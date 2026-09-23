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Taifun Dujuan: Zahl der Toten in Japan steigt auf neun

epaselect epa13254682 People cross a flooded street in Funabashi, Chiba prefecture, near Tokyo, Japan, 21 September 2026. Typhoon Dujuan approached the Boso Peninsula in eastern Japan, bringing heavy ...
Japan wird seit Wochen von Taifunen heimgesucht.Bild: keystone

Taifun Dujuan: Zahl der Toten in Japan steigt auf neun

23.09.2026, 04:48

Nach dem Taifun «Dujuan», der zu Wochenbeginn den Grossraum der japanischen Hauptstadt Tokio mit schweren Regenfällen überzogen hatte, ist die Zahl der Toten auf neun angestiegen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete, suchten die Rettungskräfte in Tokios betroffenen Nachbarpräfekturen Chiba und Kanagawa zunächst weiter nach vier vermissten Menschen. Am Dienstag waren zunächst vier Todesopfer gemeldet worden.

Der inzwischen über dem Pazifik abgezogene 25. Wirbelsturm der Saison hatte besonders in Chiba schwere Schäden durch Erdrutsche und Überschwemmungen angerichtet. Die Region war bereits im August und Anfang September von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht worden. (sda/dpa)

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