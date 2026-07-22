Biopic über Snoop Dogg erscheint nächstes Jahr
Snoop Dogg (54) wird dabei vom Schauspieler Jonathan Daviss («Outer Banks», «Do Revenge») verkörpert. Craig Brewer («Song Sung Blue», «Hustle & Flow») führt demnach Regie. Der Film erzählt den Weg von Calvin Cordozar Broadus Jr. aus Long Beach zum Rapstar Snoop Dogg.
Der 54-Jährige nahm zu Beginn seiner Musiklaufbahn Songs mit seinem Cousin, dem bekannten Sänger Nate Dogg, auf und wurde schliesslich vom Produzenten und Rapper Dr. Dre entdeckt. Snoop Dogg veröffentlichte – damals noch unter dem Namen Snoop Doggy Dogg – 1993 sein Debütalbum «Doggystyle» beim Label Death Row Records, das direkt zum Erfolg wurde und heute ein Klassiker ist.
Es folgte eine Rapkarriere, in der Snoop Dogg immer wieder neue Charaktere und Images erschuf. Bekannt ist der Rapper auch für seinen exzessiven Cannabis-Konsum. (sda/dpa)