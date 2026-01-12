wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Flughafen Zürich: Omega verlässt den Circle und diese Airline folgt

Omega verlässt den Circle am Flughafen Zürich – diese Airline zieht jetzt ein

Das Mieter-Karussell dreht sich weiter. Nach Jelmoli verliert der Circle ein zweites prominentes Geschäft. Doch ein Nachmieter ist bereits gefunden.
12.01.2026, 21:1112.01.2026, 21:58
Benjamin Weinmann / ch media

Die Circle-Überbauung am Flughafen Zürich verliert nach dem Warenhaus Jelmoli ihren anderen prominenten Mieter im Erdgeschoss. Am Hauptplatz gleich beim Eingang des 1-Milliarden-Franken-Baus lud seit der Eröffnung die Swatch-Marke Omega in einer grosszügigen Boutique zum Uhreneinkauf ein.

Edelweiss zieht in den Circle ein - dort, wo bisher Omega Uhren verkaufte.
Edelweiss zieht in den Circle ein - dort, wo bisher Omega Uhren verkaufte.Bild: zvg

«Mit architektonischem Flair ist der Circle die neue Topdestination für Business und Lifestyle am Flughafen Zürich», hiess es 2020 in einer Swatch-Medienmitteilung. Es war Omegas grösste Filiale in Europa mit einer Fläche von rund 800 Quadratmetern auf zwei Etagen. Nebst den Uhren wurden auch Ausstellungen zur Markenwelt von Omega gezeigt.

Doch nun ist die Zeit für die Boutique abgelaufen. Wie regelmässige Augenscheine vor Ort zeigten, war das Uhrengeschäft oftmals leer, die Angestellten sassen oftmals gelangweilt herum mangels Kundschaft.

Im Erdgeschoss harzt es

Die Nachmieterin, die Lufthansa-Tochter Edelweiss, unterstreicht das Vorhaben der Flughafen-Führung, dem Circle eher ein Campus-Image zu verpassen (CH Media berichtete). Dies, nachdem seit der Eröffnung mehrere Mieter wie der Modehändler Bayard oder die Akustikkette Neuroth wieder ausgezogen waren oder die Öffnungszeiten deutlich verkürzt hatten.

HANDOUT - Visualisierung des Dienstleistungszentrum &quot;The Circle&quot;, am Dienstag, 28. April 2015, in Kloten. In Gehdistanz zu den Terminals entsteht ein Ort fuer Business und Lifestyle, wie die ...
Der Innenhof des «The Circle» am Flughafen Zürich.Bild: FLUGHAFEN ZUERICH AG

Im oberen Stock entstehen per Sommer laut einer Mitteilung zusätzliche Edelweiss-Büroflächen. Das Erdgeschoss werde als «vielseitig nutzbare Fläche für Events und Inspiration» gestaltet, schreibt die Airline, die bereits seit 2021 ihren Büro-Hauptsitz im Circle hat und mit diesem Schritt ihre Räumlichkeiten erweitert.

Die zahlreichen Mieter-Rochaden und monatelangen Leerflächen betreffen in erster Linie die Kommerzflächen im Erdgeschoss. Mit der Mietauslastung in den oberen Büro-Etagen zeigt sich der Flughafen sehr zufrieden. Sie spülen Millionen an Franken in seine Kasse.

Kürzlich eröffnete der Brillenverkäufer Visilab eine grosse Filiale auf einer Teilfläche des ehemaligen Jelmoli-Geschäfts. Eine andere Teilfläche des Warenhauses übernahm die Luzerner Confiserie Bachmann. Und demnächst zieht auch ein Sunrise-Pop-up-Geschäft in den Circle ein. (aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
The Circle am Zürcher Flughafen
1 / 11
The Circle am Zürcher Flughafen
Visualisierung: thecircle.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bei dieser Landung am «spektakulärsten Flughafen der Welt» bricht ein Fahrwerk ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ragl
12.01.2026 21:40registriert Juli 2015
Man wollte Luxus.
Man bekam Leere.

Man nennt das dann nicht Irrtum.
Man nennt es Konzept.

Wenn es nicht funktioniert,
wird nicht gefragt, warum.
Es wird umbenannt.

Aus Verkauf wird Erlebnis.
Aus Leere wird Inspiration.

Architektur bleibt.
Bedarf fehlt.

Merken Sie was?
200
Melden
Zum Kommentar
8
Grossbritannien verschärft Reisewarnung für die Schweiz – das steckt dahinter
Das britische Aussenministerium sieht die Schweiz nicht mehr als eines der sichersten Reiseländer an. Deswegen hat Grossbritannien seine Reisehinweise für die Schweiz verschärft.
Zur Story