UNESCO erklärt Ruinen bei Jericho zu Welterbe – Kritik aus Israel

Die UNESCO hat Ruinen nahe der antiken Stadt Jericho am Sonntag als Welterbe der Palästinenser anerkannt und ist dafür von Israel kritisiert worden. Die UN-Kulturorganisation stimmte bei einer Sitzung im saudi-arabischen Riad dafür, die Stätte Tell as-Sultan auf eine entsprechende Liste der Welterbe-Stätten zu setzen.

Die archäologische Ruine Tell as-Sultan in der Nähe von Jericho, 17. September 2023.. Bild: keystone

«Zu viele Menschen»: Migrantenansturm bringt Lampedusa an den Rand des Kollapses

Die Lage auf Lampedusa spitzt sich zu: Tausende Migranten befinden sich auf der italienischen Mittelmeerinsel, Spannungen sind an der Tagesordnung. Eindrücke von einer Insel im Ausnahmezustand.

Es ist dunkel auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Doch die Via Roma, die Hauptstrasse der Insel, ist von lila-weissen Lichterbögen erhellt. Auf dem Bürgersteig sitzt Michele, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, auf einem roten Plastikstuhl und schüttelt den Kopf: «Es sind einfach zu viele Menschen für die Insel», sagt er, während er eine kleine Gruppe von Migranten in staubigen Flipflops beobachtet, die sich unter die Touristen in Abendgarderobe mischen.