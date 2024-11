Kinder von Gisèle Pelicot äussern sich vor Gericht: «Du warst der Teufel»

Gisèle Pelicot erhält Applaus für den Mut, ihren Fall öffentlich zu machen. Bild: keystone

Fall Pelicot: Was die Kinder gegen ihren Vater, «den schlimmsten Straftäter», aussagen

Gisèle Pelicot wurde von ihrem Ehemann betäubt und von mehr als 70 fremden Männern zur Vergewaltigung ausgeliefert. Sie machte ihre Geschichte publik, um andere Frauen zu schützen. Die Scham, sagte sie, müsse endlich von den Opfern zu den Tätern übergehen. Zu den Betroffenen zählen auch ihre beiden Söhne, die sich vor Gericht erstmals äussern.



«Dieser Prozess ist nicht nur der Prozess von Gisèle Pelicot, sondern der einer ganzen Familie. Einer zerstörten Familie», sagte David Pelicot, der Sohn von Gisèle Pelicot.

Gisèle Pelicots (71) wurde von ihrem Ehemann Dominique Pelicot (71) in einem Zeitraum von neun Jahren betäubt und in einem Internetforum anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten.

92 Mal, so legt es ein polizeilicher Untersuchungsbericht nahe, wurde Gisèle Pelicot im Beisein ihres Ehemanns vergewaltigt, um seine Fantasien zu befriedigen.

Mehr als 70 Männer im Alter von 22 bis 74 Jahren sollen daran beteiligt gewesen sein.

Dominique Pelicot filmte die Vergewaltigungen und speicherte sie auf seinem Computer in einer Datei mit dem Titel «Missbrauch». Bereits vor Prozessbeginn gestand er seine Taten. Während der Verhandlungen sagte er:

«Ich bin ein Vergewaltiger, wie die anderen, die hier im Saal sind. Sie wussten alle Bescheid, niemand kann das Gegenteil behaupten.»

Neben ihm stehen 51 Männer wegen Missbrauch und teils schwerer Vergewaltigung vor Gericht. Die anderen 20 bis 30 konnten nicht identifiziert werden, sind inzwischen gestorben oder flüchtig. Die Angeklagten stammen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Einige davon sind Handwerker, andere arbeiten im Spital oder Journalismus.

Gisèle Pelicot macht sich für andere Frauen stark. Die Scham, sagte sie, müsse endlich von den Opfern zu den Tätern übergehen Bild: keystone

Mehrere der Männer haben sich schuldig bekannt, während andere bestreiten, gewusst zu haben, dass Gisèle Pelicot bewusstlos war, oder behaupten, angenommen zu haben, dass dies Teil der Fantasie des Paares war.

Die Beweisaufnahme neigt sich dem Ende zu, und bald werden die Plädoyers beginnen. Doch bevor der Mammutprozess in die nächste Phase übergeht, brachen die beiden Söhne, David (50) und Florian (38) ihr Schweigen und schilderten ihre Perspektiven und Erlebnissen und berichten über das immense Leid, das der Fall über ihre Familie gebracht hat.

Tochter klagt gegen ihren Vater, den «schlimmsten Sexualtäter der letzten Jahre»

Die Tochter, die unter dem Pseudonym Caroline Darian auftritt, ist schon in den Zeugenstand getreten. Sie warf ihrem Vater ebenfalls vor, sie bewusstlos gemacht zu haben. Bei Ermittlungen wurden auch Bilder von ihr gefunden, sie schlafend im Bett in unbekannter Unterwäsche zeigten. Ihre Erlebnisse verarbeitete sie in einem Buch mit dem Titel «Ich habe aufgehört, dich Papa zu nennen.»

Gisèle Pelicot und ihre Tochter. Bild: keystone

Vor Gericht flehten sie ihren Vater an, die Wahrheit darüber sagen, ob er auch andere Familienmitglieder missbraucht habe. Auch David Pelicot wandte sich vor Gericht mit dieser Frage an seinen Vater:

«Wenn du noch einen Funken Menschlichkeit in dir hast, dann sag die Wahrheit darüber, was du meiner Schwester angetan hast, die noch immer jeden Tag leidet und ihr Leben lang leiden wird.»

Dominique Pelicot gab an, die Fotos aufgenommen zu haben, weil er erpresst wurde. Weiter wollte oder konnte er dazu nichts sagen. Zusätzlich steht er vor Gericht, weil er die Ehefrauen seiner Söhne heimlich nackt fotografiert hat – mit versteckter Kamera im Badezimmer oder anderen privaten Räumen.

David Pelicot sagt dazu: «Ich frage mich immer wieder, warum? Was war das Ziel? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber was ich verstehe, ist, dass dieser Mann seine Fantasien mit einer Gewaltbereitschaft, die er schon immer in sich hatte, immer weiter ausdehnte.»

Caroline, Florian und Darian: Die drei Kinder von Gisèle und Dominique Pelicot. Bild: keystone

Der jüngste Bruder, Florian Pelicot, sagte im Zeugenstand aus, dass seine Ehe dem Bekanntwerden der Taten seines Vaters in die Brüche gegangen. «Wenn man erfährt, dass der eigene Vater einer der grössten Verbrecher der letzten 20 Jahre ist – wie geht man damit um?»

Sohn erinnert sich an verdächtige Ereignisse

Florian Pelicot erwähnt auch von verdächtigen Anzeichen. Häufig habe der Vater das Telefon der Mutter beantwortet, was ihm damals schon seltsam vorkam. Einmal sei sein Vater besonders nervös und ins Schwitzen geraten, als er eine Malvorlage für seine Kinder am Computer ausdruckte. In einer anderen Situation erlebte David, wie seine Mutter nach einem Glas Rosé stark benommen wirkte und von ihrem Ehemann ins Bett gebracht wurde.

«Du hast immer gesagt, unsere Mutter sei eine Heilige, aber du warst der Teufel in Person.» Florian Pelicot

David Pelicot hat eine eigene Strategie entwickelt, um mit dem Schmerz umzugehen. Die Familie liess alles, was mit Dominique Pelicot zu tun hatte, verschwinden – Bilder, Kleidung, Erinnerungen. «Meine Kindheit ist wie ausgelöscht, wie ein weisser Fleck», sagt er. Er hofft, dass er eines Tages auch den Mann, der ihm und seiner Familie so viel Leid zugefügt hat, aus seinem Kopf löschen kann.

Ende Dezember soll das Urteil gesprochen werden.