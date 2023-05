Charles wird endlich gekrönt – darum gibt's hier Kronen Porn

Mehr «International»

Am Samstag ist es so weit: Prince Charles wird offiziell zum King Charles gekrönt. Mit einer Krone, versteht sich. Dabei handelt es sich um die St. Edward's Crown (Edwardskrone), die ausschliesslich zur Krönung verwendet wird.

Die St. Edward's Crown (hier im Bild) ist nicht zu verwechseln mit der Imperial Crown, die von der Queen für diverse Anlässe getragen wurde. Bild: Getty Images Europe

Hübsch, gell? Aber warte nur, bis du diese 13 prunkvollen, geschichtsträchtigen oder einfach nur coolen Kronen gesehen hast!

Eiserne Krone der Langobarden

Napoleon I. Bild: De Agostini Editorial/getty

Wir starten mit der Eisernen Krone der Langobarden, die kein Eisen enthält. Forschungen ergaben, dass Teile daraus aus dem 4. Jahrhundert stammen – somit wäre sie eine der ältesten europäischen Kronen. Zahlreiche römisch-deutsche Herrscher des Mittelalters, etwa Konrad II., Heinrich VII. oder Karl IV., liessen sich mit ihr krönen, um ihren Anspruch auf Reichsitalien zu unterstreichen. Und, nicht zuletzt, auch Napoleon Bonaparte – er krönte sich aber, man hätt's von ihm irgendwie erwartet, selber zum König von Italien.

Bild: ullstein bild

Was Napoleon sonst noch so hatte ... 52 Anekdoteles Die wunderliche Reise von Napoleons schrumpligem Penis von Anna Rothenfluh

Russische Zarenkrone

Bild: Hulton Archive/getty

4936 (!) Diamanten liess Katharina die Grosse 1762 anschaffen, auf dass sie in die Zarenkrone eingearbeitet werden. Wen wundert es da, dass das russische Volk sich irgendwann veräppelt vorkam und den letzten Zaren (und Träger dieses günstigen Kopfschmucks) stürzte?

Zar Nikolaus II. bei seiner Krönung 1896. Bild: wikimedia commons

Koreanische Silla-Krone

Dieses Schmuckstück stammt vermutlich aus dem 5. oder 6. Jahrhundert und wurde unter einem Grabhügel entdeckt. Lange Zeit war es im Silla-Reich (Koreanische Halbinsel) üblich, Goldschmuck mit den Verstorbenen zu begraben, mit der Einführung des Buddhismus in das Reich verlor sich dieser Ritus jedoch.

Es wird spekuliert, dass die vielen Goldplättchen dazu da waren, das Sonnenlicht zu reflektieren, und somit die symbolische Rolle des Silla-Königs als «Vertreter der Sonne» zu festigen. Angezogen sieht eine Silla-Krone übrigens so aus:

Wachspuppen von Silla-Monarchen. Die Krone ist nicht dieselbe wie auf dem vorherigen Bild, kommt aber nah heran. Bild: National Folk Museum of Korea

Österreichische Kaiserkrone

Franz II. war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. 1804 begründete er das Kaisertum Österreich, das er als Franz I. bis zu seinem Tod regierte. Bild: wikimedia commons

Dieser hochkarätige Kopfschmuck hat seinen Ursprung im Jahre 1602, als er für den damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geschaffen wurde. Diesen Posten hatte 1804 dann Franz II. inne, nur wütete damals Napoleon – Kaiser der Franzosen – darin. Und so legte Franz seine realpolitisch belanglos gewordene Krone zwei Jahre später nieder und trug fortan als Franz I. nur noch jene von Österreich.

Sie blieb bis zum Ende Österreich-Ungarns 1918 bestehen und befindet sich heute in der Wiener Schatzkammer.

Bild: Hulton Archive/getty

Grosse Siegeskrone

König Rama X. bei seiner Krönung 2019. Bild: Getty Images AsiaPac

Stolze 7 Kilogramm wiegt die thailändische grosse Siegeskrone. Sie wird ausschliesslich bei der Krönung getragen und kam im Zuge derer zum letzten Mal 2019 zum Einsatz, als der jetzige König Rama X. seinen Posten bezog.

