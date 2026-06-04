wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
International
Literatur

«Persepolis»-Autorin Marjane Satrapi ist tot

Sie wurde nur 56 Jahre alt: «Persepolis»-Autorin Marjane Satrapi ist tot

04.06.2026, 11:3304.06.2026, 11:36

Die französisch-iranische Künstlerin Marjane Satrapi ist tot. Das vermeldet die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Sie wurde 56 Jahre alt. Satrapi erlangte vor allem für ihr Buch «Persepolis» internationale Bekanntheit. Der Comicroman, der später auch verfilmt wurde, handelt von der Kindheit der Autorin im Iran. Über eine Million wurde das Buch verkauft.

EXCLUSIF: conference de presse Culture et Jeux Olympiques et Paralympiques et presentation du premier projet artistique de l Olympiade culturelle de Marjane Satrapi au Mobilier national en presence de ...
Marjane Satrapi wurde nur 56 Jahre alt.Bild: www.imago-images.de

«Marjane Satrapi ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens, vor Kummer gestorben», heisst es in einer Erklärung ihrer Angehörigen. Die Umstände ihres Todes sind bislang unklar. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum Thema Literatur:

Jahrhundertdenker Edgar Morin mit 104 Jahren gestorben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba
Wegen der neuen Sanktionen der US-Regierung gegen ausländische Geschäftspartner Kubas werden Kartenzahlungen mit Visa und Mastercard auf der sozialistischen Karibikinsel ausgesetzt. Die Insel setzt auf Bargeld sowie auf Karten aus Russland und China.
Zur Story