AfD punktet bei Kriminalität und Migration +++ Trauer bei AfD-Gegnern in Magdeburg

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek zeigt sich offen für Gespräche mit der CDU in Sachsen-Anhalt. Man sei bereit, mit demokratischen Kräften zu reden, sagte sie im ZDF. Der Ball liege nun bei der Union, diese müsse entscheiden, «auf welcher Seite der Geschichte sie steht».
Mit Blick auf eine mögliche Tolerierung einer CDU-geführten Landesregierung stellte Reichinnek aber Bedingungen. Die Linke werde sich nicht «billig verkaufen» und keine Politik stützen, die «AfD light» sei. Eine mögliche Zusammenarbeit werde die Partei gemeinsam diskutieren. (mke)
Mit Blick auf eine mögliche Tolerierung einer CDU-geführten Landesregierung stellte Reichinnek aber Bedingungen. Die Linke werde sich nicht «billig verkaufen» und keine Politik stützen, die «AfD light» sei. Eine mögliche Zusammenarbeit werde die Partei gemeinsam diskutieren. (mke)