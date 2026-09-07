Strassenarbeiter mit dem Band zur Einweihung der Brücke, die nach dem Offizier der Roten Armee Jakow Nowitschenko (1914-1994) benannt wurde, der Kim Il Sung das Leben gerettet hatte. Bild: www.imago-images.de

Russland und Nordkorea eröffnen erste Strassenverbindung

Zwischen Nordkorea und Russland gibt es nun erstmals eine Strassenverbindung.

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Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin bezeichnete den Brückenbau in einer Rede gemäss einer Mitteilung als «historisches Ereignis». Die Bauarbeiten seien nach «buchstäblich 16 Monaten» abgeschlossen worden. Täglich können am Grenzübergang demnach 300 Fahrzeuge abgefertigt werden.

Den Angaben nach hat die Brücke über den Grenzfluss Tumannaja (Tumen) eine Länge von einem Kilometer. Nordkorea werde dadurch an den internationalen Transportkorridor «West-Ost» über Wladiwostok nach St. Petersburg im Nordwesten Russlands angeschlossen.

Lastwagen fahren über die neu gebaute Brücke. Bild: keystone

Moskau und Pjöngjang vereinbarten den Brückenbau 2024. Davor waren die beiden Staaten lediglich durch eine bereits 1959 eröffnete Eisenbahnbrücke auf dem Landweg verbunden. Nordkorea und Russland teilen dabei nur eine etwas mehr als 17 Kilometer lange Landgrenze entlang des Grenzflusses Tumannaja (Tumen).

Nordkorea ist für Russland in dessen 2022 begonnenem Krieg gegen die Ukraine ein wichtiger Verbündeter. Pjöngjang liefert dabei unter anderem Munition und hat laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes bis zu 15'000 Soldaten zur Unterstützung Moskaus im Ukraine-Krieg entsandt. Die Strassenverbindung vereinfacht die Logistik zwischen den beiden Staaten. (sda/dpa)