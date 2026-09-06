Unions-Fraktionsvize Sepp Müller spricht nach der Wahl in Sachsen-Anhalt von einer historischen Niederlage für die CDU. Jetzt hülfen keine Floskeln mehr, sagte Müller dem ZDF. Für die Partei könne es kein «Weiter so» geben. «Es ist eine historische Niederlage.» Zur Zukunft von Ministerpräsident und CDU-Landeschef Sven Schulze äusserte sich Müller zurückhaltend. Schulze bleibe «vorerst geschäftsführend im Amt», sagte er. Nach voller Rückendeckung für den geschlagenen CDU-Spitzenkandidaten klingt das nicht. (mke)
Liveticker
BSW nun auch in ZDF-Hochrechnung bei 5 Prozent +++ Trump postet Hochrechnung zur Wahl
An diesem Sonntag wird der Landtag im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt neu gewählt. Ganz Deutschland schaut auf die Wahl, denn erstmals könnte die AfD die Regierung bilden und mit Ulrich Siegmund den Ministerpräsidenten stellen.
- Heute Sonntag, am 6. September 2026, haben im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Landtagswahlen stattgefunden.
- Ein historisches Wahlergebnis rückt in Reichweite: Erstmals könnte die AfD eine Regierung bilden und den Ministerpräsidenten des ostdeutschen Bundeslandes stellen.
- Die rechtspopulistische AfD liegt nach den aktuellen Hochrechnungen von ARD und ZDF weit vorn. Die christdemokratische CDU von Ministerpräsident Sven Schulze verliert kräftig und landet mit grossem Abstand auf Platz zwei.
- Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund strebt nach ihrem starken Abschneiden an die Regierung. Eine Neuauflage der bisher regierenden Koalition aus CDU, SPD und FDP ist ausgeschlossen.
- Die Wahlbeteiligung liegt den Zahlen zufolge bei 78 Prozent. Dabei handelt es sich um einen Rekordwert.
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21:45
CDU-Politiker: Schulze bleibt vorerst im Amt
21:39
Parteiführungen streiten über mögliche Gespräche
In der ARD-Runde nach der Wahl ist es zu hitzigen Debatten über mögliche Gespräche zwischen den Parteien gekommen. AfD-Chef Tino Chrupalla sieht einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei und kündigte an, man werde «die Hand ausstrecken» – an alle Parteien.
Luigi Pantisano, Vorsitzender der Linken, machte hingegen deutlich, dass seine Partei auf ein Gesprächsangebot der AfD nicht einmal reagieren würde. Auch CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.
Schwierig sei aus Sicht der CDU aber auch eine Kooperation mit der Linken. Hoppermann verwies dabei auf ein aus ihrer Sicht schweres Antisemitismus-Problem in der Partei. Pantisano warf ihr im Gegenzug vor, vom «eklatanten Versagen der Bundesregierung» ablenken zu wollen. (mke)
Luigi Pantisano, Vorsitzender der Linken, machte hingegen deutlich, dass seine Partei auf ein Gesprächsangebot der AfD nicht einmal reagieren würde. Auch CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.
Schwierig sei aus Sicht der CDU aber auch eine Kooperation mit der Linken. Hoppermann verwies dabei auf ein aus ihrer Sicht schweres Antisemitismus-Problem in der Partei. Pantisano warf ihr im Gegenzug vor, vom «eklatanten Versagen der Bundesregierung» ablenken zu wollen. (mke)
21:35
BSW nun auch in ZDF-Hochrechnung bei fünf Prozent
Die Chancen des BSW auf den Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt sind weiter gestiegen. In der neusten ZDF-Hochrechnung von 21.01 Uhr kommt die Partei auf 5,0 Prozent. Zuvor hatte sie dort noch bei 4,8 Prozent gelegen.
Auch in der ARD-Hochrechnung liegt das BSW inzwischen über der Fünf-Prozent-Hürde. ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn bezifferte die Wahrscheinlichkeit für den Einzug der Partei ins Parlament auf 70 zu 30.
Ob das BSW den Sprung in den Landtag tatsächlich schafft, ist damit aber weiter nicht definitiv entschieden. (mke)
Auch in der ARD-Hochrechnung liegt das BSW inzwischen über der Fünf-Prozent-Hürde. ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn bezifferte die Wahrscheinlichkeit für den Einzug der Partei ins Parlament auf 70 zu 30.
Ob das BSW den Sprung in den Landtag tatsächlich schafft, ist damit aber weiter nicht definitiv entschieden. (mke)
21:30
Polizei meldet störungsfreien Abend in Magdeburg
In Magdeburg ist der Wahlabend nach Angaben der Polizei bislang friedlich verlaufen. Vor dem Magdeburger Dom kamen am Abend sowohl AfD-Anhänger als auch Anhänger anderer Parteien zusammen. Die einen hofften noch auf eine absolute Mehrheit der AfD, die anderen auf das Gegenteil.
Laut einem Polizeisprecher verlief der Abend in der Innenstadt «störungsfrei». Die Anspannung sei bei vielen Menschen vor Ort aber weiter spürbar. (mke)
Laut einem Polizeisprecher verlief der Abend in der Innenstadt «störungsfrei». Die Anspannung sei bei vielen Menschen vor Ort aber weiter spürbar. (mke)
21:27
Trump postet Hochrechnung zur Sachsen-Anhalt-Wahl
US-Präsident Donald Trump hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf seinem reichweitenstarken Truth-Social-Account thematisiert. Gepostet wurde dort die Abbildung einer Hochrechnung mit Stand 19.57 Uhr (deutscher Zeit). Trump liess die Balken-Grafik, die den Sieg der AfD zeigt, für sich stehen und kommentierte sie nicht weiter. Die AfD sucht seit längerem immer wieder die Nähe und Kontakt zu Trumps Partei - den Republikanern.
Trumps Sachsen-Anhalt-Beitrag war einer von vielen Posts, die innerhalb kurzer Zeit auf seinem Account zu unterschiedlichen Themen wie Kritik an den Demokraten oder Stärkung seiner eigenen Wählerschaft erschienen. Es kommt immer wieder vor, dass es auf dem Account viele Posts kurz hintereinander gibt. (sda/dpa)
Trumps Sachsen-Anhalt-Beitrag war einer von vielen Posts, die innerhalb kurzer Zeit auf seinem Account zu unterschiedlichen Themen wie Kritik an den Demokraten oder Stärkung seiner eigenen Wählerschaft erschienen. Es kommt immer wieder vor, dass es auf dem Account viele Posts kurz hintereinander gibt. (sda/dpa)
21:23
Weitere ARD-Hochrechnung: BSW bleibt über der Fünf-Prozent-Hürde
Das BSW liegt auch in der aktuellen ARD-Hochrechnung über der Fünf-Prozent-Hürde und würde damit in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen. Die Partei kommt demnach weiter auf 5,1 Prozent.
