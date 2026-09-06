BSW nun auch in ZDF-Hochrechnung bei 5 Prozent +++ Trump postet Hochrechnung zur Wahl

«Es ist ein bitterer Tag für die gesamte Partei und es ist besondererweise auch ein bitterer Tag für mich.»

FDP-Chef Wolfgang Kubicki wertet das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt auch als persönliche Niederlage. Die Freien Demokraten regierten dort bislang gemeinsam mit CDU und SPD.Die FDP verliere in Sachsen-Anhalt Regierungsverantwortung und habe eine weitere Wahl in diesem Jahr verloren, sagte Kubicki. Die Wahlschlappe werde die Partei aber nicht davon abhalten, wieder zu einem bedeutenden politischen Faktor werden zu wollen. (mke)