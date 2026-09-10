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Neue Erkenntnis: Pilot des Amazon-Frachtjets warnte vor Geschwindigkeit

An Amazon cargo plane lies damaged near a parking lot two days after overshooting a runway at Miami International Airport, Tuesday, Sept. 8, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Amazon Plane O ...
Beim Vorfall sind fünf Menschen ums Leben gekommen.Bild: keystone

Neue Erkenntnis: Pilot des Amazon-Frachtjets warnte vor hoher Geschwindigkeit

10.09.2026, 15:2710.09.2026, 15:27

Neu veröffentlichte Cockpit-Aufzeichnungen geben Einblick in die letzten Momente vor dem tödlichen Unglück in Miami, bei dem ein Amazon-Frachtflugzeug über die Landebahn hinausschoss.

Demnach warnte einer der beiden Piloten während des Landeanfluges, dass das Flugzeug «zu schnell» sei. Dies geht aus einem Zwischenbericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hervor.

Der Pilot äusserte sich laut dem Bericht mehrmals zur überhöhten Geschwindigkeit. Auf diese Hinweise habe es aber keine klare Antwort gegeben, schreibt die Behörde, ohne dies genauer zu erläutern. Die Mitschrift aus dem Cockpit könnte nach Ansicht des Senders CBS News auf eine mögliche Fehlkommunikation zwischen den beiden Piloten an Bord deuten.

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Die Ermittler der NTSB betonen in ihrem Zwischenbericht, dass es sich lediglich um vorläufige Erkenntnisse handle. Ausgewertet worden seien hierfür die sogenannten Blackboxes – also der Stimmenrekorder aus dem Cockpit und der Flugdatenschreiber. Eine vollständige Abschrift des Stimmrekorders veröffentlichte die Behörde nicht, lediglich eine Zusammenfassung. Die Ermittlungen zum Unglück dauern an. Die Unfallursache ist weiter unklar.

Was war passiert?

Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) war die Maschine am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinausgeschossen und mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Fünf Menschen starben, fünf weitere wurden verletzt. Die Todesopfer, zwischen 47 und 75 Jahre alt, sassen in einem Van, der einer Reinigungsfirma für Fluggesellschaften gehörte. Das Flugzeug war in Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den grossen Verkehrsflughäfen in den USA.

Wollte einer der Piloten die Landung abbrechen?

Im Cockpit seien kurz vor der Landung mehrfach automatische Warnungen ertönt, die laut CNN darauf hinweisen könnten, dass das Flugzeug zu niedrig geflogen sei. Wohl nach dem Aufsetzen habe einer der beiden Piloten laut NTSB-Angaben dann ein «Go-around» gefordert, ein Manöver zum Abbruch der Landung und für einen weiteren Anflug. Sekunden später schoss das Flugzeug laut Bericht über das Ende der Landebahn hinaus. (pem/sda/dpa)

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