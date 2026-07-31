Die Kaulitz-Zwillinge und Jannik Kontalis sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Bild: imago

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Darum gehts im Streit von Bill Kaulitz und seinem Ex-Gspusi

Bill Kaulitz' Pool-Knutscherei Jannik Kontalis rechnet in seinem neuen Podcast mit ihm und der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» ab.

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Kürzlich startete die 3. Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» auf Netflix. Dabei sorgte vor allem eine besonders pikante Szene für Aufruhr: Bill Kaulitz schmuste im Pool mit Reality-Sternchen Jannik Kontalis. Im Netz sorgte dies für Diskussionen, hält man Bills neueste Eroberung doch nicht für das, als was er sich ausgibt. Und auch eine Aussage von Bills Bruder Tom sorgte für Gesprächsstoff. Danach schaltete sich auch Kontalis ein und schoss gegen seinen Knutschpartner.

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Das ist Jannik Kontalis

Vor einem Jahr sorgten Bill Kaulitz und der aus dem Reality-TV bekannte Jannik Kontalis für Schlagzeilen, nachdem sie bei einer feuchtfröhlichen Partynacht in Berlin zusammen gesichtet wurden. In einem späteren Interview bestätigte Bill Kaulitz, dass sie sich kennenlernen würden. Ob es sich dabei um eine romantische Beziehung oder lediglich um eine Freundschaft handelte, blieb jedoch unklar.

Jannik Kontalis ist aus TV-Shows wie «Make Love, Fake Love» und «Prominent getrennt» bekannt. Er war zudem einige Zeit mit Yeliz Koc, der Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht und Mutter seines Kindes, liiert. Schon damals bekleckerte er sich nicht mit Ruhm, als er immer wieder öffentlich auf Instagram mit Koc stritt und den Beef auch medienwirksam vermarktete. In einem Podcast wollte er die Wahrheit über seine Ex-Freundin ans Licht bringen. Dies jedoch nicht kostenlos.

Jannik Kontalis mit seiner damaligen Freundin Yeliz Koc. Bild: www.imago-images.de

Dass der 29-Jährige ambitioniert ist, zeigte auch sein Versuch, Oberbürgermeister von Mönchengladbach zu werden. Erfolg hatte er damit allerdings nicht: Er erhielt lediglich 0,9 Prozent der Stimmen.

Bei den Fans kamen seine Karrierepläne und auch der Umgang mit seinen Ex-Freundinnen – darunter die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis – nicht überall gut an. Ihm wurde vorgeworfen, nur auf Bekanntheit aus zu sein sowie vor allem finanzielle Interessen zu verfolgen. Als er später mit Bill Kaulitz gesichtet wurde, sahen manche darin eine Bestätigung ihrer Vermutungen.

Der Beef mit Tom Kaulitz

Als die neue Staffel der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» mit der ominösen Poolszene startete, wurden die Spekulationen wieder befeuert. Darin sind Bill Kaulitz und Jannik Kontalis zu sehen, wie sie neben weiteren Reality-Persönlichkeiten knutschen. Kontalis bestätigte gegenüber RTL das Techtelmechtel: «Bill und ich haben uns circa ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den grössten Spass.»

Weniger Spass hatte offenbar Tom Kaulitz, der sich über die Wahl seines Bruders geärgert haben soll. In der Serie erzählt Bill Kaulitz seinem Bruder, dass er Jannik Kontalis zu einer Poolparty eingeladen habe. Daraufhin sagt Tom Kaulitz: «Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland da aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind. Du willst jemanden finden fürs Leben, da solltest du nicht bei ‹Ex on the Beach› gucken.»

Seine kritische Haltung könnte damit zusammenhängen, dass Bill Kaulitz mit seinem Ex-Freund Marc Eggers bereits kein gutes Händchen bewiesen hat und die Beziehung in Scherben endete.

Marc Eggers und Bill Kaulitz beim Oktoberfest im Jahr 2024. Bild: DPA

Dass Tom Kaulitz so kritisch über ihn spricht, liess Jannik Kontalis nicht auf sich sitzen. In einer Instagram-Story äusserte er sich zu den Szenen aus der Netflix-Serie. «Ich bin einfach so enttäuscht von Tom», sagte er in einer Fragerunde. «Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal, wie weit der Weg war. Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist menschlich gesehen echt traurig.»

Über Tom Kaulitz macht er seinem Ärger Luft: «Mir immer ins Gesicht gegrinst, auf dem Oktoberfest auf den Tischen getanzt, aber hintenrum dann so etwas sagen. Nimm mich zur Seite und sag es mir ins Gesicht. Wie kann man so negativ über jemanden denken, den man gar nicht kennt?» Zum Schluss richtet er sich direkt an Tom Kaulitz: «Werd’ erwachsen.»

Der Enthüllungs-Podcast

Bei seiner Schimpftirade liess es Kontalis aber nicht bleiben. Tagelang kündigte er eine grosse Enthüllung an. Am Donnerstagabend war es dann so weit: In seiner Instagram-Story veröffentlichte er allerdings lediglich einen kostenpflichtigen Podcast, in dem er nach eigener Aussage Tacheles reden will. Kostenpunkt: 5 Euro. Ein wenig verriet er dennoch: Im Podcast rechnet er mit der Doku-Serie und seinem Ex-Freund Bill Kaulitz ab.

Auf Instagram schimpft er, dass er in der dritten Staffel der Serie als Sündenbock dargestellt werde, wie in der zweiten Staffel bereits Marc Eggers. Das Ganze habe seiner Meinung nach System. «Es läuft einfach etwas gewaltig schief. Ich glaube, ganz viele sehen einfach das Problem nicht. (...) Ich lasse mich hier nicht zum Hund machen, ich lasse mich hier nicht zum Sündenbock machen, wenn ich f*cking nichts falsch gemacht habe.»

Zum Schluss zeigt Jannik einen Ausschnitt aus einem RTL-Beitrag, in dem die Moderatoren Bill raten, sich nicht in Jannik zu verlieben. Kontalis reagiert mit Unverständnis: «Ich denke mir dann so: ‹Warum denn? Was habe ich euch getan? Ihr kennt mich nicht. Wieso sagt ihr sowas?› Bill hingegen erzählt fast in jedem Podcast, wie viele Leute er gleichzeitig datet. Er hat ja jetzt sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt. Und das wird dann normalisiert und als schön empfunden. Jeden Tag erzählen, dass man mit 1000 Leuten gleichzeitig was hat und schreibt und dann aber rumheulen, dass man immer noch alleine ist. Also, tut mir leid, ich kann's nicht ernstnehmen.»

Er ist der Meinung, Bills Verhalten werde zu sehr gelobt, während er kritisiert wird. Auch der Vorwurf, er habe unbedingt in die Kaulitz-Show gewollt, stösst ihm sauer auf. Dazu meint er, dass er gar nicht wusste, dass er gefilmt wurde. Zudem sei er verletzt, dass Bill Kaulitz nichts gegen seine schlechte Darstellung getan habe.

Was Bill und Tom Kaulitz zu dem Ganzen sagen? Wahrscheinlich werden sie bald in ihrem Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» davon erzählen.