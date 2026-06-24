sonnig18°
DE | FR
burger
International
Nordkorea

Nordkoreanischer Soldat soll nach Südkorea geflüchtet sein

Nordkoreanischer Soldat soll nach Südkorea geflüchtet sein

24.06.2026, 06:1324.06.2026, 06:13

Ein nordkoreanischer Soldat scheint in der Nacht auf Mittwoch über die schwer gesicherte innerkoreanische Grenze nach Südkorea gelangt zu sein. Dort sei er von den Behörden in Gewahrsam genommen worden, teilte der südkoreanische Generalstab laut amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap mit.

Der Soldat soll demnach die Absicht geäussert haben, nach Südkorea überzulaufen. Weitere Hintergründe des Falls würden derzeit noch untersucht, hiess es. Ob es sich um eine gezielte Flucht des Soldaten handelt, ist nicht bestätigt.

Die beiden Nachbarländer werden durch eine militärisch hochgesicherte, kaum durchlässige Überwachungszone entlang der Demarkationslinie getrennt. Beim aktuellen Grenzübertritt des Nordkoreaners handelt es sich laut Berichten um den ersten solchen Fall in diesem Jahr.

In Südkorea leben mittlerweile über 30'000 Nordkoreaner, die aus ihrem weitgehend abgeschotteten und mit internationalen Sanktionen belegten Heimatland geflohen sind. Meist geschieht dies über die nördliche Grenze nach China, von wo Geflüchtete dann über ein Drittland nach Südkorea gelangen. Dass die innerkoreanische Grenze übertreten wird, kommt hingegen nur extrem selten vor. Südkorea sichert Nordkoreanern nach einer eingehenden Prüfung die Staatsbürgerschaft zu – was der Norden wiederum als Affront auffasst.

Nord- und Südkorea befinden sich formell nach wie vor im Kriegszustand. Nach dem Koreakrieg (1950-53) wurde zwar ein Waffenstillstand unterzeichnet, jedoch kein Friedensvertrag. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Nordkorea lässt U-Boot für Angriff mit Atomwaffen zu Wasser
1 / 11
Nordkorea lässt U-Boot für Angriff mit Atomwaffen zu Wasser
Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge ein neuartiges U-Boot für den Angriff mit taktischen Nuklearwaffen vom Stapel gelassen.
quelle: keystone / kcna
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Xi Jinping wird bei Staatsbesuch in Nordkorea pompös empfangen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Einigung zu Atom-Inspektoren: Iran widerspricht JD Vance
Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen in der Schweiz widersprochen.
Zur Story