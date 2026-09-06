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Wahlen in Sachsen-Anhalt: AfD nach erster Hochrechnung klar vor CDU

03.09.2026, xtgx, Politik, Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt. Symbolfoto, Symbolbild, Wahlplakate, Plakate von Ulrich SIegmund Alternative f�r Deutschland, AfD und Ministerpr�sident Sven Schulze CDU ...
Ulrich Siegmund oder Sven Schulze – wer wird neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt?Bild: www.imago-images.de
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AfD punktet bei Kriminalität und Migration +++ Trauer bei AfD-Gegnern in Magdeburg

An diesem Sonntag wird der Landtag im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt neu gewählt. Ganz Deutschland schaut auf die Wahl, denn erstmals könnte die AfD die Regierung bilden und mit Ulrich Siegmund den Ministerpräsidenten stellen.
06.09.2026, 14:5006.09.2026, 19:45
  • Heute Sonntag, am 6. September 2026, finden im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt.
  • Ein historisches Wahlergebnis rückt in Reichweite: Erstmals könnte die AfD eine Regierung bilden und den Ministerpräsidenten des ostdeutschen Bundeslandes stellen.
  • Die rechtspopulistische AfD liegt bei nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF weit vorn. Die christdemokratische CDU von Ministerpräsident Sven Schulze verliert kräftig und landet mit grossem Abstand auf Platz zwei.
  • Je mehr Parteien den Sprung ins Parlament in Magdeburg schaffen, desto unwahrscheinlicher wird eine absolute Mehrheit für die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
  • Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Weitere Hochrechnungen folgen im Laufe des Abends.
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20:17
Reichinnek offen für Gespräche mit CDU
Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek zeigt sich offen für Gespräche mit der CDU in Sachsen-Anhalt. Man sei bereit, mit demokratischen Kräften zu reden, sagte sie im ZDF. Der Ball liege nun bei der Union, diese müsse entscheiden, «auf welcher Seite der Geschichte sie steht».

Mit Blick auf eine mögliche Tolerierung einer CDU-geführten Landesregierung stellte Reichinnek aber Bedingungen. Die Linke werde sich nicht «billig verkaufen» und keine Politik stützen, die «AfD light» sei. Eine mögliche Zusammenarbeit werde die Partei gemeinsam diskutieren. (mke)

20:09
FDP-Spitzenkandidatin Hüskens kündigt Rücktritt an
Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Landtag von Sachsen-Anhalt kündigt Spitzenkandidatin Lydia Hüskens ihren Rücktritt als Landesvorsitzende an. Man müsse nun beraten, ob der Wechsel sofort oder beim Landesparteitag im April erfolgen solle, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Zuvor hatte Hüskens bereits erklärt, nun gehe es für die FDP um den «Wiederaufstieg». Als einen Grund für das schwache Abschneiden nannte sie den starken Fokus auf bundespolitische Themen. Der FDP-Landesverband will am Montag über seine Neuaufstellung beraten. (mke)

20:08
Klingbeil spricht von «Abend, der mich betrübt»
SPD-Chef Lars Klingbeil zeigt sich betroffen über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Gegenüber dem ZDF sprach er von einer «Zäsur» und einem Abend, der ihn betrübe.

Viele Menschen in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland hätten nun Angst und Sorgen wegen des starken AfD-Ergebnisses, sagte Klingbeil. Die SPD werde sich weiter dafür einsetzen, dass Deutschland weltoffen bleibe. (mke)

20:05
CDU schliesst Koalition mit AfD aus
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hat die Niederlage ihrer Partei in Sachsen-Anhalt eingeräumt. Gegenüber der ARD sprach sie von einem «sehr schweren Ergebnis» und einer Niederlage für die Christdemokraten.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Hoppermann kategorisch aus. Die CDU arbeite nicht mit Extremen und «vor allen Dingen nicht mit Rechtsextremen» zusammen. Bundespolitische Konsequenzen sieht sie nicht: Weder über Kanzler Friedrich Merz noch über die Bundesregierung beginne nun eine Debatte. (mke)

20:02
BSW will weder AfD- noch CDU-Kandidaten wählen
Das BSW will nach der Wahl in Sachsen-Anhalt weder AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund noch CDU-Ministerpräsident Sven Schulze zur Mehrheit verhelfen. Das sagte BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali der Nachrichtenagentur dpa.

