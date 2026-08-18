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Netflix bestätigt vierte «Kaulitz & Kaulitz»-Staffel

Kaulitz &amp; Kaulitz, 3. Staffel, 2026
Kaulitz & Kaulitz geht in die vierte Staffel.Bild: netflix

Vierte «Kaulitz & Kaulitz»-Staffel bestätigt

18.08.2026, 14:2418.08.2026, 14:24

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) bekommen 2027 eine vierte Staffel ihrer Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz». Das teilte am Dienstag der Streamingdienst Netflix mit.

Die Kameras begleiteten die Brüder «auf ihrem nächsten Kapitel zwischen Beruf, Privatleben und Zwillingsdasein», heisst es in der Ankündigung. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills» hatten die Zwillinge schon ausgeplaudert, dass sie aktuell filmten, mittendrin in Staffel vier seien.

Produziert wird «Kaulitz & Kaulitz» von Constantin Entertainment. Jede Staffel bisher hatte 8 Episoden. Staffel 1 erschien am 25. Juni 2024, Staffel 2 am 17. Juni 2025 und Staffel 3 am 23. Juli 2026.

Bills Datingleben ist ein wichtiger Stoff für die Serie

In der aktuellen dritten Staffel gibt es eine Hochzeit an der Côte d'Azur zu sehen (und zwar die von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seiner Partnerin Susanne) und ausserdem eine Reise in die Heimatstadt Magdeburg, die auch traumatische Erlebnisse aus der Kindheit der Brüder wachruft.

Die Brüder sprechen in der dritten Staffel auch über Verabredungen. Bill setzt dabei auf Instagram. Meistens lerne er neue Dates dort kennen, sagt der Musiker. Angemeldet sei er auch auf Raya, einer Plattform für Prominente. Dort habe er aber noch nie jemanden kennengelernt. Instagram habe den Vorteil, dass man dort mehr über die anderen erfahre.

Tom und Bill verhandeln in der dritten Staffel mit Hilfe eines Lifecoaches auch ihre Beziehung zueinander. Tom, der mit Model und Moderatorin Heidi Klum verheiratet ist, will sich nun weniger einmischen in Bills Datingleben. (sda/dpa)

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