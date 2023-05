Bild: KEYSTONE

Würde der türkische Staatspräsident nur von in der Schweiz lebenden türkischen Wahlberechtigten bestimmt, hiesse er in den nächsten Jahren Kemal Kilicdaroglu. Der türkische Oppositionskandidat holte bei den in der Schweiz lebenden Türkinnen und Türken 57,6 Prozent der Stimmen, Erdogan 40,3 Prozent.



Das gab die türkische Botschaft in der Schweiz am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt – und sprach von noch provisorischen Resultaten. Der dritte Präsidentschaftskandidat, Sinan Ogan, kam auf 1,4 Prozent der in der Schweiz abgegebenen Stimmen, Muharrem Ince auf 0,7 Prozent. An der Wahl beteiligten sich 56,8 Prozent der rund 106'000 Wahlberechtigten.



An drei Standorten konnten die Türkinnen und Türken ihre Stimme abgeben: Auf der Botschaft in Bern, auf dem Konsulat in Genf und jenem in Zürich. In Genf siegte Erdogan, in Bern und Zürich Kilicdaroglu.



Ein anderes Bild zeigte sich bei den Parlamentswahlen: Erdogans Partei AKP holte 30,4 Prozent der Stimmen der in der Schweiz lebenden türkischen Wahlberechtigten. Auf 26,2 Prozent kam die CHP von Kilicdaroglu und auf 25 Prozent die YSP.



Bei ihr handelt es sich um eine grüne Linkspartei, unter deren Banner die prokurdische Oppositionspartei HDP antrat. Dies wegen eines Verbotsverfahrens. Die anderen Parteien blieben unter zehn Prozent. (sda)