Stattdessen wirbt das BSW für einen «überparteilichen Ministerpräsidenten» oder eine «überparteiliche Ministerpräsidentin», der oder die mit wechselnden Mehrheiten regiert. Mohamed Ali sprach von einem «dritten Weg», um die politischen Gräben im Land zu überwinden. (mke)

20:00
Hallervorden gibt Merz Mitschuld an CDU-Debakel
Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden sieht Bundeskanzler Friedrich Merz mitverantwortlich für das schwache CDU-Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Merz habe viel Schuld daran, dass man der CDU auch bundesweit nichts mehr zutraue, sagte Hallervorden.

Der 90-Jährige war Gast bei der CDU-Wahlparty in Magdeburg. Er hatte im Wahlkampf für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze geworben, zugleich aber auch den Kurs von CDU und SPD in der Bundesregierung kritisiert. (mke)

19:56
Absolute Mehrheit für AfD noch möglich
Bei der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ist weiter alles offen. Laut ARD-Hochrechnung kommt die AfD auf 44,5 Prozent. Das BSW liegt bei genau 5 Prozent und würde damit knapp in den Landtag einziehen.

In diesem Szenario käme die AfD auf 39 Sitze, für eine absolute Mehrheit wären 42 nötig. CDU, SPD, Grüne und Linke kämen zusammen nur auf 38 Sitze. Sollte das BSW noch aus dem Landtag fallen, würde die AfD auf 41 Sitze kommen – und damit nur noch einen Sitz unter der absoluten Mehrheit liegen. (mke)
19:47
Linken-Spitzenkandidatin enttäuscht über AfD-Ergebnis
Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, zeigt sich enttäuscht über das starke Abschneiden der AfD. Gegenüber dem ZDFsagte sie:

«Ich bin vor allem über den blauen Balken sehr enttäuscht».

Das Ergebnis bestätige nun jene Menschen, die berechtigterweise Angst vor einem solchen Ausgang gehabt hätten, so von Angern. Die Linke liegt in den Hochrechnungen derzeit bei rund neun Prozent. (mke)

19:44
BSW-Mitglied will überparteilichen Ministerpräsidenten
Beim BSW ist weiter offen, ob die Partei den Einzug in den Landtag schafft. Auf der Wahlparty zeigt man sich dennoch bereits offen für ein besonderes Regierungsmodell.

BSW-Mitglied Maximilian Materi sagte dem ZDF, seine Partei strebe keine Koalition mit der AfD an. Ziel sei vielmehr ein überparteilicher Ministerpräsident mit wechselnden Mehrheiten. Dabei sollten neben der AfD auch alle anderen Parteien eingebunden werden. (mke)
19:43
Gewinne und Verluste
So viel haben die Parteien in Prozentpunkten gewonnen oder verloren:

AfD: +23,6
BSW: +4,8
Grüne: +2,8
SPD: +0,2
Linke: -1,8
FDP: -4,0
Andere: -6,7
CDU: -18,9
19:39
SPD-Chefin Bas weist Personaldebatte zurück
SPD-Bundeschefin Bärbel Bas sieht nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt keinen Anlass für Personaldebatten. Die SPD komme laut Hochrechnung auf 8,4 Prozent und habe ihr Ergebnis damit halten können, sagte Bas.

Forderungen nach einem Sonderparteitag oder neuen Vorsitzenden wies sie zurück. Ihre Partei sei zwar diskussionsfreudig, sagte Bas, darum gehe es am Wahlabend aber nicht. Vielmehr müsse es darum gehen, die Reihen zu schliessen und die Demokratie aufrechtzuerhalten. (mke)

19:37
Trauer bei AfD-Gegnern in Magdeburg
In Magdeburg reagieren AfD-Gegner sichtlich betroffen auf die ersten Zahlen. Der politisch engagierte Künstler Eddy Renard zeigte sich gegenüber dem ZDF fassungslos über das starke Abschneiden der AfD.

«Woher kommt dieser Hass?», fragte Renard unter Tränen. Ein Rückzug aus dem Politischen sei für ihn dennoch keine Option. Er hoffe nun auf Zusammenhalt – am Wahlabend und darüber hinaus. (mke)
19:31
Unionsfraktionschef Frei spricht von «Zäsur»
Unionsfraktionschef Thorsten Frei bezeichnet das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt als einschneidendes Ereignis. «Das ist eine Zäsur für unser Land,» sagte er gegenüber der ARD. Noch nie habe eine vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei eine Mehrheit erreicht.

