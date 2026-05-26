Berichte: Krimi-Autor Hakan Nesser kommt aus Gefängnis frei

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Der schwedische Krimi-Autor Hakan Nesser kommt Medienberichten zufolge aus dem Gefängnis frei und darf den Rest seiner Strafe mit elektronischer Fussfessel zu Hause absitzen.

Krimi-Autor Hakan Nesser ist derzeit im Gefängnis. Bild: www.imago-images.de

Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, wird Nesser noch an diesem Freitag aus der Haft entlassen. Der bekannte Krimi-Autor war wegen schwerer Steuerhinterziehung zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er seit dem vergangenen Sommer absitzt.

Ein Berufungsgericht hatte es 2024 in seinem Urteil als erwiesen angesehen, dass der Autor gemeinsam mit seiner Frau fast 15 Millionen schwedische Kronen (rund 1,27 Mio. Franken) von Unternehmen in Malta abgezogen hatte, ohne die Dividenden bei der schwedischen Steuerbehörde zu melden. Nesser hatte jede Schuld abgestritten und von einem unbeabsichtigten Fehler seines Finanzberaters gesprochen.

Ein Grund, dass der Schwede nun vorzeitig mit Fussfessel frei kommt: Das Risiko dafür, dass er erneut Kriminalität begehe, sei gering, so die Strafvollzugsbehörden laut TT.

Nesser ist einer der bekanntesten schwedischen Autoren. Er hat 48 Bücher geschrieben, von denen weltweit etwa 20 Millionen Exemplare verkauft wurden. (dab/sda/dpa)