In den Strassen von Istanbul feiern Erdogan-Anhänger dessen Wiederwahl. Bild: keystone

Erdogan hat wieder gewonnen – das Wichtigste zur türkischen Stichwahl in 5 Punkten

Erdogan besiegt im zweiten Wahlgang seinen Herausforderer Kilicdaroglu und bleibt für weitere fünf Jahre Präsident der Türkei. Alle wichtigen Infos zum türkischen Wahlsonntag findest du hier.

Mehr «International»

Darum geht es

Der 69 Jahre alte Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag die Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) für sich entschieden. Erdogan erhielt nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde rund 52 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu rund 48 Prozent. Die Wahlbeteiligung war erneut hoch und lag bei 85 Prozent.

So war der Wahltag

Es wurde ein spannender Wahlsonntag. Die Opposition befürchtete einen Erdrutschsieg Erdogans, doch so kam es nicht. Lange hielt Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mit dem amtierenden Präsidenten mit, erst ganz zum Schluss konnte sich Erdogan immer weiter distanzieren. Das Resultat wurde am Abend (Schweizer Zeit) von der Wahlbehörde Ahmet Yener bestätigt.

Einzelne Ungereimtheiten festgestellt

Während der Wahl meldeten mehrere Beobachter Unregelmässigkeiten. In Istanbul entdeckte eine Frau ihre seit acht Jahren verstorbene Mutter auf einer Wahlliste. Im Dorf Yazlica, ganz in der Nähe der syrischen Grenze, wurden zudem Wahlbeobachter angegriffen, wie ein Anwalt auf Twitter schrieb.

Die oberste türkische Wahlbehörde meinte später, dass es zu keinen schwerwiegenden Problemen gekommen und die Wahl weitestgehend friedlich abgelaufen sei. Auch Al Jazeera geht eher von Einzelfällen als von weitreichendem Wahlbetrug aus.

Für Aufsehen sorgte zudem ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Erdogan Geldscheine an Anhänger verteilt. Um Wahlmanipulation im grossen Stil dürfte es sich dabei aber nicht handeln: Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurde diese Geste im Laufe der Jahre zu einer Tradition für Erdogan – die im Zusammenhang mit demokratischen Wahlen jedoch allemal merkwürdig anmutet.

Das sagt Erdogan zu seinem Sieg

Erdogan schlug nach seinem Wahlsieg in Ankara sowohl aggressive als auch versöhnliche Töne an. Er warf westlichen Medien Stimmungsmache vor und bezeichnete die Opposition als Terroristen. Er sagte aber auch: «Heute hat niemand verloren», alle 85 Millionen Einwohner der Türkei hätten gewonnen. Die Demokratie habe gesiegt.

«Wir haben die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen mithilfe des Volkes gewonnen», sagte Erdogan darauf vor den Medien in Istanbul. Er werde dieses Land weitere fünf Jahre regieren und hoffe, dem Vertrauen seiner Wähler gerecht werden zu können.

Für seinen Kontrahenten hat der wiedergewählte Präsident indes keine netten Worte übrig. Er hoffe, dass die CHP aus der Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen werde, so Erdogan.

So reagierte Kilidaroglu

Kemal Kilicdaroglu räumte wenig später, nach Erdogans Verkündung, seine Wahlniederlage indirekt ein. Er bedauere «die weit grösseren Probleme», die das Land nun erwarteten, sagte Kilicdaroglu am Sonntag in Ankara. Damit deutete er an, dass Erdogan die Stichwahl gewonnen hat, sagte dies aber nicht direkt.

Er werde weiter für Demokratie kämpfen, sagte Kilicdaroglu. «Bei dieser Wahl ist der Wille des Volkes für den Wechsel einer autoritären Regierung trotz aller Repressionen deutlich zum Ausdruck gekommen.»

«Wir haben den unfairsten Wahlkampf der letzten Jahre erlebt», sagte Kilicdaroglu. «Alle Staatsmittel wurden für eine politische Partei mobilisiert und einem Mann zu Füssen gelegt.»

Die internationalen Reaktionen

Mittlerweile sind in Ankara mehrere Glückwünsche aus dem Ausland eingetroffen. Als erstes gratulierten der Emir von Katar und der ungarische Präsident Viktor Orban zu einem Zeitpunkt, als das Rennen eigentlich noch offen schien. Auch die Taliban-Regierung aus Afghanistan gratulierte.

Wenig später verkündeten die Staatsmedien Erdogan zum Sieger. Es folgten weitere Gratulationen – unter anderem auch von Kreml-Chef Wladimir Putin. «Der Wahlsieg war gesetzmässiges Resultat Ihrer selbstlosen Arbeit auf dem Posten des Staatschefs der türkischen Republik», heisst es im am Sonntag veröffentlichten Glückwunschtelegram des Kremls. Der Wahlsieg demonstriere zudem die Unterstützung des türkischen Volkes für den Kurs «nationaler Souveränität und unabhängiger Aussenpolitik.»

Später gratulierten auch westliche Staatsoberhäupter wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Er erklärte, man wolle nun die gemeinsamen Themen auf der Agenda mit frischem Elan angehen.

US-Präsident Joe Biden schrieb auf Twitter, er gratuliere Erdogan zu seiner Wiederwahl. «Ich freue mich darauf, weiter als Nato-Bündnispartner in bilateralen Fragen und bei gemeinsamen globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten.» Auch der französische Präsident Emmanuel Macron richtete seinen Blick in die Zukunft, für die Gratulation an Erdogan reichte es nur in einem Nebensatz.

Vorerst keine Reaktion gab es aus der Schweiz. Bis am Pfingsmontagmorgen (Stand 5 Uhr) gratulierten weder Bundespräsident Alain Berset noch Aussenminister Ignazio Cassis Erdogan zur Wiederwahl. (con/leo/sda)

Den Wahlsonntag im Protokoll zum Nachlesen: