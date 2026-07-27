Eklat im UN-Sicherheitsrat: Darum haben die USA den Raum verlassen

Frankreich hatte die USA mit Nordkorea verglichen – und damit in Washington Empörung ausgelöst. Nun eskalierte der Streit.

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Im UN-Sicherheitsrat ist es zu einem diplomatischen Eklat zwischen Frankreich und den USA gekommen. Die US-Vertreter verliessen am Montag in einem höchst ungewöhnlichen Schritt die Sitzung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen, als Frankreichs UN-Botschafter Jérome Bonnafont das Wort ergriff. Französische UN-Vertreter hatten zuvor die USA mit dem autoritär regierten Nordkorea verglichen und damit in Washington Empörung ausgelöst.

Der US-Diplomat Dan Negrea hatte zuvor auf die französische Kritik reagiert. (Archivbild) Bild: www.imago-images.de

Der Vergleich war bereits am Freitag geäussert worden, als die UN-Generalversammlung über eine vierjährige Verlängerung des Mandats von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk abstimmte. Als eines von zehn Ländern, darunter Nordkorea, Nicaragua und Russland, sprachen sich die USA gegen die Verlängerung von Türks Amtszeit aus.

«Die USA waren einst ein Leuchtturm der Menschenrechte. Das sind sie nicht mehr», schrieb daraufhin die französische UN-Vertretung in Genf. «Heute stehen sie isoliert an der Seite von Nordkorea, Nicaragua, Mali und Russland. Und die Welt hört ihnen nicht mehr zu.»

«Verlogene Effekthascherei»: USA attackieren Frankreich

Der US-Diplomat Dan Negrea kritisierte am Montag diese französischen Äusserungen als «verlogene Effekthascherei». «Es gibt ein Mitglied dieses Rates, das moralische Empörung heuchelt und so tut, als könne es uns alle zu jedem Thema belehren», sagte Negrea offenbar in Bezug auf Frankreich.

Diese «Belehrungen» erfolgten «sogar zu Themen, die nichts mit internationalem Frieden und Sicherheit zu tun haben, wie etwa den Menschenrechten», sagte Negrea. Deshalb hätten die USA während des Wortbeitrags Frankreichs die Sitzung des UN-Sicherheitsrats verlassen.

Frankreich und die USA sind ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Beide verfügen über ein Veto-Recht. Bei der Sitzung am Montag ging es um den Krieg in der Ukraine.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur AFP

(hkl)