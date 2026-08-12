sonnig33°
DE | FR
burger
International
Klima

Klimaerwärmung: Warum Europa schneller wärmer wird als andere Kontinente

10.08.2026, Hessen, Rodenbach: Ein Feuerwehrmann ist mit L�scharbeiten in einem Waldst�ck besch�ftigt. Gleich vor mehreren Br�nden in einem Waldst�ck zwischen Ober- und Niederrodenbach warnte die Inte ...
Neben Dürren und Überschwemmungen gibt es durch die Klimaerwärmung auch immer heftigere Waldbrände.Bild: DPA

Vier Gründe, warum Europa schneller heiss wird als der Rest der Welt

Landflächen heizen sich bei steigenden Temperaturen schneller auf als Ozeane – und das trifft Europa besonders hart. Vier Faktoren treiben diese Entwicklung an, von schwindenden Eiskappen bis zu sauberer Luft.
12.08.2026, 16:2212.08.2026, 17:07

Europa erhitzt sich doppelt so schnell wie alle anderen Kontinente. Diese Erwärmung befeuert Waldbrände, Dürren, heftige Regenfälle oder Überschwemmungen – und fordert dabei immer mehr Tote.

Landflächen erwärmen sich deutlich schneller als die tiefen Ozeane. Besonders davon betroffen ist Europa. Gemäss dem «Guardian» gibt es dafür vier Gründe: veränderte Wetterverhältnisse, die Nähe zur Arktis, weniger Schnee und weniger Luftverschmutzung.

In Europa ist es heute um 2,5 °C wärmer als vor dem massiven Einsatz fossiler Brennstoffe. Das ist um über ein Grad Celsius mehr als der weltweite durchschnittliche Temperaturanstieg von 1,4 °C. Seit Mitte der 1990er-Jahre sind die Temperaturen in Europa um 0,56 °C pro Jahrzehnt gestiegen, verglichen mit 0,42 °C in Nordamerika, 0,36 °C in Afrika und 0,27 °C in Südamerika.

Grund 1: Ändernde Wetterverhältnisse

Die Luftzirkulation über Europa verändert sich. Deshalb treten im Sommer häufigere und stärkere Hitzewellen auf. Wie stark die globale Erwärmung dahintersteckt, untersuchen Forscher noch.

Ein Zusammenhang wird aber immer wahrscheinlicher: Die Druckmuster an der Oberfläche und andere Zirkulationswerte haben sich in den letzten 40 Jahren statistisch deutlich verändert. Das passe eher zum Klimawandel als zu natürlichen Schwankungen, so der EU-Klimadienst Copernicus.

Möglicherweise stecke der Jetstream hinter diesem Zusammenhang, heisst es beim «Guardian» weiter. Dieser schnelle Wind in der oberen Atmosphäre prägt das Wetter in Europa stark – und die steigenden Temperaturen verändern ihn selbst.

Grund 2: Nähe zur Arktis

Normalerweise reflektieren die grossen polaren Eiskappen Sonnenlicht zurück ins Weltall. Doch auch das Eis schmilzt immer schneller. Deshalb ist die Arktis auch die sich am schnellsten erwärmende Region der Welt, obwohl sie keine Landmasse hat.

Der Ozean, der aufgrund des fehlenden Eises zum Vorschein kommt, erhitzt sich deutlich stärker. Folglich schmilzt das Eis noch schneller. Ein Teufelskreis, den Europa mit seiner Nähe zur Arktis ebenfalls zu spüren bekommt.

So veränderte sich die arktische Eiskappe im Sommer 2025

Animiertes GIFGIF abspielen
Meereisdaten von 28.04.2025 bis 31.08.2025 stammen von meereisportal.de (Förderung: REKLIM-2013-04).Bild: Meereis Portal

Grund 3: Weniger Schnee

Ähnlich verhält es sich mit Schnee, der ebenfalls Sonnenlicht reflektiert und den europäischen Kontinent so abkühlt. Doch je wärmer es wird, desto weniger Schneeflächen gibt es. Im März 2025 waren die Schneeflächen Europas um 31 Prozent kleiner als der Schnitt zwischen 1991 und 2020.

Grund 4: Weniger Luftverschmutzung

Die letzte Veränderung, die zur Erwärmung beiträgt, ist eigentlich eine gute: weniger Luftverschmutzung. Die sauberere Luft Europas macht die Auswirkungen der hohen Kohlendioxidbelastung in der Atmosphäre aber noch spürbarer.

Schadstoffpartikel können nämlich ebenfalls Sonnenstrahlen reflektieren: direkt oder indem sie die Wolkenbildung anregen. Hat es weniger, kommt mehr Wärme bis zum Boden, wo sie zusätzlich von Treibhausgasen zurückgehalten wird.

Die Konsequenzen

Die rasante Erwärmung hat spürbare Auswirkungen auf die Menschen auf dem gesamten Planeten: mehr Todesfälle, heftigere Waldbrände und Dürren. Auch Stürme, Starkregen und Überschwemmungen verstärken sich mit der zusätzlichen Wärme im Klimasystem.

Der UN-Klimachef Simon Stiell erklärte Ende Juli: «Die schrecklichen Kosten dieser Klimakrise – sowohl in menschlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht – erreichen mittlerweile das Ausmass nationaler Notlagen. Was zu tun ist, ist klar: Wir müssen schneller aus Kohle, Öl und Gas aussteigen, erneuerbare Energien ausbauen und die Menschen schützen.» (olj)

Mehr zu den Hitzewellen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Historisches Pegeltief am Untersee: Man riecht den See, ehe man ihn sieht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
51 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
nuhresideeli
12.08.2026 16:59registriert September 2017
Und gleich unter diesem Artikel die 25 beliebtesten Strände Europas. 🫠
443
Melden
Zum Kommentar
avatar
Jan Bruden
12.08.2026 16:43registriert Februar 2022
Wird auf der ganzen Welt gebracht. Beispiele?
Vier Gründe, warum die Arktis schneller heiß wird als der Rest der Welt – National Geographic / BBC / NOAA
• Fünf Gründe, warum Afrika stärker von der Klimakrise betroffen ist – UNEP / World Bank / BBC Africa
• Warum Asien schneller heiß wird als der globale Durchschnitt – Reuters / The Guardian / Carbon Brief
• Drei Gründe, warum Australien besonders stark unter der Erderwärmung leidet – ABC News Australia / The Guardian Australia
• Warum Nordamerika in manchen Regionen schneller heiß wird – NASA / NOAA / New York Times
Ja was gilt denn nun?
209
Melden
Zum Kommentar
51
«Das hielt ich für sehr unrealistisch» – Schweizer Abenteurer startet mit Riesenerfolg
Tobias Renggli ist sowas wie der «neuste Schweizer Abenteurer». Für sein erstes Projekt ausserhalb Europas hat er sich etwas sehr Verrücktes vorgenommen. Die ersten zwei grossen und eiskalten Hürden sind geschafft, aber die grössten Herausforderungen kommen wohl erst noch.
Tobias Renggli ist so etwas wie der «neuste Schweizer Abenteurer». Für seine Maturaarbeit besuchte er 250 Schweizer Städte und bestieg jeden höchsten Punkt der 26 Kantone – alles unmotorisiert und mit reiner Muskelkraft. 2022 bereiste er mit dem Velo alle 44 europäischen Länder und erklomm auch da jeweils den höchsten Berg.
Zur Story