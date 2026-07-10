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Easyjet einigt sich nun mit Apollo anstelle von Castleake auf Übernahme

epa13011881 An EasyJet flight taxis on the runway at Manchester Airport in Manchester, Britain, 02 June 2026. Jet fuel prices have risen sharply on international markets since the beginning of the con ...
Anstelle von Castleake übernimmt nun Apollo die britische Billig-Airline Easyjet.Bild: keystone

Easyjet einigt sich überraschend mit Apollo auf Übernahme

10.07.2026, 12:4910.07.2026, 12:49

Der Rivale Apollo grätscht dem US-Finanzinvestor Castlelake bei der sicher geglaubten Übernahme des britischen Billigfliegers Easyjet dazwischen: Laut der Airline soll im Übernahmepoker um Easyjet nun Apollo mit einem höheren Gebot zum Zuge kommen.

Die Offerte von Castlelake unterstützt Easyjet laut einer Mitteilung nicht mehr. Apollo will Easyjet zufolge 7.15 britische Pfund je Aktie bieten, damit liegen insgesamt 5,7 Milliarden Pfund auf dem Tisch. Die Easyjet-Aktie sprang nach Handelsbeginn in London um 13,5 Prozent hoch auf 668 Pence.

Seit Mitte Mai hat sich der Kurs des Lufthansa- und Ryanair-Rivalen im Übernahmepoker damit fast verdoppelt. Laut Analyst Ruairi Cullinane von der kanadischen Bank RBC steigt mit einem zweiten Bieter die Aussicht auf ein Gelingen der Übernahme. Bisher hätten die Anleger bei nur einem Bieter die Möglichkeit des Scheiterns eingepreist.

Kein Bieterkampf erwartet

Einen Bieterkampf hält der RBC-Analyst jedoch für wenig wahrscheinlich, schliesslich hatte Castelake schon zuvor mehrfach die Offerte erhöht. Castlelake hatte zuletzt 6.90 Pfund je Papier geboten und das Easyjet-Management damit nach langem Ringen zunächst überzeugt.

Die Gremien werteten das in Aussicht gestellte Apollo-Gebot aber nun als überlegen und würden es voraussichtlich auch offiziell empfehlen, hiess es von Easyjet in London. Wahlweise können Aktionäre statt einer Barzahlung Anteile an dem Apollo-Fonds erhalten, in dem Easyjet gehalten werden soll.

Nach britischem Übernahmerecht muss Apollo nun bis zum 7. August ein verbindliches Angebot vorlegen. Laut Easyjet besteht keine Garantie, dass es tatsächlich dazu kommt. (sda/awp/dpa)

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