Omega verlässt den Circle am Flughafen Zürich – diese Airline zieht jetzt ein

Das Mieter-Karussell dreht sich weiter. Nach Jelmoli verliert der Circle ein zweites prominentes Geschäft. Doch ein Nachmieter ist bereits gefunden.

Benjamin Weinmann / ch media

Die Circle-Überbauung am Flughafen Zürich verliert nach dem Warenhaus Jelmoli ihren anderen prominenten Mieter im Erdgeschoss. Am Hauptplatz gleich beim Eingang des 1-Milliarden-Franken-Baus lud seit der Eröffnung die Swatch-Marke Omega in einer grosszügigen Boutique zum Uhreneinkauf ein.

Edelweiss zieht in den Circle ein - dort, wo bisher Omega Uhren verkaufte. Bild: zvg

«Mit architektonischem Flair ist der Circle die neue Topdestination für Business und Lifestyle am Flughafen Zürich», hiess es 2020 in einer Swatch-Medienmitteilung. Es war Omegas grösste Filiale in Europa mit einer Fläche von rund 800 Quadratmetern auf zwei Etagen. Nebst den Uhren wurden auch Ausstellungen zur Markenwelt von Omega gezeigt.

Doch nun ist die Zeit für die Boutique abgelaufen. Wie regelmässige Augenscheine vor Ort zeigten, war das Uhrengeschäft oftmals leer, die Angestellten sassen oftmals gelangweilt herum mangels Kundschaft.

Im Erdgeschoss harzt es

Die Nachmieterin, die Lufthansa-Tochter Edelweiss, unterstreicht das Vorhaben der Flughafen-Führung, dem Circle eher ein Campus-Image zu verpassen (CH Media berichtete). Dies, nachdem seit der Eröffnung mehrere Mieter wie der Modehändler Bayard oder die Akustikkette Neuroth wieder ausgezogen waren oder die Öffnungszeiten deutlich verkürzt hatten.

Der Innenhof des «The Circle» am Flughafen Zürich. Bild: FLUGHAFEN ZUERICH AG

Im oberen Stock entstehen per Sommer laut einer Mitteilung zusätzliche Edelweiss-Büroflächen. Das Erdgeschoss werde als «vielseitig nutzbare Fläche für Events und Inspiration» gestaltet, schreibt die Airline, die bereits seit 2021 ihren Büro-Hauptsitz im Circle hat und mit diesem Schritt ihre Räumlichkeiten erweitert.

Die zahlreichen Mieter-Rochaden und monatelangen Leerflächen betreffen in erster Linie die Kommerzflächen im Erdgeschoss. Mit der Mietauslastung in den oberen Büro-Etagen zeigt sich der Flughafen sehr zufrieden. Sie spülen Millionen an Franken in seine Kasse.

Kürzlich eröffnete der Brillenverkäufer Visilab eine grosse Filiale auf einer Teilfläche des ehemaligen Jelmoli-Geschäfts. Eine andere Teilfläche des Warenhauses übernahm die Luzerner Confiserie Bachmann. Und demnächst zieht auch ein Sunrise-Pop-up-Geschäft in den Circle ein. (aargauerzeitung.ch)