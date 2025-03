Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump fordert vom Iran die Aufgabe seines Atomprogramms. Mike Waltz sprach in einem TV-Interview von einer «vollständigen Demontage» des Atomprogramms. «Alle Optionen liegen auf dem Tisch, und es ist an der Zeit, dass der Iran vollständig von seinem Streben nach einer Atomwaffe abrückt.» Wenn Teheran Atomwaffen hätte, würde der gesamte Nahe Osten in einem Wettrüsten explodieren. «Das ist für unsere nationale Sicherheit völlig inakzeptabel.» Weitere Details über das «Hin und Her» dazu mit Teheran wollte er auf Nachfrage nicht preisgeben.



Trump hatte vor einigen Wochen im Hinblick auf mögliche Atomverhandlungen einen Brief an Irans obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, geschrieben. «Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, in dem steht, dass ich hoffe, dass sie verhandeln werden, denn wenn wir militärisch eingreifen müssen, wird es schrecklich werden», sagte Trump in einem Interview. Der Brief wurde iranischen Medien zufolge von einem arabischen Vermittler persönlich in die iranische Hauptstadt gebracht.



Chamenei bekräftigte allerdings seine Zweifel an Gesprächen mit Trump. In seiner ersten Amtszeit war Trump 2018 einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich auch Teheran nicht mehr an die Auflagen des Abkommens. (sda/dpa)