An der Spitze verliert die AfD leicht und liegt nun bei 44,0 Prozent. Die CDU fällt auf 17,8 Prozent. Drittstärkste Kraft ist derzeit die SPD mit 9,1 Prozent – knapp vor der Linken mit 8,8 Prozent und den Grünen mit 8,7 Prozent.
AfD: 44,0 Prozent
CDU: 17,8 Prozent
SPD: 9,1 Prozent
Linke: 8,8 Prozent
Grüne: 8,7 Prozent
BSW: 5,1 Prozent
FDP: 2,3 Prozent
(mke)
An der Spitze verliert die AfD leicht und liegt nun bei 44,0 Prozent. Die CDU fällt auf 17,8 Prozent. Drittstärkste Kraft ist derzeit die SPD mit 9,1 Prozent – knapp vor der Linken mit 8,8 Prozent und den Grünen mit 8,7 Prozent.
AfD: 44,0 Prozent
CDU: 17,8 Prozent
SPD: 9,1 Prozent
Linke: 8,8 Prozent
Grüne: 8,7 Prozent
BSW: 5,1 Prozent
FDP: 2,3 Prozent
(mke)
21:20
Expertin rechnet mit Öffnung der CDU zur Linken
Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele rechnet nach der Wahlniederlage der CDU in Sachsen-Anhalt mit einer Öffnung der Partei zur Linken. Die CDU könne gar nicht anders, als eine Duldung durch die Linke zu akzeptieren, sagte Römmele gegenüber ZDFheute. «Die CDU kann gar nicht anders als zu sagen, wir dulden die Linke.» Römmele kritisierte, dass die CDU diese Frage nicht schon früher geklärt habe. Nun stehe die Partei mit dem Rücken zur Wand. Gleichzeitig geht sie davon aus, dass in der CDU auch Debatten über eine Öffnung in Richtung AfD beginnen werden.
Die Demokratieforschung zeige klar, wie Demokratien sterben, so Römmele. Entscheidend sei dabei, wie sich das konservative, bürgerliche Lager gegenüber rechtspopulistischen Parteien positioniere. (mke)
Die Demokratieforschung zeige klar, wie Demokratien sterben, so Römmele. Entscheidend sei dabei, wie sich das konservative, bürgerliche Lager gegenüber rechtspopulistischen Parteien positioniere. (mke)
21:18
Auschwitz-Überlebende warnt nach AfD-Erfolg
Die Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, Eva Umlauf, zeigt sich nach dem AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt alarmiert. Die 83-jährige Auschwitz-Überlebende zog gegenüber dem ZDF Parallelen zum Aufstieg der NSDAP in den frühen 1930er Jahren. «Dieses Wahlergebnis macht uns Angst!» Dass noch einmal in einem deutschen Landesparlament eine rechtsextreme Partei als stärkste Fraktion Platz nehmen werde, hätten Überlebende des Holocaust nie für möglich gehalten, sagte Umlauf. Man werde weiter für Demokratie und Erinnerung kämpfen – das sei man den ermordeten Angehörigen und den jungen Menschen in Deutschland schuldig. (mke)
21:17
Viele Wählende sehen Wahl als Denkzettel für Berlin
Die Bundespolitik hat die Wahl in Sachsen-Anhalt offenbar stark mitgeprägt. Laut infratest dimap stimmen 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Aussage zu, die Bundesregierung habe bei der Landtagswahl einen «Denkzettel» verdient.
Besonders gross ist diese Haltung unter AfD-Wählenden: 89 Prozent von ihnen sehen die Wahl als Denkzettel für Berlin. Bei Linke-Wählenden sind es 41 Prozent, bei CDU-Wählenden 30 Prozent, bei SPD-Wählenden 26 Prozent und bei Grünen-Wählenden 10 Prozent.
Gleichzeitig trauen nur 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Bundesregierung zu, das Land in den nächsten Jahren wirklich voranzubringen. Unter CDU-Wählenden liegt dieser Wert bei 53 Prozent, unter SPD-Wählenden bei 46 Prozent. Bei AfD-Wählenden sind es nur 6 Prozent. (mke)
Besonders gross ist diese Haltung unter AfD-Wählenden: 89 Prozent von ihnen sehen die Wahl als Denkzettel für Berlin. Bei Linke-Wählenden sind es 41 Prozent, bei CDU-Wählenden 30 Prozent, bei SPD-Wählenden 26 Prozent und bei Grünen-Wählenden 10 Prozent.
Gleichzeitig trauen nur 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Bundesregierung zu, das Land in den nächsten Jahren wirklich voranzubringen. Unter CDU-Wählenden liegt dieser Wert bei 53 Prozent, unter SPD-Wählenden bei 46 Prozent. Bei AfD-Wählenden sind es nur 6 Prozent. (mke)
21:07
Chrupalla: «Wir haben die CDU halbiert»
AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sieht im Ergebnis von Sachsen-Anhalt einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Die AfD sei gesprächsbereit mit allen, «die es gut mit Sachsen-Anhalt meinen», sagte Chrupalla. «Wir haben die CDU halbiert.» Auch eine knappe Mehrheit würde der AfD aus seiner Sicht reichen. Die Partei werde in Sachsen-Anhalt auch mit nur einer Stimme Mehrheit regieren, so Chrupalla. (mke)
21:04
Proteste gegen AfD-Erfolg in mehreren Städten
Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt haben in mehreren deutschen Städten Menschen gegen die Partei demonstriert. In Frankfurt am Main gingen nach Polizeiangaben rund 2500 Menschen auf die Strasse. Sie forderten, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen.
Auch in Berlin demonstrierten am Abend Hunderte Menschen. Ein Protestzug unter dem Motto «Demokratie verteidigen! – AfD-Verbot jetzt!» führte durch das Regierungsviertel bis zur Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Auch am Brandenburger Tor versammelten sich Menschen.
Für Montagabend ist dort bereits eine grössere Kundgebung angemeldet. Die Polizei rechnet ab 18 Uhr mit rund 5000 Teilnehmenden. (mke)
Auch in Berlin demonstrierten am Abend Hunderte Menschen. Ein Protestzug unter dem Motto «Demokratie verteidigen! – AfD-Verbot jetzt!» führte durch das Regierungsviertel bis zur Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Auch am Brandenburger Tor versammelten sich Menschen.
