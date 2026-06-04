Sie wurde nur 56 Jahre alt: «Persepolis»-Autorin Marjane Satrapi ist tot

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Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi ist tot. Das vermeldet die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Sie wurde 56 Jahre alt. Satrapi erlangte vor allem für ihr Buch «Persepolis» internationale Bekanntheit. Der Comicroman, der später auch verfilmt wurde, handelt von der Kindheit der Autorin im Iran. Über eine Million wurde das Buch verkauft.

Marjane Satrapi wurde nur 56 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

«Marjane Satrapi ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens, vor Kummer gestorben», heisst es in einer Erklärung ihrer Angehörigen. Die Umstände ihres Todes sind bislang unklar. (dab)

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