Das Ergebnis sei selbstverständlich zu respektieren, sagte Frei weiter. Die CDU müsse nun analysieren, warum sie die Menschen mit ihrer Politik nicht erreiche. Eine Debatte über Kanzler Friedrich Merz wies Frei zurück und warnte vor falschen Schlussfolgerungen. (mke)

19:28
AfD punktet bei Kriminalität und Migration
Warum konnte die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze ihr Amt nicht verteidigen? Hinweise liefern Daten von infratest dimap. Demnach schreiben die Wählerinnen und Wähler der AfD deutlich mehr Kompetenz zu als der CDU – vor allem bei Kriminalitätsbekämpfung, Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie bei ostdeutschen Interessen.

Gerade diese Themen dürften für den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt entscheidend gewesen sein. (mke)
19:27
Junge Union fordert Rücktritt des CDU-Landesvorstands
Nach dem schweren Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt fordert die Junge Union Konsequenzen. Der Landesverband beschloss einstimmig, dass der gesamte CDU-Landesvorstand zurücktreten müsse.

Zudem verlangt die Junge Union Neuwahlen des Vorstands. Die CDU liegt in den Hochrechnungen deutlich hinter der AfD. (mke)
19:23
Grünen-Chef sieht Ergebnis als «Auftrag»
Grünen-Bundeschef Felix Banaszak wertet das Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt als wichtiges Signal. Ein relevanter Teil der Wählerinnen und Wähler habe die Grünen gewählt, um eine rechtsextreme Alleinregierung der AfD zu verhindern, sagte er.

Die Grünen seien in den vergangenen Wochen für viele zu einem «Hoffnungsort» geworden. Ob es tatsächlich reiche, die AfD von einer Alleinregierung abzuhalten, werde sich im Verlauf des Abends zeigen. Für die Grünen zeichne sich laut Banaszak aber voraussichtlich das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab. (mke)

19:01
Zweite Hochrechnung: AfD bei 44,4 Prozent
Die zweite Hochrechnung der ARD ist da. Demnach holt die AfD nun voraussichtlich 44,4 Prozent. Das BSW schafft weiterhin die 5-Prozent-Hürde.

CDU: 18,4 Prozent
AfD: 44,4 Prozent
Linke: 9,3 Prozent
FDP: 2,2 Prozent
SPD: 8,4 Prozent
Grüne: 8,7 Prozent
BSW: 5 Prozent

(cpf)
18:57
Darum sind die CDU-Wähler abgesprungen
Die CDU hat in Sachsen-Anhalt rund 83'000 Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Woran lag es?

Laut einer Umfrage der ARD fanden 86 Prozent der Abgewanderten, dass die CDU vor der Bundestagswahl viel versprochen, aber wenig davon gehalten habe. Ebenfalls waren 86 Prozent der Meinung, dass die CDU in er Bundesregierung zu wenig für die Senkung von Steuern und Abgaben getan habe. Und schliesslich finden 70 Prozent der übergelaufenen Wähler, dass die Christdemokraten die Interessen der Arbeitnehmer vernachlässigt habe. (cpf)
18:46
Wer wird regieren? Es bleiben zwei Optionen
Die Konstellation CDU, SPD und Grüne schafft es voraussichtlich nicht zu einer Mehrheit. Damit bleiben zwei Optionen: Entweder erreicht die AfD eine absolute Mehrheit, oder es wird eine CDU-geführte Minderheitsregierung gebildet. Diese wäre auf die Hilfe der Linken angewiesen.

Entscheidend für die Regierungsbildung ist, ob es das BSW in den Landtag schafft oder nicht. (hkl)
18:38
AfD hat 157'000 Nichtwähler mobilisiert
Laut vorläufigen Hochrechnungen von ARD kommt das Gros des Wählerzuwachs der AfD von Wahlberechtigten, die bei den letzten Landtagswahlen vor fünf Jahren der Urne ferngeblieben waren. Rund 157'000 ehemalige Nichtwähler hätten diesmal ihre Stimme der AfD gegeben, so die Rechnung von ARD.

Zudem seien rund 83'000 Wählerinnen und Wähler von der CDU zur AfD abgewandert, heisst es weiter. Die FDP verlor 19'000 Stimmen an die gesichert rechtsextreme Partei, die Linke 11'000, und die SPD 7'000. (cpf)
18:36
Weidel sieht klaren Regierungsauftrag für AfD in Sachsen-Anhalt
Die Co-Bundeschefin der rechtspopulistischen AfD, Alice Weidel, sieht nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für ihre Partei einen klaren Regierungsauftrag in dem ostdeutschen Bundesland.

«Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag», sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl, denen zufolge die AfD mit deutlichem Abstand vorn liegt. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nur regieren will, wenn es für eine Alleinregierung der AfD reicht.

Weidel betonte dagegen: «Die stärkste Partei hat immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden.» Siegmund habe immer gesagt, dass die AfD Gespräche anbieten werde. «Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können.» Ob dies durch eine Tolerierung oder eine Koalition geschehe, werde sich noch zeigen. (sda/dpa)

18:31
ARD-Hochrechnung: AfD 44,5 Prozent, BSW 5 Prozent
Laut der ersten ARD-Hochrechnung schafft das BSW die Fünfprozenthürde. Die AfD bleibt bei 44,5 Prozent.

AfD: 44,5 Prozent
CDU: 18,5 Prozent
Linke: 9,4 Prozent
SPD: 8,2 Prozent
Grüne: 8,9 Prozent
BSW: 5,0 Prozent
FDP: 2,1 Prozent

(hkl)
18:30
Amtierender Ministerpräsident Schulze: «Gratuliere dem Wahlsieger»
Sven Schulze, der amtierende CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zeigte sich nach den ersten Prognosen als sichtlich getroffen: «Ich gratuliere dem Wahlsieger, der AfD.»Man hätte sich in jedem Fall ein besseres Ergebnis gewünscht, so Schulze, und die CDU werde nun mit dem Ergebnis umgehen müssen. In seinen 25 Jahren als Politiker hätte er noch nie einen derart intensiven und harten Wahlkampf erlebt.



Es sei jedoch kein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt: «Das ist Demokratie. Die Wähler haben ein Zeichen gesetzt, und dieses Zeichen müssen wir nun erkennen.» (cpf)
18:30
Erste ZDF-Hochrechnung: BSW muss zittern
Laut einer ersten Hochrechnung des ZDF wird es für das BSW knapp: Die Partei kommt auf 4,8 Prozent und würde damit nicht in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen.

Die AfD erreicht laut dieser Hochrechnung 44,1 Prozent, die CDU 18,5 Prozent. (hkl)
18:19
Jubel bei der AfD, Fassungslosigkeit bei der CDU
AfD-Kandidat Ulrich Siegmund zeigt sich nach den ersten Prognosen hocherfreut: Zusammen mit Alice Weidel und Timo Chrupalla jubelt der Politiker vor laufender Kamera bei der Verkündung. «Das ist ein Zeichen, dass kaum deutlicher sein kann», so Siegmund. Insbesondere sei es ein Zeichen in Richtung des amtierenden Kanzlers Friedrich Merz, der «jeden Tag einen Tag zu viel im Amt» sei.

Im Kontrast dazu steht CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann: Sie ringt im Interview mit ARD sichtlich mit Worten, um das desaströse (prognostizierte) Ergebnis zu erklären. Es sei der CDU offensichtlich nicht gelungen, die Menschen mit ihrer Politik zu erreichen.

(cpf)
18:13
Prognose von ZDF zeigt ähnliche Ergebnisse
Nach den Prognosen von ZDF kommt die AfD auf 44 Prozent, also einen halben Prozentpunkt weniger als bei der Prognose von ARD. Die CDU kommt demnach auf 18,5 Prozent. (hkl)
18:00
Erste Prognose: AfD holt 44,5 Prozent
Nach ersten Prognosen von ARD verliert die CDU voraussichtlich die Hälfte ihrer Stimmen und holt sich 18,5 Prozent, während die AfD auf 44,5 Prozent kommt. Sowohl die Linke als auch die SPD erreichen nach der Prognose beide 9 Prozent, während die FDP die 5-Prozent-Hürde nicht erreicht. Das BSW schafft diese knapp und würde somit, sollte die Prognose zutreffend sein, in den Landtag einziehen. Die Grünen kommen auf 9 Prozent.

Das BSW hatte angekündigt, offen gegenüber einer Koalition mit der AfD zu sein. Doch allein die beiden Parteien kämen momentan nicht auf genügend Sitze, um eine Mehrheitsregierung zu bilden.

