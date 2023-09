Abkürzung durch Chinesische Mauer gegraben: Zwei Personen festgenommen

Die Schäden wurden bereits am 24. August entdeckt und der Fall werde weiter untersucht, so die Polizei.

In der chinesischen Shanxi-Provinz sind ein 38-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau festgenommen worden, berichtet die BBC . Sie hatten mit ihrem Bagger ein Loch in die Chinesische Mauer gegraben, um eine Abkürzung zu schaffen.

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Tiktok eröffnet europäisches Rechenzentrum in Irland

Der Kurzvideo-Dienst Tiktok hat ein neues Rechenzentrum in Irland eröffnet, das die Angst vor einem Zugriff auf europäische Nutzerdaten von China aus zerstreuen soll. Man habe damit angefangen, Daten von Nutzern aus Europa dorthin zu übertragen, teilte Tiktok am Dienstag mit. Ein weiteres Rechenzentrum in Irland und eines in Norwegen seien weiter im Bau. Bis Ende 2024 sollen die europäischen Nutzerdaten dorthin verlagert und standardmässig gespeichert werden.