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Stiefvater von Kaulitz-Twins verkauft deren Sachen auf Kleinanzeigen

Screenshot kautlitz Krams
Das Mikrofon für 300 Euro ist schon reserviert. Bild: Kleinanzeigen.de

Stiefvater von Kaulitz-Twins verkauft deren Sachen wohl auf Kleinanzeigen

Auf Kleinanzeigen verkauft wohl eine Person originale Gegenstände und Kleidung von Tom und Bill Kaulitz. Handelt es sich etwa um den Stiefvater der Tokio-Hotel-Zwillinge?
14.08.2026, 08:0914.08.2026, 09:19

Ein Anbieter, der sich «Kaulitz Krams» nennt, verkauft auf der Verkaufsplattform Kleinanzeigen seit einigen Tagen persönliche Stücke der berühmten Zwillinge. Neben Jacken, Skateboards und Fahrrädern finden sich auch bekannte Stücke wie Toms Gitarren oder Bills Keyboard und Mikrofon. Wer sich ein Stück ergattern möchte, muss dafür teilweise einen saftigen Preis bezahlen. Für die «Durch den Monsun»-Gitarre verlangt der Anbieter satte 15'000 Euro (knapp 14'100 Franken).

Screenshot kautlitz Krams
Ein Screenshot der angebotenen Artikel.Bild: Kleinanzeigen.de

Doch handelt es sich bei dem Verkäufer wirklich um den Stiefvater? Darauf hinweisen könnte der Abholort der Sachen. In den Anzeigen steht, dass man die Artikel im «ehemaligen Wohnhaus der Twins in Loitsche», nahe Magdeburg, abholen könne. Laut einer Aussage von Bill Kaulitz in der Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» wohnt deren Stiefvater Gordon mit seiner neuen Frau noch immer in dem Haus in Loitsche, in dem die Zwillinge aufwuchsen. «Das war ein toller Mann, von dem wir viel gelernt haben als Kinder», erzählt Bill. Kontakt hätten sie aber keinen mehr. Bestätigt haben die Zwillinge laut TAG24 jedoch nicht, dass es sich bei dem Verkäufer tatsächlich um den Stiefvater handelt.

(kek)

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