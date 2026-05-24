Terroranschlag lässt Zug in Pakistan entgleisen – mindestens 30 Tote

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Helfer suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Bild: keystone

Eine heftige Explosion hat einen Personenzug im Westen Pakistans erfasst und mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 100 wurden bei dem Zwischenfall in der Unruheprovinz Baluchistan verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade, die für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpft, erklärte sich für den Anschlag verantwortlich.

Ziel seien Militärangehörige gewesen, die für die Eid-Feiertage in ihre Heimatorte fahren wollten, hiess es. Vonseiten der Behörden gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

Der Vorfall ereignete sich in Quetta, der Provinzhauptstadt Baluchistans, während der Zug sich bereits in Fahrt befand. Die gewaltige Explosion liess den Personenzug entgleisen und beschädigte angrenzende Wohngebiete sowie Fahrzeuge. «Bei dem Vorfall wurden mindestens 30 Menschen getötet und 103 verletzt», sagte Hameed Ullah Shah, ein örtlicher Polizeibeamter, der dpa. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.

Gewalt in Pakistan nimmt zu – Anschläge auf chinesische Projekte

In allen öffentlichen und privaten Spitälern der Stadt sei der Notstand ausgerufen worden, teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. Durch die Explosion seien mindestens drei Waggons und die Lokomotive entgleist. Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgesperrt und Rettungsmassnahmen seien im Gange, sagte er ferner. Wo genau der Sprengsatz angebracht war, war zunächst unklar. Auch bestätigten die Behörden bisher nicht, ob und wie viele Armeeangehörige – wie von der Separatistengruppe beabsichtigt – ums Leben kamen.

In Pakistan hat die Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen. So wurde im vergangenen Jahr ein Zug, der Hunderte von Sicherheitskräften und deren Familien beförderte, von einer verbotenen militanten Gruppe, der Balochistan Liberation Army (BLA), entführt. Bei einem tagelangen Gefecht zur Befreiung der Geiseln kamen mindestens zwei Dutzend Passagiere und Soldaten ums Leben. Die BLA ist die grösste von mehreren militanten Gruppen, die für die Unabhängigkeit Baluchistans von Pakistan kämpfen. Die Gruppe steckt hinter den Gewalttaten, die sich insbesondere gegen milliardenschwere chinesische Infrastrukturprojekte richten. (sda/dpa)