Für Montagabend ist dort bereits eine grössere Kundgebung angemeldet. Die Polizei rechnet ab 18 Uhr mit rund 5000 Teilnehmenden. (mke)
21:02
BSW-Einzug laut ARD wahrscheinlicher geworden
Der Einzug des BSW in den Landtag von Sachsen-Anhalt ist laut ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn wahrscheinlicher geworden. Sicher sei er aber weiterhin nicht. In der aktuellen Hochrechnung von infratest dimap liegt das BSW bei 5,1 Prozent. Die Chancen auf den Einzug ins Parlament würden derzeit auf 70:30 taxiert.
Damit könnte es bei der Wahl des Ministerpräsidenten zu einer komplizierten Konstellation kommen. Laut Hochrechnung von 20.40 Uhr käme die AfD auf 39 Mandate, die vier übrigen Parteien ohne BSW auf 40 Mandate. Weder die AfD allein noch ein mögliches Zusammenwirken von CDU, Grünen, SPD und Linke hätte damit im ersten oder zweiten Wahlgang sicher eine Mehrheit.
Entscheidend werden könnte deshalb ein dritter Wahlgang. Dann werden Enthaltungen laut Landesverfassung nicht mitgezählt. Eine Enthaltung des BSW könnte je nach Mandatsverteilung sowohl eine Wiederwahl von Sven Schulze von der CDU als auch eine Wahl von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ermöglichen. (mke)
Damit könnte es bei der Wahl des Ministerpräsidenten zu einer komplizierten Konstellation kommen. Laut Hochrechnung von 20.40 Uhr käme die AfD auf 39 Mandate, die vier übrigen Parteien ohne BSW auf 40 Mandate. Weder die AfD allein noch ein mögliches Zusammenwirken von CDU, Grünen, SPD und Linke hätte damit im ersten oder zweiten Wahlgang sicher eine Mehrheit.
Entscheidend werden könnte deshalb ein dritter Wahlgang. Dann werden Enthaltungen laut Landesverfassung nicht mitgezählt. Eine Enthaltung des BSW könnte je nach Mandatsverteilung sowohl eine Wiederwahl von Sven Schulze von der CDU als auch eine Wahl von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ermöglichen. (mke)
20:59
Expertin sieht Mitverantwortung bei Merz
Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele sieht Bundeskanzler Friedrich Merz in der Mitverantwortung für die schwere CDU-Niederlage in Sachsen-Anhalt. Merz gebe vielen Menschen nicht das Gefühl, ihre Sorgen und Nöte ernst zu nehmen, sagte Römmele gegenüber ZDFheute. «Merz hat einen grossen Anteil an diesem Ergebnis.» Der Kanzler sei innerparteilich nun «maximal angezählt», so Römmele weiter. Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in zwei Wochen dürften ihrer Einschätzung nach «die Diskussions-Dämme brechen». Derzeit sehe sie allerdings niemanden, der in dieser Situation nachrücken könnte. (mke)
20:55
CDU-Politiker sieht Regierungsauftrag bei AfD
Unions-Fraktionsvize Sepp Müller sieht nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt den Auftrag zur Regierungsbildung bei der AfD. Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU bleibe zunächst geschäftsführend im Amt, sagte Müller im ZDF.
Das Abschneiden seiner Partei bezeichnete Müller als «historische Niederlage» und als «schwarzen Tag» für die CDU. Für die Partei könne es nun «kein Weiter-so» geben.
Müller hatte bereits vor der Wahl für Kritik gesorgt, weil er der AfD auch ohne eigene Mehrheit einen Regierungsauftrag zugesprochen hatte. Üblicherweise reklamiert die stärkste Partei diesen Auftrag für sich. Ob sie am Ende auch eine Mehrheit organisieren und tatsächlich eine Regierung bilden kann, ist damit aber offen. (mke)
Das Abschneiden seiner Partei bezeichnete Müller als «historische Niederlage» und als «schwarzen Tag» für die CDU. Für die Partei könne es nun «kein Weiter-so» geben.
Müller hatte bereits vor der Wahl für Kritik gesorgt, weil er der AfD auch ohne eigene Mehrheit einen Regierungsauftrag zugesprochen hatte. Üblicherweise reklamiert die stärkste Partei diesen Auftrag für sich. Ob sie am Ende auch eine Mehrheit organisieren und tatsächlich eine Regierung bilden kann, ist damit aber offen. (mke)
20:52
Kubicki spricht von «bitterem Tag» für die FDP
FDP-Chef Wolfgang Kubicki wertet das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt auch als persönliche Niederlage. Die Freien Demokraten regierten dort bislang gemeinsam mit CDU und SPD. «Es ist ein bitterer Tag für die gesamte Partei und es ist besondererweise auch ein bitterer Tag für mich.» Die FDP verliere in Sachsen-Anhalt Regierungsverantwortung und habe eine weitere Wahl in diesem Jahr verloren, sagte Kubicki. Die Wahlschlappe werde die Partei aber nicht davon abhalten, wieder zu einem bedeutenden politischen Faktor werden zu wollen. (mke)
20:49
Begrich spricht von «Belastungsprobe für die Demokratie»
Pascal Begrich, Geschäftsführer des Vereins Miteinander e.V. in Magdeburg, sieht im Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt eine historische Zäsur. Dass mehr als 40 Prozent eine rechtsextreme Partei wählten, sei eine Belastungsprobe für die Demokratie, sagte Begrich dem ZDF. «Es ist eine Belastungsprobe für die Demokratie.» Eine mögliche AfD-Regierung wäre laut Begrich eine ernsthafte Bedrohung für Menschen mit Migrationsgeschichte, Engagierte vor Ort und die Zivilgesellschaft. Sie alle benötigten nun Ermutigung und Unterstützung. (mke)
20:43
Vierte Hochrechnung: BSW legt leicht zu – CDU sackt weiter ab
In der neusten ARD-Hochrechnung gibt es erneut Bewegung. Das BSW kommt erstmals seit der ersten Prognose nicht mehr auf genau 5,0 Prozent, sondern legt leicht auf 5,1 Prozent zu. Für die AfD ist das mit Blick auf eine mögliche absolute Mehrheit eine schlechte Nachricht.
