Beim Bahnhof in Augsburg kam es zu einer Explosion. Bild: www.imago-images.de

Explosion beim Bahnhof in Augsburg (D) – mehrere Verletzte

Beim Bahnhof im deutschen Augsburg ist ein unbekannter Gegenstand explodiert. Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

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Demnach sei der unbekannte Gegenstand in einem Gebäudedurchgang beim Hauptbahnhof explodiert, berichtet die Bild. Ein Polizeisprecher bestätigt gegenüber dem Portal, dass derzeit ein Einsatz laufe und das Bahnhofsgebäude sowie Gleis 1 gesperrt seien.

Laut der Augsburger Allgemeinen kam es gegen 5 Uhr zur Explosion. Mehrere Menschen hätten ein Knalltrauma erlitten. Zunächst war die Anzahl unklar, später berichtete die Zeitung von zwei leicht verletzten Personen.

Die Explosion soll sich demnach gegenüber des Bahnhofs in einer Bank ereignet haben.

Laut der Polizei gingen Fensterscheiben in die Brüche. Ob am Gebäude weitere Schäden entstanden sind, ist noch nicht klar. Die Explosion hat sich laut der Zeitung nicht direkt im Bahnhof ereignet, sondern in der Bahnhofstrasse.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt und mehrere Strassen sind gesperrt. (vro)

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