Video: srf/Roberto Krone

Wenzelskrone

Kaiser Karl VI. mit Wenzelskrone. Bild: wikimedia commons

Schlicht (weil wenig Edelsteine) und trotzdem protzig (weil sehr grosse Edelsteine) – so scheint das Motto der böhmischen Wenzelskrone zu lauten. Sie ist benannt nach dem tschechischen Nationalheiligen Wenzel und wurde traditionsgemäss an die böhmischen Könige vergeben – zuweilen waren das die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Jesses, was die alles an Kronen tragen mussten ...

Bild: Getty Images Europe

Krone Louis' XV.

Die Krone ist zwar hinter dem Zepter versteckt, aber trotzdem präsent. Bild: Universal Images Group Editorial/getty

Louis XV. war der letzte Bourbonenkönig Frankreichs, der zum «ancien regime» gehörte. Sein Nachfolger, Louis XVI., musste zum Auftakt der Französischen Revolution seine Krone samt Kopf abgeben. Er hatte es aber auch nicht leicht: Louis XV. leerte die Staatskassen mit seinen Kriegen – und nicht zuletzt auch mit der teuren Krone.

Schwedische Krone

Bild: Schwedische Reichsbank

:)

Mianguan des Wanli-Kaisers

Zhu Yijun, Kaiser der Ming-Dynastie. Wanli ist übrigens der Name, den man «seiner» Ära gegeben hat. Bild: wikimedia commons

Ja, unsere Vorstellungen einer Krone decken sich nicht unbedingt mit denen eines chinesischen Kaisers der Ming-Dynastie. Aber unsere Meinung zählt hier nicht, denn der Wanli-Kaiser Zhu Yijun musste diese sogenannte Mianguan schliesslich auch selber tragen. Die Mianguan war nur den höchsten der chinesischen Elite vorbehalten. Die Anzahl an perlenbesetzten Schnüren gab an, welchen Rang der Träger innehatte – 24 Schnüre hatte nur der Kaiser.

Bild: wikimedia commons

Die britische Krone kennen wir ja bereits: 11 So viel Blut klebt an den britischen Kronjuwelen von Simone Meier

Kappe des Monomach

Iwan der Schreckliche empfängt einen Gesandten. bild: wikimedia commons

Vorweg: Auch die Kappe des Monomach ist eine Zarenkrone. Im Gegensatz zur obigen Version von Katharina der Grossen hat diese aber merklich weniger Diamanten darauf und ist sozusagen das Vorgängermodell. Sie wurde wahrscheinlich im 14. Jahrhundert als Geschenk eines mongolischen Fürsten nach Russland gebracht und wurde bis zur Herrschaft von Peter dem Grossen verwendet.

Bild: Hulton Archive/getty

Pahlavi-Krone

Bild: Gamma-Keystone

Mohammed Reza Pahlavi, der letzte Schah Irans, wurde mit diesem Schmuckstück gekrönt. Sein Vater, der durch einen Putsch an die Macht gekommen war, gab den Auftrag zur Fertigung einer neuen Krone, die mit Motiven der Sassanidenzeit ausgestattet werden sollte, um an einen glorreichen Abschnitt der persischen Geschichte zu erinnern. Heute weilt die Krone in der iranischen Nationalbank.

Bild: Hulton Fine Art Collection

Helm des Skanderbeg

Bild: Universal Images Group Editorial/getty

Ob man den Helm von Skanderbeg jetzt als Krone werten kann oder nicht, darüber lässt sich streiten. Cool ist er auf jeden Fall. Skanderbeg war ein legendärer albanischer Nationalheld, der im 15. Jarhundert gegen die Osmanen kämpfte und von seinen Gefährten zum «Herrn von Albanien» gekürt wurde. Ob der Helm wirklich Skanderbeg gehörte, ist heute umstritten.

Unser aller liebste Krone

Die Zahnkrone. Bild: Shutterstock

Da sind zwar keine Edelsteine und Perlen dran, und aus Gold ist diese Krone auch nicht – in der Schweiz kostet sie trotzdem ein Vermögen.