Die AfD verliert leicht und liegt nun bei 44,2 Prozent. Auch die CDU fällt weiter zurück und kommt nur noch auf 18,0 Prozent. Die Ergebnisse im Überblick:
AfD: 44,2 Prozent (+23,4)
CDU: 18,0 Prozent (-19,1)
Linke: 9,0 Prozent (-2,0)
SPD: 9,0 Prozent (+0,6)
Grüne: 8,6 Prozent (+2,7)
BSW: 5,1 Prozent (+5,1)
FDP: 2,3 Prozent (-4,1)
Die AfD verliert leicht und liegt nun bei 44,2 Prozent. Auch die CDU fällt weiter zurück und kommt nur noch auf 18,0 Prozent. Die Ergebnisse im Überblick:
AfD: 44,2 Prozent (+23,4)
CDU: 18,0 Prozent (-19,1)
Linke: 9,0 Prozent (-2,0)
SPD: 9,0 Prozent (+0,6)
Grüne: 8,6 Prozent (+2,7)
BSW: 5,1 Prozent (+5,1)
FDP: 2,3 Prozent (-4,1)
20:39
SPD-Spitzenkandidat spricht von «respektablem» Ergebnis
SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann will das Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt nicht schlechtreden lassen. Viele hätten im Vorfeld darüber spekuliert, ob die SPD überhaupt wieder in den Landtag einziehe, sagte er. «Dieses Ergebnis lassen wir uns nicht kleinreden.» Die SPD liegt in den Hochrechnungen derzeit bei knapp neun Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau der letzten Wahl. (mke)
20:35
Günther spricht von «erschütterndem Moment»
Auch Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther bezeichnet das Ergebnis in Sachsen-Anhalt als «Zäsur für Deutschland». Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs liege mit der AfD eine Partei nahe an der absoluten Mehrheit, deren Landesverband als gesichert rechtsextrem gelte, sagte Günther dem NDR.«Das ist ein erschütternder Moment.»Die Verluste der CDU in Sachsen-Anhalt seien dramatisch, so Günther weiter. Die Gründe dafür müsse die gesamte CDU nun analysieren und aufarbeiten. (mke)
20:32
Zentralrat der Juden schockiert über AfD-Erfolg
Der Zentralrat der Juden zeigt sich entsetzt über das starke Abschneiden der AfD in Sachsen-Anhalt. Eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei sei in einem deutschen Bundesland nur knapp von einer Alleinregierung entfernt, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der «Welt». «Ich bin von diesem Wahlergebnis persönlich entsetzt.» Schuster sagte weiter, es sei in den vergangenen Monaten klar ersichtlich gewesen, welche Ziele die AfD verfolge. Wer die Partei dennoch gewählt habe, trage Verantwortung für dieses Ergebnis. Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, äusserte sich erschüttert. Das Wahlergebnis mache ihr Angst. (mke)
20:30
Viele fühlen sich als «Bürger zweiter Klasse»
Das starke AfD-Ergebnis in Sachsen-Anhalt dürfte auch mit Frust über die Bundespolitik zusammenhängen. Daten von infratest dimap aus dem Jahr 2024 zeigen, dass sich viele Menschen in Ostdeutschland weiterhin zu wenig gesehen fühlen.
In Sachsen-Anhalt stimmten damals 73 Prozent der Aussage zu, Ostdeutsche seien an vielen Stellen immer noch «Bürger zweiter Klasse». Auch das Gefühl, Politik und Wirtschaft würden zu stark von Westdeutschen bestimmt, ist in Ostdeutschland weit verbreitet. (mke)
In Sachsen-Anhalt stimmten damals 73 Prozent der Aussage zu, Ostdeutsche seien an vielen Stellen immer noch «Bürger zweiter Klasse». Auch das Gefühl, Politik und Wirtschaft würden zu stark von Westdeutschen bestimmt, ist in Ostdeutschland weit verbreitet. (mke)
20:26
Männer wählen AfD deutlich häufiger als Frauen
Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Laut einer Projektion von infratest dimap/ARD wählten 50 Prozent der Männer die AfD, bei den Frauen waren es 40 Prozent.
Umgekehrt schnitten CDU, Linke, SPD, Grüne und BSW bei Frauen jeweils leicht besser ab als bei Männern. Besonders auffällig ist der Unterschied beim BSW: 6 Prozent der Frauen wählten die Partei, aber nur 4 Prozent der Männer. (mke)
Umgekehrt schnitten CDU, Linke, SPD, Grüne und BSW bei Frauen jeweils leicht besser ab als bei Männern. Besonders auffällig ist der Unterschied beim BSW: 6 Prozent der Frauen wählten die Partei, aber nur 4 Prozent der Männer. (mke)
20:25
Hochrechnungen: Rekord-Beteiligung bei Sachsen-Anhalt-Wahl
Die Beteiligung bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist nach Hochrechnungen der Sender ARD und ZDF auf ein Rekordniveau für das ostdeutsche Bundesland geklettert.
Nach den Zahlen beteiligten sich rund 78 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung. Die bislang höchste Beteiligung bei einer Wahl des Landtags - des Parlaments des Bundeslandes - in Sachsen-Anhalt seit der deutschen Wiedervereinigung gab es 1998 mit 71,5 Prozent.
Gegenüber der vorherigen Wahl im Jahr 2021 ging es deutlich nach oben. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 60,3 Prozent - dieser Wert wurde diesmal nach einem Zwischenstand der Landeswahlleitung bereits am späten Nachmittag und vor Einberechnung der Briefwahlstimmen übertroffen. (sda/dpa)
Nach den Zahlen beteiligten sich rund 78 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung. Die bislang höchste Beteiligung bei einer Wahl des Landtags - des Parlaments des Bundeslandes - in Sachsen-Anhalt seit der deutschen Wiedervereinigung gab es 1998 mit 71,5 Prozent.
Gegenüber der vorherigen Wahl im Jahr 2021 ging es deutlich nach oben. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 60,3 Prozent - dieser Wert wurde diesmal nach einem Zwischenstand der Landeswahlleitung bereits am späten Nachmittag und vor Einberechnung der Briefwahlstimmen übertroffen. (sda/dpa)
20:20
Dritte Hochrechnung: SPD liegt nun knapp vor den Grünen
In der neuen ARD-Hochrechnung gibt es leichte Verschiebungen: Die SPD kommt nun auf 8,7 Prozent und liegt damit knapp vor den Grünen, die bei 8,5 Prozent stehen.
Die Ergebnisse im Überblick:
AfD: 44,4 Prozent
CDU: 18,2 Prozent
Linke: 9,3 Prozent
SPD: 8,7 Prozent
Grüne: 8,5 Prozent
BSW: 5,0 Prozent
FDP: 2,2 Prozent
Das BSW liegt weiterhin bei genau 5,0 Prozent und muss damit weiter um den Einzug in den Landtag zittern. (mke)
Die Ergebnisse im Überblick:
AfD: 44,4 Prozent
CDU: 18,2 Prozent
Linke: 9,3 Prozent
SPD: 8,7 Prozent
Grüne: 8,5 Prozent
BSW: 5,0 Prozent
FDP: 2,2 Prozent
Das BSW liegt weiterhin bei genau 5,0 Prozent und muss damit weiter um den Einzug in den Landtag zittern. (mke)
20:17
Reichinnek offen für Gespräche mit CDU
Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek zeigt sich offen für Gespräche mit der CDU in Sachsen-Anhalt. Man sei bereit, mit demokratischen Kräften zu reden, sagte sie im ZDF. Der Ball liege nun bei der Union, diese müsse entscheiden, «auf welcher Seite der Geschichte sie steht».
