Missbrauchsprozess in Frankreich: «Wie konntest du Personen in mein Schlafzimmer lassen?»

«Ich versuche, zu verstehen, wie dieser Herr, der für mich der perfekte Mann war, an diesen Punkt gelangen konnte. Wie konnte er mich derart hintergehen? Wie konntest du Personen in mein Schlafzimmer lassen?», fragte sie an ihren Ex-Mann und den Hauptangeklagten im Prozess gerichtet. «Für mich ist dieser Verrat unermesslich. Ich dachte, ich verbringe den Rest meiner Tage mit diesem Mann.»

So wenig fehlte und der Tagesrekord am Flughafen Zürich wäre geknackt worden

Grossteil Kubas hat wieder Strom – sieben Tote nach Hurrikan

Gut vier Tage nach dem inselweiten Stromausfall auf Kuba haben Regierungsangaben zufolge mehr als 70 Prozent der Anschlüsse wieder Elektrizität. Zu den Gebieten, wo die Versorgung bisher nicht wiederhergestellt wurde, zählten am Dienstag weiterhin jene in der östlichen Provinz Guantánamo, in denen der Hurrikan «Oscar» am Sonntag schwere Überschwemmungen und Schäden verursacht hatte.