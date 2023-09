Tom DeLonge (vorne) ist wieder bei Blink-182 dabei, die Band ist derzeit auf Tournee (hier im Juli in Florida). Bild: www.imago-images.de

Fans aufgepasst: Blink-182 bringen neues Album im Oktober raus

«One more time ...»: Der Name ist Programm, Blink-182 bringt noch einmal neue Musik raus. Es ist das erste Werk seit der erneuten Wiedervereinigung der Band mit Sänger und Gitarrist Tom DeLonge.

Es waren grosse News für die Fans von Blink-182 als Mark Hoppus und Travis Barker vor einem knappen Jahr die Wiedervereinigung mit dem dritten Gründungsmitglied Tom DeLonge sowie eine gemeinsame Tournee bekannt gaben.

Und die Zeit unterwegs haben die drei US-Amerikaner nun offensichtlich produktiv genutzt, den das ebenfalls mit angekündigte neue Album ist zur Veröffentlichung bereit. Am 20. Oktober 2023 soll es so weit sein. Das gab die Band in einem Video auf Youtube bekannt:

Das zehnte Studioalbum wird den Namen «One More Time ...» tragen und 17 Tracks beinhalten. Es ist das erste gemeinsame Werk seit der (erneuten) Wiedervereinigung mit Tom DeLonge.

Der bekannteste Blink-182-Hit:

Auf dem Album werden womöglich auch schwere Schicksalsschläger der Bandmitglieder thematisiert, über die sie im Ankündigungsvideo ebenfalls sprechen. So erkrankte Co-Sänger Mark Hoppus an Krebs, Schlagzeuger Travis Barker überlebte 2008 einen Flugzeugabsturz nur knapp und litt danach jahrelang an Flugangst, was das Bandleben beeinflusste. In den USA waren die Musiker jeweils per Bus unterwegs, nach Übersee ging es für Barker nur noch per Schiff.

Travis Barker gilt als einer der besten aktiven Schlagzeuger der Welt. Bild: www.imago-images.de

Die Bandgeschichte von Blink-182 im Allgemeinen ist geprägt von Trennungen und Reunionen. Die 1992 gegründete Gruppe löste sich 2005 aufgrund von Differenzen erstmals auf, fand 2009 wieder zusammen, ehe DeLonge seinen Kollegen 2015 erneut den Rücken kehrte. 2022 kam es dann zur eingangs erwähnten Wiedervereinigung – die nun im neuen Album gipfelt.

So sieht die Songliste des neuen Werks aus: