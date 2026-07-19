freundlich17°
DE | FR
burger
International
Mexiko

Zehn Leichen im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas entdeckt

Zehn Leichen im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas entdeckt

19.07.2026, 07:3019.07.2026, 07:30

Mexikanische Behörden haben am Samstag im Bundesstaat Zacatecas zehn Leichen entdeckt. In diesem Bundesstaat hatte es zwischen 2021 und 2022 aufgrund von Kämpfen zwischen kriminellen Gruppen um die Drogenhandelsrouten zu einem hohen Mass an Gewalt gekommen.

Die Leichen wurden in Morelos, Pánuco und San Alto gefunden, teilte der Generalsekretär der Regierung von Zacatecas, Rodrigo Reyes, in den sozialen Netzwerken mit, ohne jedoch die Todesursachen oder mögliche Verdächtige zu nennen.

Der Generalsekretär der Regierung von Zacatecas erklärte, dieser Fund «erfordere eine sofortige und entschlossene Reaktion» sowie eine Verstärkung der Polizeipräsenz.

Mexiko, das vom Drogenhandel heimgesucht wird, weist eine der höchsten Mordraten der Welt auf. Kriminelle Gruppen – das Kartell «Jalisco Nueva Generación» und das Sinaloa-Kartell – streiten sich um die lukrativen und strategisch wichtigen Routen des Drogenhandels. (sda/afp)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erste Kampfliga für humanoide Roboter gegründet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bewaffnete kapern Tanker im Golf von Aden – Sorge vor Rückkehr der Piraten
Bewaffnete Männer kapern einen Tanker vor dem Jemen und nehmen Kurs auf Somalia. Nun wächst die Sorge vor einer Rückkehr der Piraten.
Mutmasslich somalische Piraten haben im Golf von Aden einen Tanker in ihre Gewalt gebracht. Die Angreifer enterten die «Asana» am Freitag vor der Küste des Jemen und steuerten das Schiff anschliessend offenbar in Richtung Somalia. Über das Schicksal der Besatzung ist bislang nichts bekannt.
Zur Story