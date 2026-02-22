Snoop Dogg an den Olympischen Winterspielen: Die Highlights

Video: watson/team watson

Snoop Dogg an den Olympischen Winterspielen: Die (High)lights

Egal ob Curlen, Schlitteln oder Skifahren, Snoop Dogg hat alles ausprobiert. Und es war herrlich, ihm zuzusehen.

Mehr «Videos»

An den Olympischen Winterspielen 2026 war er Teil des NBCUniversal-Teams und sollte seine Sicht auf die Spiele und alles rundherum aufzeigen. Nebst den Geschichten, die Olympia sonst so schrieb, war Coach Snoop – wie Snoop Dogg auch genannt wurde – eine witzige Abwechslung.

«Wie jeder weiss, bin ich sportverrückt, bringe Menschen zusammen und sorge für Spass», sagte der bei NBC.

Schon bei den Sommerspielen 2024 in Paris war Snoop Dogg für den Sender unterwegs und sorgete auch da schon für Begeisterung. Für die Berichterstattung rund um die olympischen Sommerspiele gewann er mit seiner Co-Moderatorin Martha Stewart sogar einen Emmy.

Martha Stewart und Snoop Dogg in Mailand Bild: Instagram

Egal ob Curling, Skifahren, Schlitteln – Coach Snoop hat alles ausprobiert und bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Schmunzeln. Einige Highlights findest du im Video.

Video: watson/team watson

Mehr Olympia:

Video: watson/Emanuella Kälin

Video: watson/lucas zollinger