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Italien: 79 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Kalabrien

Ein Polizeiauto der italienischen Staatspolizei am Grenzuebergang zur Schweiz in Fornasette, Italien, am 18. Juni 2024. (KEYSTONE/Ti-Press/Maria Linda Clericetti)
Den Beschuldigten werden unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Drogenhandel, Erpressung, Raub sowie unerlaubter Besitz von Schusswaffen vorgeworfen.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

79 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Kalabrien

Bei einem gross angelegten Einsatz gegen die Mafia sind in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria am Dienstag 79 Menschen festgenommen worden. Gegen 73 Verdächtige wurde Untersuchungshaft angeordnet, sechs weitere kamen unter Hausarrest, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
14.07.2026, 09:5814.07.2026, 09:58

Die Aktion richtete sich gegen die einflussreichen 'Ndrangheta-Clans De Stefano, Tegano und Condello.

Den Beschuldigten werden unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Drogenhandel, Erpressung, Raub sowie unerlaubter Besitz von Schusswaffen vorgeworfen. Nach Angaben der Ermittler brachten die Untersuchungen die wirtschaftlichen Aktivitäten der Clans ans Licht. Diese sollen vom Handel mit Drogen bis zu Schutzgelderpressungen gegen Kaufleute und Unternehmer reichen.

Die kalabrische 'Ndrangheta soll derzeit die schlagkräftigste der grossen italienischen Mafia-Organisationen sein. Die drei weiteren Gruppen sind die Camorra in Neapel, die Cosa Nostra in Sizilien und die kleinere Sacra Corona Unita in Apulien. (sda/apa)

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