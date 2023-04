People-News

Frank Ocean am Coachella – so sehr ging sein Auftritt schief

Nach sechs Jahren Pause gab Frank Ocean endlich wieder ein Konzert am Coachella – die Fans waren von seinem Auftritt aber masslos enttäuscht.

Mehr «International»

Der RnB-Sänger Frank Ocean hat treue Fans hinter sich. Er lässt nur relativ wenig von sich hören und hat seit seinem ersten Album – «Chanel Orange» – aus dem Jahr 2012, erst ein weiteres Album herausgebracht. Und das erst vier Jahre später. Seitdem herrscht mehr oder weniger Funkstille.

Am Coachella-Festival 2020 wäre er bereits als Headliner angekündigt gewesen – aufgrund von Corona konnte es dann aber nicht stattfinden. Es überrascht also nicht, dass sein Live-Auftritt am Open-Air vergangenen Sonntag mit grosser Vorfreude erwartet wurde und als eines der Highlights des diesjährigen Programms angepriesen wurde.

Das Festival-Highlight mutierte jedoch ziemlich schnell zum absoluten Tiefpunkt – zumindest, was die Stimmung angeht.

Das schlechte Omen

Eigentlich hätte man bereits dann seine Zweifel haben müssen: Der versprochene Livestream seines Auftritts via Youtube wurde nämlich ohne Begründung abgesagt. Die Fans zu Hause waren zu diesem Zeitpunkt schon wütend – mit den anderen wird er es sich wenig später auch noch verspassen.

«Update: Frank Ocean kommt zu spät, weil er sein Gesicht nicht mehr spürt. Scheinbar hat er irgendetwas geraucht. Vielleicht Novacane?»

Mit diesem Tweet spielt der User auf Frank Oceans Song «Novacane» an.

Der Musiker liess die Coachella-Menge in der Wüstenstadt Indio in Kalifornien eine ganze Stunde lang warten, bevor er endlich die Bühne betritt. Die Euphorie über sein Erscheinen hält aber nicht allzu lange an.

Die Enttäuschung

Seine Performance sorgte bei vielen Zuschauern für jede Menge Fragezeichen: Er trug Hausschuhe, sass die meiste Zeit auf einem Stuhl. Auch das 6-teilige DJ-Set sorgte für Verwirrung, weil ganze Teile seiner Hits wie «Nikes», «Chanel» und «Nights» einfach vom Band abgespielt wurden, statt live performt. Während das Playback lief, fühlte Frank Ocean lieber seine eigenen Songs, statt sie zu singen.

Hinzu kam, dass Frank Ocean und seine Band kaum zu sehen waren auf der Bühne – sie wurden absichtlich von einem Kreis aus Menschen verdeckt, die um sie herum zirkulierten. Ihr Idol konnte ein Grossteil der Fans bloss dank der übergrossen Bildschirme neben und hinter der Stage sehen.

Die Entschuldigung

Wie Quellen dem Magazin «Variety» verraten haben sollen, wäre eine ganz andere Show geplant gewesen – mit einer Eislaufbahn auf der Bühne und Eiskunstläufern als Teil seiner Performance. Am Sonntagnachmittag soll das Ganze dann plötzlich wenige Stunden vor seinem Auftritt abgeblasen worden sein.

Theorien, wieso es dazu gekommen ist, gibt es zwei:

Die auf Festivals spezialisierte Twitter-Seite «The Festive Owl» beruft sich auf Quellen, die Frank Ocean in einem sehr schlechten Licht dastehen lassen. Er solle «nichts mehr davon» gewollt und die Organisatoren dazu veranlasst haben, die Eisbahn zu schmelzen. Dies sei der Grund für die einstündige Verspätung gewesen – wären die Änderungen in letzter Sekunde nicht umgesetzt worden, wäre der Künstler gar nicht erst aufgetreten und das Festival ohne einen Closing-Act dagestanden.

Eine ganz andere Geschichte vermeldet das «Rolling Stone»-Magazin. Es stützt sich auf Quellen, die sagen, Frank Ocean habe sich den Knöchel wenige Tage zuvor bei Proben auf dem Coachella-Gelände verstaucht. Dies würde auch erklären, wieso der Sänger die meiste Zeit seiner Performance sass.

Frank Oceans zweiter geplanter Auftritt am 23. April wurde nun abgesagt und durch die Band «Blink 182» ersetzt. Gegenüber «Variety» hat ein Sprecher des Künstlers ein offizielles Statement abgegeben:

«Nachdem er sich in der Woche vor dem ersten Wochenende auf dem Festivalgelände eine Verletzung am Bein zugezogen hatte, konnte Frank Ocean die geplante Show nicht durchführen. Er wollte aber trotzdem auftreten, und innerhalb von 72 Stunden wurde die Show aus der Not heraus überarbeitet.



Auf Anraten des Arztes ist er nicht in der Lage, am 2. Wochenende aufzutreten, da er sich zwei Brüche und eine Verstauchung im linken Bein zugezogen hat.»



Am Schluss des Statements meldete sich der Sänger auch selbst noch zu Wort und sagte:

«Es war chaotisch. Das Chaos birgt eine gewisse Schönheit in sich. Es ist nicht das, was ich zeigen wollte, aber ich habe es genossen, da draussen zu sein. Wir sehen uns bald wieder. - Frank Ocean»

(anb)