Mit Blick auf eine mögliche Tolerierung einer CDU-geführten Landesregierung stellte Reichinnek aber Bedingungen. Die Linke werde sich nicht «billig verkaufen» und keine Politik stützen, die «AfD light» sei. Eine mögliche Zusammenarbeit werde die Partei gemeinsam diskutieren. (mke)
Mit Blick auf eine mögliche Tolerierung einer CDU-geführten Landesregierung stellte Reichinnek aber Bedingungen. Die Linke werde sich nicht «billig verkaufen» und keine Politik stützen, die «AfD light» sei. Eine mögliche Zusammenarbeit werde die Partei gemeinsam diskutieren. (mke)
20:09
FDP-Spitzenkandidatin Hüskens kündigt Rücktritt an
Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Landtag von Sachsen-Anhalt kündigt Spitzenkandidatin Lydia Hüskens ihren Rücktritt als Landesvorsitzende an. Man müsse nun beraten, ob der Wechsel sofort oder beim Landesparteitag im April erfolgen solle, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.
Zuvor hatte Hüskens bereits erklärt, nun gehe es für die FDP um den «Wiederaufstieg». Als einen Grund für das schwache Abschneiden nannte sie den starken Fokus auf bundespolitische Themen. Der FDP-Landesverband will am Montag über seine Neuaufstellung beraten. (mke)
Zuvor hatte Hüskens bereits erklärt, nun gehe es für die FDP um den «Wiederaufstieg». Als einen Grund für das schwache Abschneiden nannte sie den starken Fokus auf bundespolitische Themen. Der FDP-Landesverband will am Montag über seine Neuaufstellung beraten. (mke)
20:08
Klingbeil spricht von «Abend, der mich betrübt»
SPD-Chef Lars Klingbeil zeigt sich betroffen über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Gegenüber dem ZDF sprach er von einer «Zäsur» und einem Abend, der ihn betrübe.
Viele Menschen in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland hätten nun Angst und Sorgen wegen des starken AfD-Ergebnisses, sagte Klingbeil. Die SPD werde sich weiter dafür einsetzen, dass Deutschland weltoffen bleibe. (mke)
Viele Menschen in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland hätten nun Angst und Sorgen wegen des starken AfD-Ergebnisses, sagte Klingbeil. Die SPD werde sich weiter dafür einsetzen, dass Deutschland weltoffen bleibe. (mke)
20:05
CDU schliesst Koalition mit AfD aus
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hat die Niederlage ihrer Partei in Sachsen-Anhalt eingeräumt. Gegenüber der ARD sprach sie von einem «sehr schweren Ergebnis» und einer Niederlage für die Christdemokraten.
Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Hoppermann kategorisch aus. Die CDU arbeite nicht mit Extremen und «vor allen Dingen nicht mit Rechtsextremen» zusammen. Bundespolitische Konsequenzen sieht sie nicht: Weder über Kanzler Friedrich Merz noch über die Bundesregierung beginne nun eine Debatte. (mke)
Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Hoppermann kategorisch aus. Die CDU arbeite nicht mit Extremen und «vor allen Dingen nicht mit Rechtsextremen» zusammen. Bundespolitische Konsequenzen sieht sie nicht: Weder über Kanzler Friedrich Merz noch über die Bundesregierung beginne nun eine Debatte. (mke)
20:02
BSW will weder AfD- noch CDU-Kandidaten wählen
Das BSW will nach der Wahl in Sachsen-Anhalt weder AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund noch CDU-Ministerpräsident Sven Schulze zur Mehrheit verhelfen. Das sagte BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali der Nachrichtenagentur dpa.
Stattdessen wirbt das BSW für einen «überparteilichen Ministerpräsidenten» oder eine «überparteiliche Ministerpräsidentin», der oder die mit wechselnden Mehrheiten regiert. Mohamed Ali sprach von einem «dritten Weg», um die politischen Gräben im Land zu überwinden. (mke)
Stattdessen wirbt das BSW für einen «überparteilichen Ministerpräsidenten» oder eine «überparteiliche Ministerpräsidentin», der oder die mit wechselnden Mehrheiten regiert. Mohamed Ali sprach von einem «dritten Weg», um die politischen Gräben im Land zu überwinden. (mke)
20:00
Hallervorden gibt Merz Mitschuld an CDU-Debakel
Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden sieht Bundeskanzler Friedrich Merz mitverantwortlich für das schwache CDU-Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Merz habe viel Schuld daran, dass man der CDU auch bundesweit nichts mehr zutraue, sagte Hallervorden.
Der 90-Jährige war Gast bei der CDU-Wahlparty in Magdeburg. Er hatte im Wahlkampf für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze geworben, zugleich aber auch den Kurs von CDU und SPD in der Bundesregierung kritisiert. (mke)
Der 90-Jährige war Gast bei der CDU-Wahlparty in Magdeburg. Er hatte im Wahlkampf für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze geworben, zugleich aber auch den Kurs von CDU und SPD in der Bundesregierung kritisiert. (mke)
19:56
Absolute Mehrheit für AfD noch möglich
Bei der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ist weiter alles offen. Laut ARD-Hochrechnung kommt die AfD auf 44,5 Prozent. Das BSW liegt bei genau 5 Prozent und würde damit knapp in den Landtag einziehen.
In diesem Szenario käme die AfD auf 39 Sitze, für eine absolute Mehrheit wären 42 nötig. CDU, SPD, Grüne und Linke kämen zusammen nur auf 38 Sitze. Sollte das BSW noch aus dem Landtag fallen, würde die AfD auf 41 Sitze kommen – und damit nur noch einen Sitz unter der absoluten Mehrheit liegen. (mke)
In diesem Szenario käme die AfD auf 39 Sitze, für eine absolute Mehrheit wären 42 nötig. CDU, SPD, Grüne und Linke kämen zusammen nur auf 38 Sitze. Sollte das BSW noch aus dem Landtag fallen, würde die AfD auf 41 Sitze kommen – und damit nur noch einen Sitz unter der absoluten Mehrheit liegen. (mke)
19:47
Linken-Spitzenkandidatin enttäuscht über AfD-Ergebnis
Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, zeigt sich enttäuscht über das starke Abschneiden der AfD. Gegenüber dem ZDFsagte sie: «Ich bin vor allem über den blauen Balken sehr enttäuscht». Das Ergebnis bestätige nun jene Menschen, die berechtigterweise Angst vor einem solchen Ausgang gehabt hätten, so von Angern. Die Linke liegt in den Hochrechnungen derzeit bei rund neun Prozent. (mke)
19:44
BSW-Mitglied will überparteilichen Ministerpräsidenten
Beim BSW ist weiter offen, ob die Partei den Einzug in den Landtag schafft. Auf der Wahlparty zeigt man sich dennoch bereits offen für ein besonderes Regierungsmodell.
BSW-Mitglied Maximilian Materi sagte dem ZDF, seine Partei strebe keine Koalition mit der AfD an. Ziel sei vielmehr ein überparteilicher Ministerpräsident mit wechselnden Mehrheiten. Dabei sollten neben der AfD auch alle anderen Parteien eingebunden werden. (mke)
BSW-Mitglied Maximilian Materi sagte dem ZDF, seine Partei strebe keine Koalition mit der AfD an. Ziel sei vielmehr ein überparteilicher Ministerpräsident mit wechselnden Mehrheiten. Dabei sollten neben der AfD auch alle anderen Parteien eingebunden werden. (mke)
19:43
Gewinne und Verluste
So viel haben die Parteien in Prozentpunkten gewonnen oder verloren:
AfD: +23,6
BSW: +4,8
Grüne: +2,8
SPD: +0,2
Linke: -1,8
FDP: -4,0
Andere: -6,7
CDU: -18,9
AfD: +23,6
BSW: +4,8
Grüne: +2,8
SPD: +0,2
Linke: -1,8
FDP: -4,0
Andere: -6,7
CDU: -18,9
19:39
SPD-Chefin Bas weist Personaldebatte zurück
SPD-Bundeschefin Bärbel Bas sieht nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt keinen Anlass für Personaldebatten. Die SPD komme laut Hochrechnung auf 8,4 Prozent und habe ihr Ergebnis damit halten können, sagte Bas.
Forderungen nach einem Sonderparteitag oder neuen Vorsitzenden wies sie zurück. Ihre Partei sei zwar diskussionsfreudig, sagte Bas, darum gehe es am Wahlabend aber nicht. Vielmehr müsse es darum gehen, die Reihen zu schliessen und die Demokratie aufrechtzuerhalten. (mke)
Forderungen nach einem Sonderparteitag oder neuen Vorsitzenden wies sie zurück. Ihre Partei sei zwar diskussionsfreudig, sagte Bas, darum gehe es am Wahlabend aber nicht. Vielmehr müsse es darum gehen, die Reihen zu schliessen und die Demokratie aufrechtzuerhalten. (mke)
19:37
Trauer bei AfD-Gegnern in Magdeburg
In Magdeburg reagieren AfD-Gegner sichtlich betroffen auf die ersten Zahlen. Der politisch engagierte Künstler Eddy Renard zeigte sich gegenüber dem ZDF fassungslos über das starke Abschneiden der AfD. «Woher kommt dieser Hass?», fragte Renard unter Tränen. Ein Rückzug aus dem Politischen sei für ihn dennoch keine Option. Er hoffe nun auf Zusammenhalt – am Wahlabend und darüber hinaus. (mke)
19:31
Unionsfraktionschef Frei spricht von «Zäsur»
Unionsfraktionschef Thorsten Frei bezeichnet das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt als einschneidendes Ereignis. «Das ist eine Zäsur für unser Land,» sagte er gegenüber der ARD. Noch nie habe eine vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei eine Mehrheit erreicht.
Das Ergebnis sei selbstverständlich zu respektieren, sagte Frei weiter. Die CDU müsse nun analysieren, warum sie die Menschen mit ihrer Politik nicht erreiche. Eine Debatte über Kanzler Friedrich Merz wies Frei zurück und warnte vor falschen Schlussfolgerungen. (mke)
Das Ergebnis sei selbstverständlich zu respektieren, sagte Frei weiter. Die CDU müsse nun analysieren, warum sie die Menschen mit ihrer Politik nicht erreiche. Eine Debatte über Kanzler Friedrich Merz wies Frei zurück und warnte vor falschen Schlussfolgerungen. (mke)
19:28
AfD punktet bei Kriminalität und Migration
Warum konnte die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze ihr Amt nicht verteidigen? Hinweise liefern Daten von infratest dimap. Demnach schreiben die Wählerinnen und Wähler der AfD deutlich mehr Kompetenz zu als der CDU – vor allem bei Kriminalitätsbekämpfung, Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie bei ostdeutschen Interessen.
Gerade diese Themen dürften für den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt entscheidend gewesen sein. (mke)
Gerade diese Themen dürften für den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt entscheidend gewesen sein. (mke)
19:27
Junge Union fordert Rücktritt des CDU-Landesvorstands
Nach dem schweren Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt fordert die Junge Union Konsequenzen. Der Landesverband beschloss einstimmig, dass der gesamte CDU-Landesvorstand zurücktreten müsse.
Zudem verlangt die Junge Union Neuwahlen des Vorstands. Die CDU liegt in den Hochrechnungen deutlich hinter der AfD. (mke)
Zudem verlangt die Junge Union Neuwahlen des Vorstands. Die CDU liegt in den Hochrechnungen deutlich hinter der AfD. (mke)
19:23
Grünen-Chef sieht Ergebnis als «Auftrag»
Grünen-Bundeschef Felix Banaszak wertet das Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt als wichtiges Signal. Ein relevanter Teil der Wählerinnen und Wähler habe die Grünen gewählt, um eine rechtsextreme Alleinregierung der AfD zu verhindern, sagte er.
Die Grünen seien in den vergangenen Wochen für viele zu einem «Hoffnungsort» geworden. Ob es tatsächlich reiche, die AfD von einer Alleinregierung abzuhalten, werde sich im Verlauf des Abends zeigen. Für die Grünen zeichne sich laut Banaszak aber voraussichtlich das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab. (mke)
Die Grünen seien in den vergangenen Wochen für viele zu einem «Hoffnungsort» geworden. Ob es tatsächlich reiche, die AfD von einer Alleinregierung abzuhalten, werde sich im Verlauf des Abends zeigen. Für die Grünen zeichne sich laut Banaszak aber voraussichtlich das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab. (mke)
19:01
Zweite Hochrechnung: AfD bei 44,4 Prozent
Die zweite Hochrechnung der ARD ist da. Demnach holt die AfD nun voraussichtlich 44,4 Prozent. Das BSW schafft weiterhin die 5-Prozent-Hürde.
