Starkes Erdbeben in Neuseeland – keine Tsunami-Warnung

Mehr «International»

Die neuseeländische Küste bei Christchurch auf der Südinsel. Bild: imago

Neuseeland ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Laut der nationalen Erdbebenwarte Geonet hatte das Beben eine Stärke von 6.0. Demnach ereignete es sich in einer geringen Tiefe von nur etwa zehn Kilometern. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf 5.6. Die Erdstösse ereigneten sich am Morgen um kurz nach 09.00 Uhr und waren vor allem in dem Ort Geraldine auf der Südinsel zu spüren, etwa 130 Kilometer südlich der Grossstadt Christchurch.

In der gleichen Gegend hatte 2011 ein Beben der Stärke 6.3 grossen Schaden angerichtet. Damals kamen in dem Inselstaat im Südpazifik 195 Menschen ums Leben. Dieses Mal schien es glimpflicher auszugehen: «Wir haben bislang keine Berichte über Schäden erhalten», schrieb der Katastrophenschutz auf X (früher Twitter). Auch wurde keine Tsunami-Warnung ausgegeben. (sda/dpa)