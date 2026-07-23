recht sonnig25°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Blamage für Putin: Modernster russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt

Blamage für Putin: Modernster russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt

23.07.2026, 17:1323.07.2026, 17:13
Russland: SU-57 nahe Moskau abgestürzt. (23.07.2026)
Dieses Bild soll die abgestürzte Su-57 zeigen.Bild: x.com

Ein russischer Kampfjet ist in der Nähe der Hauptstadt Moskau abgestürzt. Der Unfall sei kurz nach dem Start passiert, der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit.

«Das Flugzeug ist in unbewohnter Gegend abgestürzt, es gibt keine Zerstörungen am Boden», heisst es in der Mitteilung. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Maschine um eine der modernen Su-57.

Die Behörden ermitteln offiziell wegen eines technischen Fehlers im Flugzeug. Der russische Militärblogger Wladimir Romanow deutete hingegen an, dass der Kampfjet von der eigenen Flugabwehr abgeschossen wurde. Belege für diese Version lieferte er nicht. Ukrainische Milblogger behaupteten, die russische Flugabwehr sei von ukrainischen Kräften zu diesem Zweck manipuliert worden. Auch hier liegen vorerst keine Beweise vor.

Die Su-57 ist ein seit 2019 in Serienproduktion hergestellter russischer Mehrzweckkampfjet des Flugzeugbauers Suchoi. Sie kann sowohl für Luftkämpfe als auch zum Beschuss von Bodenzielen genutzt werden. Moskau hat die Su-57 im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Von dem Flugzeug wurden erst wenige Dutzend Exemplare gebaut. Der Verlust wiegt damit schwer. (sda/dpa/cpf)

Auch interessant:

Analyse
General Drapatyi ist Putins schlimmster Albtraum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unwetter in Russland: Superzyklon erfasst Moskau und andere Metropolen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bericht: Schottischer Polizist missbrauchte mehrere Frauen
In Schottland bewegt der Fall eines Polizisten, der über Jahre Sexualstraftaten und Mordversuche begangen haben soll, die Bevölkerung. Der Mann hatte sich im Mai nach einer Festnahme wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung das Leben genommen.
Zur Story