CDU: 18,4 Prozent
AfD: 44,4 Prozent
Linke: 9,3 Prozent
FDP: 2,2 Prozent
SPD: 8,4 Prozent
Grüne: 8,7 Prozent
BSW: 5 Prozent
(cpf)
CDU: 18,4 Prozent
AfD: 44,4 Prozent
Linke: 9,3 Prozent
FDP: 2,2 Prozent
SPD: 8,4 Prozent
Grüne: 8,7 Prozent
BSW: 5 Prozent
(cpf)
18:57
Darum sind die CDU-Wähler abgesprungen
Die CDU hat in Sachsen-Anhalt rund 83'000 Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Woran lag es?
Laut einer Umfrage der ARD fanden 86 Prozent der Abgewanderten, dass die CDU vor der Bundestagswahl viel versprochen, aber wenig davon gehalten habe. Ebenfalls waren 86 Prozent der Meinung, dass die CDU in er Bundesregierung zu wenig für die Senkung von Steuern und Abgaben getan habe. Und schliesslich finden 70 Prozent der übergelaufenen Wähler, dass die Christdemokraten die Interessen der Arbeitnehmer vernachlässigt habe. (cpf)
Laut einer Umfrage der ARD fanden 86 Prozent der Abgewanderten, dass die CDU vor der Bundestagswahl viel versprochen, aber wenig davon gehalten habe. Ebenfalls waren 86 Prozent der Meinung, dass die CDU in er Bundesregierung zu wenig für die Senkung von Steuern und Abgaben getan habe. Und schliesslich finden 70 Prozent der übergelaufenen Wähler, dass die Christdemokraten die Interessen der Arbeitnehmer vernachlässigt habe. (cpf)
18:46
Wer wird regieren? Es bleiben zwei Optionen
Die Konstellation CDU, SPD und Grüne schafft es voraussichtlich nicht zu einer Mehrheit. Damit bleiben zwei Optionen: Entweder erreicht die AfD eine absolute Mehrheit, oder es wird eine CDU-geführte Minderheitsregierung gebildet. Diese wäre auf die Hilfe der Linken angewiesen.
Entscheidend für die Regierungsbildung ist, ob es das BSW in den Landtag schafft oder nicht. (hkl)
Entscheidend für die Regierungsbildung ist, ob es das BSW in den Landtag schafft oder nicht. (hkl)
18:38
AfD hat 157'000 Nichtwähler mobilisiert
Laut vorläufigen Hochrechnungen von ARD kommt das Gros des Wählerzuwachs der AfD von Wahlberechtigten, die bei den letzten Landtagswahlen vor fünf Jahren der Urne ferngeblieben waren. Rund 157'000 ehemalige Nichtwähler hätten diesmal ihre Stimme der AfD gegeben, so die Rechnung von ARD.
Zudem seien rund 83'000 Wählerinnen und Wähler von der CDU zur AfD abgewandert, heisst es weiter. Die FDP verlor 19'000 Stimmen an die gesichert rechtsextreme Partei, die Linke 11'000, und die SPD 7'000. (cpf)
Zudem seien rund 83'000 Wählerinnen und Wähler von der CDU zur AfD abgewandert, heisst es weiter. Die FDP verlor 19'000 Stimmen an die gesichert rechtsextreme Partei, die Linke 11'000, und die SPD 7'000. (cpf)
18:36
Weidel sieht klaren Regierungsauftrag für AfD in Sachsen-Anhalt
Die Co-Bundeschefin der rechtspopulistischen AfD, Alice Weidel, sieht nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für ihre Partei einen klaren Regierungsauftrag in dem ostdeutschen Bundesland.
«Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag», sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl, denen zufolge die AfD mit deutlichem Abstand vorn liegt. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nur regieren will, wenn es für eine Alleinregierung der AfD reicht.
Weidel betonte dagegen: «Die stärkste Partei hat immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden.» Siegmund habe immer gesagt, dass die AfD Gespräche anbieten werde. «Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können.» Ob dies durch eine Tolerierung oder eine Koalition geschehe, werde sich noch zeigen. (sda/dpa)
«Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag», sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl, denen zufolge die AfD mit deutlichem Abstand vorn liegt. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nur regieren will, wenn es für eine Alleinregierung der AfD reicht.
Weidel betonte dagegen: «Die stärkste Partei hat immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden.» Siegmund habe immer gesagt, dass die AfD Gespräche anbieten werde. «Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können.» Ob dies durch eine Tolerierung oder eine Koalition geschehe, werde sich noch zeigen. (sda/dpa)
18:31
ARD-Hochrechnung: AfD 44,5 Prozent, BSW 5 Prozent
Laut der ersten ARD-Hochrechnung schafft das BSW die Fünfprozenthürde. Die AfD bleibt bei 44,5 Prozent.
AfD: 44,5 Prozent
CDU: 18,5 Prozent
Linke: 9,4 Prozent
SPD: 8,2 Prozent
Grüne: 8,9 Prozent
BSW: 5,0 Prozent
FDP: 2,1 Prozent
(hkl)
AfD: 44,5 Prozent
CDU: 18,5 Prozent
Linke: 9,4 Prozent
SPD: 8,2 Prozent
Grüne: 8,9 Prozent
BSW: 5,0 Prozent
FDP: 2,1 Prozent
(hkl)
18:30
Amtierender Ministerpräsident Schulze: «Gratuliere dem Wahlsieger»
Sven Schulze, der amtierende CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zeigte sich nach den ersten Prognosen als sichtlich getroffen: «Ich gratuliere dem Wahlsieger, der AfD.»Man hätte sich in jedem Fall ein besseres Ergebnis gewünscht, so Schulze, und die CDU werde nun mit dem Ergebnis umgehen müssen. In seinen 25 Jahren als Politiker hätte er noch nie einen derart intensiven und harten Wahlkampf erlebt.
Es sei jedoch kein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt: «Das ist Demokratie. Die Wähler haben ein Zeichen gesetzt, und dieses Zeichen müssen wir nun erkennen.» (cpf)
Es sei jedoch kein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt: «Das ist Demokratie. Die Wähler haben ein Zeichen gesetzt, und dieses Zeichen müssen wir nun erkennen.» (cpf)
18:30
Erste ZDF-Hochrechnung: BSW muss zittern
Laut einer ersten Hochrechnung des ZDF wird es für das BSW knapp: Die Partei kommt auf 4,8 Prozent und würde damit nicht in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen.
