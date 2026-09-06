AfD punktet bei Kriminalität und Migration +++ Trauer bei AfD-Gegnern in Magdeburg

«Ich bin vor allem über den blauen Balken sehr enttäuscht».

Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, zeigt sich enttäuscht über das starke Abschneiden der AfD. Gegenüber dem ZDFsagte sie:Das Ergebnis bestätige nun jene Menschen, die berechtigterweise Angst vor einem solchen Ausgang gehabt hätten, so von Angern. Die Linke liegt in den Hochrechnungen derzeit bei rund neun Prozent. (mke)