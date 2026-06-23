Die Ferieninsel mit der berühmten blauen Kuppelkirche Oia hat seit Beginn der Woche mit einem Streik zu kämpfen. Bild: keystone

Protest gegen Massentourismus: Busstreik legt griechische Ferieninsel lahm

Mitten in der Urlaubszeit hat ein Arbeitsausstand der Busfahrer den Touristenverkehr lahmgelegt. Kreuzfahrtschiffe konnten nicht anlegen.

Dorothea Meadows / t-online

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Ein Busstreik hat auf der griechischen Ferieninsel Santorini am Montag zu erheblichen Einschränkungen für Touristen geführt. Die Gewerkschaft der Reiseveranstalter und Busunternehmen begründete den Ausstand mit der aus ihrer Sicht unzureichenden Infrastruktur auf der beliebten Kykladeninsel.

«Wir sind aufgefordert, jeden Tag mit Tausenden Besuchern fertig zu werden, ohne dass wir über die erforderliche Mindestinfrastruktur verfügen», erklärte die Gewerkschaft laut örtlicher Medien. Santorini zählt mit rund 3,4 Millionen Gästen pro Jahr zu den meistbesuchten Urlaubszielen Griechenlands. Auf der Insel leben jedoch lediglich etwa 15'500 Einwohner.

Auslöser des Protests war insbesondere eine Vorschrift der Hafenbehörde, die im März eingeführt wurde. Demnach müssen 70 Prozent der Kreuzfahrtschiffe den Hafen Ormos Fira unterhalb der Inselhauptstadt Fira anlaufen. Die meisten Passagiere werden von dort mit Bussen zu den Sehenswürdigkeiten der Insel transportiert. Die übrigen 30 Prozent der Schiffe nutzen den Fährhafen Athinios.

Klare Ankunftszeiten für Kreuzfahrtschiffe fehlen

Nach Angaben der Gewerkschaft fehlen jedoch klare Vorgaben für die Ankunftszeiten der Kreuzfahrtschiffe. Dadurch würden sich Besucherströme auf bestimmte Tageszeiten konzentrieren. Zudem mangele es in Fira an Parkplätzen und einer funktionierenden Verkehrsplanung. Dies führe regelmässig zu Staus und Problemen bei der Abwicklung der Touristenströme. Die Situation schade zudem dem Ruf der Insel, kritisierten die Beschäftigten.

Die Kommunalverwaltung zeigte wenig Verständnis für den Streik. Die Entscheidung, «mitten in der Urlaubssaison» die Arbeit niederzulegen, sei «unverständlich», hiess es in einer Stellungnahme. Leidtragende seien Unternehmen, Besucher, Beschäftigte und die Bewohner der Insel.

Nur 8'000 Kreuzfahrtpassagiere pro Tag erlaubt

Mehrere Kreuzfahrtschiffe hatten auf die Proteste reagiert. Die «Sinfonia» mit 2'126 Passagieren sowie die «Norwegian Pearl» mit 2'504 Gästen hatten ihren geplanten Landgang abgesagt. Die «Celebrity Ascent» mit rund 3'200 Passagieren verschob ihren Aufenthalt auf den heutigen Dienstag.

Santorini ist weltweit für seine weiss getünchten Häuser, spektakuläre Sonnenuntergänge und die durch einen Vulkanausbruch geprägte Landschaft bekannt. Der Massentourismus führt jedoch seit Jahren zu Problemen. Ausser über Verkehrsstaus klagen die Behörden über Wasserknappheit während der Hochsaison und grosse Müllmengen.

Um die Belastung zu begrenzen, wurde die Zahl der täglich an Land gehenden Kreuzfahrtpassagiere bereits auf 8'000 beschränkt. Zudem erhebt Griechenland seit dem vergangenen Jahr auf Santorini eine Abgabe von 20 Euro pro Kreuzfahrtgast.

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