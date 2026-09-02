freundlich11°
DE | FR
burger
International
ÖV

Explosion am Bahnhof in Augsburg: Mehrere Verletzte

Bahnhof Augsburg 24 08.2024 Augsburg *** Augsburg train station 24 08 2024 Augsburg
Beim Bahnhof in Augsburg kam es zu einer Explosion.Bild: www.imago-images.de

Explosion beim Bahnhof in Augsburg (D) – mehrere Verletzte

Beim Bahnhof im deutschen Augsburg ist ein unbekannter Gegenstand explodiert. Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.
02.09.2026, 07:0202.09.2026, 08:04

Demnach sei der unbekannte Gegenstand in einem Gebäudedurchgang beim Hauptbahnhof explodiert, berichtet die Bild. Ein Polizeisprecher bestätigt gegenüber dem Portal, dass derzeit ein Einsatz laufe und das Bahnhofsgebäude sowie Gleis 1 gesperrt seien.

Laut der Augsburger Allgemeinen kam es gegen 5 Uhr zur Explosion. Mehrere Menschen hätten ein Knalltrauma erlitten. Zunächst war die Anzahl unklar, später berichtete die Zeitung von zwei leicht verletzten Personen.

Die Explosion soll sich demnach gegenüber des Bahnhofs in einer Bank ereignet haben.

Laut der Polizei gingen Fensterscheiben in die Brüche. Ob am Gebäude weitere Schäden entstanden sind, ist noch nicht klar. Die Explosion hat sich laut der Zeitung nicht direkt im Bahnhof ereignet, sondern in der Bahnhofstrasse.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt und mehrere Strassen sind gesperrt. (vro)

Update folgt...

Das könnte dich auch interessieren:

Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Russland kündigt Reaktion auf Sanktionen an
Russland wird auf Deutschlands Strafmassnahmen nach dem misslungenen Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle «spiegelbildlich» reagieren. Die Antwort werde ausfallen wie bei früheren einseitigen und ungerechten Sanktionen, teilte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, der Deutschen Presse-Agentur in Moskau mit. Zuvor hatten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Aussenminister Johann Wadephul (CDU) Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenvorfall und Strafmassnahmen angekündigt.
Zur Story