Weiter geht das ARD davon aus, dass die Wahlbeteiligung noch weiter auf bis zu 76 Prozent steigen wird. (cpf)

17:48
Über 500 Journalisten vor Ort
Die Wahlen in Sachsen-Anhalt beschäftigen nicht nur Deutschland, sondern auch ein breites internationales Publikum. Über 500 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt sind angereist, um vor Ort berichten zu können, heisst es in der ARD-Sondersendung.
17:16
Das plant die AfD
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen 100-Tages-Plan aufgestellt, den sie umsetzen will, falls sie den Ministerpräsidenten stellen kann. Das steht in ihrem Wahlprogramm:
100-Tage-Plan à la Trump – so würde die AfD bei einem Wahlsieg in Deutschland regieren
100-Tage-Plan à la Trump – so würde die AfD bei einem Wahlsieg in Deutschland regieren
16:57
Höhere Wahlbeteiligung als 2021
Die Wahlbeteiligung lag bis 16 Uhr bereits über der vom gesamten Wahltag vor fünf Jahren. Damals betrug die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt 41 Prozent, insgesamt lag sie damals bei 60,3 Prozent, berichtet die deutsche Tagesschau. Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 65,3 Prozent. (hkl)

16:23
Regierungsbildung könnte kompliziert werden
Das heutige Wahlergebnis entscheidet für die CDU über mehr als nur das Abschneiden gegenüber der AfD. Im Fokus steht die generelle Mehrheitsfähigkeit potenzieller Koalitionen.

Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der AfD und der Linkspartei droht eine komplizierte Regierungsbildung, sollten weder die AfD eine absolute Mehrheit noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit erzielen. (hkl)
16:18
AfD dominiert Umfragen mit deutlichem Vorsprung
Die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund dominierte die Umfragen mit deutlichem Vorsprung vor der CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze.

Die AfD steht seit Wochen bei um die 40 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU aktuell auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.

Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. (hkl)
Letzte Umfrage zur Sachsen-Anhalt-Wahl: AfD dominiert – und erhält einen Dämpfer
Letzte Umfrage zur Sachsen-Anhalt-Wahl: AfD dominiert – und erhält einen Dämpfer
16:08
Erste Prognosen um 18 Uhr
Um 18 Uhr schliessen die Wahllokale am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Danach beginnt die Stimmauszählung.

Um dieselbe Uhrzeit veröffentlichen die Sender ARD und ZDF erste Prognosen, basierend auf Nachwahlbefragungen. Im Laufe des Abends folgen erste Hochrechnungen. (hkl)
14:56
AfD-Siegmund fährt mit Moped zur Urne
Am Vormittag traten auch die Spitzenkandidaten in ihren Wohnorten an die Wahlurnen. Siegmund fuhr in seiner Heimatstadt Tangermünde gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer blauen Simson zum Wahllokal. Auf dem Moped war Siegmund schon im Wahlkampf immer wieder unterwegs, unter anderem für Ausfahrten mit Wählerinnen und Wählern. Ministerpräsident Schulze, wählte ebenfalls gemeinsam mit seiner Frau. «Dann warten wir mal ab», sagte er nach seiner Stimmabgabe. (sda/dpa)
14:53
Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt
Das Interesse an der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist gross – bis zum frühen Nachmittag hatte schon mehr als jeder Zweite seine Stimme abgegeben. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt nur 27,1 Prozent, 2016 lag sie bei 35,4 Prozent. Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hiess es. Die Wahlbeteiligung wird zu diesen Zeitpunkten ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.

Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)

(hkl)

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Ulrich Siegmund – der Mann, der mit der AfD Historisches schaffen will
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Die beliebtesten Kommentare
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Pointless Piraña
06.09.2026 15:09registriert Dezember 2019
Historisches ist eine interessante Wortwahl für eine Partei, deren historische Vorbilder in Nürnberg gehängt wurden.
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Wolf Rabe
06.09.2026 15:01registriert Februar 2015
"Historisches"? Wieder mal Nazis am Ruder? Gab's schon, und das nicht nur in einem Bundesland.
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malloc
06.09.2026 14:56registriert Januar 2025
Ich hoffe, dass die Vernunft in Sachen-Anhalt obsiegt und nicht eine „gesichert rechtsradikale“ Partei eine Mehrheit bekommt. Die AfD ist keine Alternative!!
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Kreml spricht von konstruktiven Gesprächen mit US-Gesandten
Der Kreml hat die nach langer Pause wieder aufgenommenen Gespräche von Präsident Wladimir Putin mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner als konstruktiv, inhaltsreich und vertrauensvoll bezeichnet. Das Treffen mit US-Präsident Donald Trumps Gesandten über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Konflikts habe gut drei Stunden gedauert, sagte Putins aussenpolitischer Berater, Juri Uschakow, in der Nacht. Putin habe sich einmal mehr überzeugt gezeigt, dass er die Ziele seines Krieges – den Russland militärische Spezialoperation nennt – erreichen werde, betonte Uschakow.
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