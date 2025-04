Trump möchte Harvard Steuerbefreiung streichen +++ Vance reist nach Italien und Indien

Der Bundesrat erwartet wegen der US-Zollpolitik eine deutliche Abschwächung der Konjunktur in der Schweiz. Mit einem Einbruch rechnet er allerdings nicht. Zugleich hält er fest, die Einschätzungen seien mit grosser Unsicherheit verbunden. Die Landesregierung liess sich am Mittwoch über die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zusatzzölle informieren, wie sie mitteilte.



Trump hatte Anfang April angekündigt, zusätzliche Zölle auf Einfuhren aus der Schweiz von 32 Prozent zu verhängen. Die Massnahme trat am 9. April in Kraft. Wenig später setzte der US-Präsident sie allerdings - wie die Zusatzzölle gegen andere Länder mit Ausnahme der Volksrepublik China - für neunzig Tage ausser Kraft.



Weiterhin gilt allerdings ein pauschaler Zusatzzoll von 10 Prozent auf Importe in die USA aus fast allen Ländern. Entscheidend für die Schweiz dürfte zudem sein, ob Trump wie angekündigt die derzeit geltende Ausnahmeregelung für die Einfuhr von Pharmaprodukten aufhebt und auch in diesem Bereich Zölle verhängt. Der Bundesrat gab in seinem Communiqué vom Mittwoch zu bedenken, es sei auch mit indirekten Auswirkungen der US-Zölle aufgrund einer schwächeren Weltkonjunktur und volatiler Finanzmarkt- und Wechselkursentwicklungen zu rechnen.



Noch Mitte März rechnete die zuständige Expertengruppe des Bundes mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts der Schweiz von 1,4 Prozent im laufenden Jahr. Aus heutiger Sicht sei nur noch ein verhaltenes Wachstum zu erwarten, hielt der Bundesrat dazu fest, nannte in seiner Mitteilung aber keine Zahl. (sda)

Bild: keystone