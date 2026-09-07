freundlich28°
DE | FR
burger
International
Nordkorea

Russland und Nordkorea eröffnen mit Brücke erste Strassenverbindung

RUSSIA, PRIMORYE REGION - SEPTEMBER 7, 2026: Roadworkers appear with the ribbon during a ceremony to unveil a bridge named after Red Army officer Yakov Novichenko 1914-1994 for saving Kim Il Sung s li ...
Strassenarbeiter mit dem Band zur Einweihung der Brücke, die nach dem Offizier der Roten Armee Jakow Nowitschenko (1914-1994) benannt wurde, der Kim Il Sung das Leben gerettet hatte. Bild: www.imago-images.de

Russland und Nordkorea eröffnen erste Strassenverbindung

Zwischen Nordkorea und Russland gibt es nun erstmals eine Strassenverbindung.
07.09.2026, 16:4307.09.2026, 16:43

Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin bezeichnete den Brückenbau in einer Rede gemäss einer Mitteilung als «historisches Ereignis». Die Bauarbeiten seien nach «buchstäblich 16 Monaten» abgeschlossen worden. Täglich können am Grenzübergang demnach 300 Fahrzeuge abgefertigt werden.

Den Angaben nach hat die Brücke über den Grenzfluss Tumannaja (Tumen) eine Länge von einem Kilometer. Nordkorea werde dadurch an den internationalen Transportkorridor «West-Ost» über Wladiwostok nach St. Petersburg im Nordwesten Russlands angeschlossen.

In this photo released by the Government of Primorsky Krai Region on Monday, Sept. 7, 2026, North Korean trucks drive across the new bridge between Russia and North Korea named after the Soviet office ...
Lastwagen fahren über die neu gebaute Brücke.Bild: keystone

Moskau und Pjöngjang vereinbarten den Brückenbau 2024. Davor waren die beiden Staaten lediglich durch eine bereits 1959 eröffnete Eisenbahnbrücke auf dem Landweg verbunden. Nordkorea und Russland teilen dabei nur eine etwas mehr als 17 Kilometer lange Landgrenze entlang des Grenzflusses Tumannaja (Tumen).

Nordkorea ist für Russland in dessen 2022 begonnenem Krieg gegen die Ukraine ein wichtiger Verbündeter. Pjöngjang liefert dabei unter anderem Munition und hat laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes bis zu 15'000 Soldaten zur Unterstützung Moskaus im Ukraine-Krieg entsandt. Die Strassenverbindung vereinfacht die Logistik zwischen den beiden Staaten. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

US-Delegation in Moskau: Russland kündigt Kiew-Feuerpause an
US-Delegation in Moskau: Russland kündigt Kiew-Feuerpause an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Arbeiten am Gotthard-Strassentunnel
1 / 6
Arbeiten am Gotthard-Strassentunnel
Der am Sonntag wegen einer schadhaften Decke gesperrte Gotthardstrassentunnel wird am Freitag 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.
quelle: zvg/astra.admin.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Zürcher Langstrasse soll UNESCO-Weltkulturerbe werden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tote in Russland und auf annektierter Krim
Bei ukrainischen Gegenangriffen sind nach Angaben russischer Behörden mehrere Menschen in Russland und auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden.
In Perm, mehr als 1100 Kilometer östlich von Moskau, kam laut Gebietsgouverneur Dmitri Machonin ein Mensch infolge eines ukrainischen Angriffs ums Leben. Vier weitere seien verletzt und ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden. Machonin sprach von einem massiven Angriff, bei dem 27 ukrainische Drohnen über dem Gebiet Perm abgewehrt worden seien.
Zur Story