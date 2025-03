Auch J.D. Vance reist nach Grönland +++ Europäer sind laut Trump Schmarotzer

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP — JD Vance (@JDVance) March 25, 2025

US-Vizepräsident J.D. Vance will seine Ehefrau Usha bei einem umstrittenen Besuch in Grönland begleiten., kündigte Präsident Donald Trumps Stellvertreter in einem Video auf der Plattform X an. Er werde gemeinsam mit seiner Frau reisen.Usha Vance hatte am Montag angekündigt, die Reise nach Grönland anzutreten, um dort eine amerikanische Militärbasis besichtigen, «das kulturelle Erbe zu besichtigen und dem grössten Hundeschlittenrennen der Insel» beizuwohnen, wie es auf der Seite des Weissen Haus heisst. Offiziell gilt der Trip von Usha Vance als Privatreise. Zu der US-Delegation wird neben Usha Vance auch der nationale Sicherheitsberater des Weissen Hauses, Mike Waltz, und Energieminister Chris Wright gehören. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weissen Hauses, Brian Hughes, sagte, das US-Team sei «zuversichtlich, dass dieser Besuch eine Gelegenheit bietet, Partnerschaften aufzubauen, die die Selbstbestimmung Grönlands respektieren und die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern».Grönland hatte den Besuch kritisiert. «Der einzige Zweck ist, uns eine Machtdemonstration zu zeigen, und das Signal darf nicht missverstanden werden», sagte er. «Er ist Trumps vertraulicher und engster Berater, und allein seine Anwesenheit in Grönland wird die Amerikaner sicherlich an Trumps Mission glauben lassen, und der Druck wird nach dem Besuch zunehmen», sagte Grönlands Premierminister Múte Egede der Zeitung «Sermitsiaq». (dab/sda)