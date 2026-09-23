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George Lucas: Liess für Museum drei «Star Wars»-Filme sausen

epa13256474 US filmmaker George Lucas (L) and businesswoman Mellody Hobson (R) pose for a photo during the opening day of the Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, California, USA, 22 Septembe ...
Das von George Lucas und seiner Frau Mellody Hobson gegründete Museum beleuchtet den Einfluss narrativer Kunst auf die Welt.Bild: keystone

George Lucas: Liess für Museum drei «Star Wars»-Filme sausen

George Lucas hat für sein neues Museum in Los Angeles einige Opfer gebracht. «Als ich dies machte, entschied ich mich, mich aus der Filmproduktion zurückzuziehen», sagte der «Star Wars»-Schöpfer in der US-Sendung «CBS Sunday Morning».
23.09.2026, 10:2823.09.2026, 10:28

«Das war eine grosse Sache, denn ich hatte noch drei weitere «Star Wars»-Filme zu drehen. Aber mir wurde klar, dass mir die Zeit davonlief, und ich wollte dieses Museum unbedingt machen.» Er sei jetzt 82, es gebe also ein Limit, sagte Lucas weiter.

Das «Lucas Museum of Narrative Art» eröffnete diese Woche im Exposition Park in Los Angeles. Auf gut 9'000 Quadratmetern werden mehr als 40'000 Werke ausgestellt. Der Kern stammt aus dem Privatbesitz des «Indiana Jones»-Produzenten. Gezeigt werden Gemälde von Frida Kahlo, Diego Rivera, Maxfield Parrish und Norman Rockwell. Es finden sich dort ausserdem Comics (unter anderem Asterix, Tim und Struppi, Garfield und Snoopy), Manga-Zeichnungen, Filmplakate und Wandmalerei.

epa13256593 Janet Jacobs waits outside the lobby during the opening day of the Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, California, USA, 22 September 2026. The museum, founded by US filmmaker Geo ...
Das «Lucas Museum of Narrative Art» eröffnete diese Woche im Exposition Park in Los Angeles.Bild: keystone

Die von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas erschaffene «Star Wars»-Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Filmgeschichte. Der erste Film der «Star Wars»-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 1980er Jahren folgten Filme wie «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter». In den 90er und 00er Jahren erzählte Lucas in drei weiteren Filmen die Vorgeschichte zu der Ursprungstrilogie. (sda/dpa)

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