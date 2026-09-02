Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil steckt nach seinem Besuch am G-20-Gipfel in den USA fest. Bild: keystone

USA: Flugzeug mit deutschem Finanzminister Lars Klingbeil gestrandet

Panne beim Rückflug des Bundesfinanzministers. Lars Klingbeil sitzt in den USA fest. Das ist für den SPD-Politiker doppelt ärgerlich.

Daniel Mützel, Christoph Cöln / t-online

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Eigentlich sollte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag vom G20-Gipfel in den USA zurück nach Deutschland fliegen. Doch das Regierungsflugzeug, dessen Abflug für 15.45 Uhr (Ortszeit) geplant gewesen ist, blieb auf dem Regionalflughafen von Asheville im US-Bundesstaat North Carolina stehen.

Er wagt die Konfrontation: Klingbeil kämpft – doch er steht fast allein

Die Delegation des deutschen Finanzministers muss nun nach dreistündiger Wartezeit in einem Hotel unterkommen, wie unser Reporter Daniel Mützel berichtet. Ob und wann der Flug noch stattfinden kann, ist dem Vernehmen nach unklar. Ursache für die Verzögerung soll ein Schaden an der Maschine sein.

Für Klingbeil ist die Panne doppelt ärgerlich: Der Finanzminister verpasst so die Kabinettssitzung am Mittwochmorgen, bei der die Reform der Einkommensteuer beschlossen werden soll. Das Gesetz war zuletzt heftig in die Kritik geraten, unter anderem Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) attackierte Klingbeil noch am Dienstag. Das Gesetz kann aber trotz Klingbeils Abwesenheit am Mittwoch beschlossen werden. Der Minister kann sich vertreten lassen.

Verwendete Quellen:

Beobachtungen vor Ort

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa