefängnis in Guayaquil entkommen. Seine Flucht löste in Ecuador die Verhängung des Ausnahmezustands aus. Es folgten schwere Gefängnisunruhen und Gewaltausbrüche. Bewaffnete Bandenmitglieder stürmten unter anderem während einer Live-Sendung einen Fernsehsender.

Macías Villamar wurde später wieder gefasst und in die USA ausgeliefert. Dort wird ihm der Import grosser Mengen Kokain vorgeworfen. Die von ihm geführte Bande «Los Choneros» wurde von den USA als terroristische Organisation eingestuft.

Ecuador kämpft gegen die eskalierende Drogen- und Bandenkriminalität. Nach Angaben des Innenministeriums erreichte die Mordrate im vergangenen Jahr mit rund 50 Tötungsdelikten je 100'000 Einwohner einen historischen Höchststand. (dpa) (schweizheute.ch)

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