Die AfD erreicht laut dieser Hochrechnung 44,1 Prozent, die CDU 18,5 Prozent. (hkl)
Die AfD erreicht laut dieser Hochrechnung 44,1 Prozent, die CDU 18,5 Prozent. (hkl)
18:19
Jubel bei der AfD, Fassungslosigkeit bei der CDU
AfD-Kandidat Ulrich Siegmund zeigt sich nach den ersten Prognosen hocherfreut: Zusammen mit Alice Weidel und Timo Chrupalla jubelt der Politiker vor laufender Kamera bei der Verkündung. «Das ist ein Zeichen, dass kaum deutlicher sein kann», so Siegmund. Insbesondere sei es ein Zeichen in Richtung des amtierenden Kanzlers Friedrich Merz, der «jeden Tag einen Tag zu viel im Amt» sei.
Im Kontrast dazu steht CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann: Sie ringt im Interview mit ARD sichtlich mit Worten, um das desaströse (prognostizierte) Ergebnis zu erklären. Es sei der CDU offensichtlich nicht gelungen, die Menschen mit ihrer Politik zu erreichen.
(cpf)
Im Kontrast dazu steht CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann: Sie ringt im Interview mit ARD sichtlich mit Worten, um das desaströse (prognostizierte) Ergebnis zu erklären. Es sei der CDU offensichtlich nicht gelungen, die Menschen mit ihrer Politik zu erreichen.
(cpf)
18:13
Prognose von ZDF zeigt ähnliche Ergebnisse
Nach den Prognosen von ZDF kommt die AfD auf 44 Prozent, also einen halben Prozentpunkt weniger als bei der Prognose von ARD. Die CDU kommt demnach auf 18,5 Prozent. (hkl)
18:00
Erste Prognose: AfD holt 44,5 Prozent
Nach ersten Prognosen von ARD verliert die CDU voraussichtlich die Hälfte ihrer Stimmen und holt sich 18,5 Prozent, während die AfD auf 44,5 Prozent kommt. Sowohl die Linke als auch die SPD erreichen nach der Prognose beide 9 Prozent, während die FDP die 5-Prozent-Hürde nicht erreicht. Das BSW schafft diese knapp und würde somit, sollte die Prognose zutreffend sein, in den Landtag einziehen. Die Grünen kommen auf 9 Prozent.
Das BSW hatte angekündigt, offen gegenüber einer Koalition mit der AfD zu sein. Doch allein die beiden Parteien kämen momentan nicht auf genügend Sitze, um eine Mehrheitsregierung zu bilden.
Weiter geht das ARD davon aus, dass die Wahlbeteiligung noch weiter auf bis zu 76 Prozent steigen wird. (cpf)
Das BSW hatte angekündigt, offen gegenüber einer Koalition mit der AfD zu sein. Doch allein die beiden Parteien kämen momentan nicht auf genügend Sitze, um eine Mehrheitsregierung zu bilden.
Weiter geht das ARD davon aus, dass die Wahlbeteiligung noch weiter auf bis zu 76 Prozent steigen wird. (cpf)
SACHSEN-ANHALT | 18 Uhr Prognose Landtagswahl Infratest dimap/ARD— Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 6, 2026
AfD: 44,5% (+23,7)
CDU: 18,5% (-18,6)
LINKE: 9,5% (-1,5)
GRÜNE: 9,0% (+3,1)
SPD: 8,0% (-0,4)
BSW: 5,0% (NEU)
FDP: 2,0% (-4,4)
Sonstige: 3,5% (-6,9)
Änderungen zum Wahlergebnis von 2021#ltwst #ltwlsa pic.twitter.com/gDdfH3DKnM
17:48
Über 500 Journalisten vor Ort
Die Wahlen in Sachsen-Anhalt beschäftigen nicht nur Deutschland, sondern auch ein breites internationales Publikum. Über 500 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt sind angereist, um vor Ort berichten zu können, heisst es in der ARD-Sondersendung.
17:16
Das plant die AfD
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen 100-Tages-Plan aufgestellt, den sie umsetzen will, falls sie den Ministerpräsidenten stellen kann. Das steht in ihrem Wahlprogramm:
16:57
Höhere Wahlbeteiligung als 2021
Die Wahlbeteiligung lag bis 16 Uhr bereits über der vom gesamten Wahltag vor fünf Jahren. Damals betrug die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt 41 Prozent, insgesamt lag sie damals bei 60,3 Prozent, berichtet die deutsche Tagesschau. Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 65,3 Prozent. (hkl)
16:23
Regierungsbildung könnte kompliziert werden
Das heutige Wahlergebnis entscheidet für die CDU über mehr als nur das Abschneiden gegenüber der AfD. Im Fokus steht die generelle Mehrheitsfähigkeit potenzieller Koalitionen.
Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der AfD und der Linkspartei droht eine komplizierte Regierungsbildung, sollten weder die AfD eine absolute Mehrheit noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit erzielen. (hkl)
Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der AfD und der Linkspartei droht eine komplizierte Regierungsbildung, sollten weder die AfD eine absolute Mehrheit noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit erzielen. (hkl)
16:18
AfD dominiert Umfragen mit deutlichem Vorsprung
Die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund dominierte die Umfragen mit deutlichem Vorsprung vor der CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze.
Die AfD steht seit Wochen bei um die 40 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU aktuell auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.
Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. (hkl)
Die AfD steht seit Wochen bei um die 40 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU aktuell auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.
Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. (hkl)
16:08
Erste Prognosen um 18 Uhr
Um 18 Uhr schliessen die Wahllokale am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Danach beginnt die Stimmauszählung.
Um dieselbe Uhrzeit veröffentlichen die Sender ARD und ZDF erste Prognosen, basierend auf Nachwahlbefragungen. Im Laufe des Abends folgen erste Hochrechnungen. (hkl)
Um dieselbe Uhrzeit veröffentlichen die Sender ARD und ZDF erste Prognosen, basierend auf Nachwahlbefragungen. Im Laufe des Abends folgen erste Hochrechnungen. (hkl)
14:56
AfD-Siegmund fährt mit Moped zur Urne
Am Vormittag traten auch die Spitzenkandidaten in ihren Wohnorten an die Wahlurnen. Siegmund fuhr in seiner Heimatstadt Tangermünde gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer blauen Simson zum Wahllokal. Auf dem Moped war Siegmund schon im Wahlkampf immer wieder unterwegs, unter anderem für Ausfahrten mit Wählerinnen und Wählern. Ministerpräsident Schulze, wählte ebenfalls gemeinsam mit seiner Frau. «Dann warten wir mal ab», sagte er nach seiner Stimmabgabe. (sda/dpa)
14:53
Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt
Das Interesse an der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist gross – bis zum frühen Nachmittag hatte schon mehr als jeder Zweite seine Stimme abgegeben. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt nur 27,1 Prozent, 2016 lag sie bei 35,4 Prozent. Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hiess es. Die Wahlbeteiligung wird zu diesen Zeitpunkten ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.
Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)
Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)
(hkl)